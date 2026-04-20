La Breakthrough Prize Foundation anuncia a la ganadora de la undécima edición del Breakthrough Junior Challenge

Matea Cañizarez, 18 años, de Quito, Ecuador, recibe el máximo galardón y 400.000 dólares en premios educativos por su video original en el que explica el plasma de quarks y gluones

SAN FRANCISCO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, la Breakthrough Prize Foundation anunció que Matea Cañizarez, estudiante, residente en Ecuador, es la ganadora de la 11.ª edición del Breakthrough Junior Challenge, concurso internacional que anima a los jóvenes a comunicar de forma creativa ideas complejas en el ámbito de las ciencias biológicas, la física y las matemáticas.

El Breakthrough Junior Challenge otorgará 400.000 dólares en becas educativas a Matea y a su profesor, Roberto Procel. Como ganadora del concurso, Matea recibirá una beca universitaria de 250.000 dólares. En reconocimiento a su labor como profesor de ciencias, el Sr. Procel recibirá un premio de 50.000 dólares. El lote de premios incluye también un laboratorio científico de última generación, diseñado por el Laboratorio Cold Spring Harbor y valuado en 100.000 dólares, que se instalará en el Colegio Johannes Kepler, la escuela a la que asiste actualmente Matea, ubicada en Quito, Ecuador.

Matea fue homenajeada junto con otros ganadores del Breakthrough Prize 2026 en la ceremonia del Breakthrough Prize en Los Ángeles, el 18 de abril de 2026.

"Es emocionante conocer a jóvenes brillantes y curiosos como Matea", afirmó Julia Milner, cofundadora del Breakthrough Junior Challenge, "y ver cómo persiguen su pasión por las ideas y la transmiten a los demás me llena de esperanza de verdad respecto al futuro", agregó Julia Milner, también cofundadora del Breakthrough Prize.

El trabajo ganador de Matea explica qué es el plasma de quarks y gluones, un estado extremo de la materia que existió justo después del Big Bang, en el que los quarks y los gluones se movían libremente en lugar de estar confinados dentro de protones y neutrones. Su breve video se puede ver aquí. Esta fue la primera participación de Matea en el Breakthrough Junior Prize y, actualmente, está solicitando una plaza en la universidad para el próximo otoño.

"Al proceder de un pueblo rural de Ecuador, mi pasión por la ciencia no se daba por sentado. Me enorgullece haber ganado el Breakthrough Junior Challenge y espero poder trabajar al servicio de la sociedad y la naturaleza al aprovechar al máximo esta oportunidad", declaró Matea.

"Felicitaciones por tu hermoso video en el que explicas el plasma de quarks y gluones", comentó David Gross, ganador del Special Breakthrough Prize 2026 en Física Fundamental, cuyas teorías condujeron directamente al descubrimiento del fenómeno que aparece en el video de Matea. Gross continuó, "Es muy emocionante, está muy bien hecho, y espero que sigas en el campo de la física y nos ayudes a comprender aún mejor las propiedades del plasma de quarks y gluones en el laboratorio, en el Universo primitivo y, tal vez, en el núcleo de las estrellas de neutrones".

El Breakthrough Junior Challenge es un programa mundial diseñado para dar a conocer y promover la comprensión de la ciencia y los principios científicos fundamentales entre los jóvenes, despertarles el interés por los campos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), animarlos a seguir carreras profesionales en este ámbito e involucrar al público en general en los conceptos científicos fundamentales. Cada año, se invita a estudiantes de entre 13 y 18 años a crear videos originales de hasta dos minutos de duración en los que expliquen un concepto o una teoría sobre ciencias biológicas, la física o las matemáticas.

Las propuestas se evalúan en función de la eficacia con la que los participantes transmiten ideas científicas complejas de forma clara, convincente y creativa.

"Ver cómo los estudiantes abordan temas complejos y los explican con entusiasmo y creatividad es inspirador", señaló Sal Khan, fundador y director ejecutivo de Khan Academy y custodio de la Visión de TED. "El trabajo de estos estudiantes nos recuerda que, cuando se les brinda a los jóvenes el acceso y la oportunidad de explorar sus intereses, pueden lograr cosas importantes".

Este año, el Breakthrough Junior Challenge atrajo a más de 2.500 postulantes de todo el mundo. De estas propuestas se seleccionaron 30 semifinalistas, que representaban las mejores propuestas tras dos rondas de evaluación: primero, una revisión por pares obligatoria, seguida de una evaluación a cargo de un jurado. En diciembre de 2025 se seleccionaron dieciséis finalistas.

Durante los años que llevan a su 11.º aniversario, el Breakthrough Junior Challenge ha llegado a una comunidad mundial de más de 100.000 estudiantes, padres y educadores y ha recibido más de 30.000 solicitudes de estudiantes de más de 200 países, entre ellos Canadá, Nigeria, Kazajistán, Filipinas, Singapur y Estados Unidos. Desde sus inicios, el programa ha distribuido más de 2,5 millones de dólares en becas universitarias, ha invertido 1 millón de dólares en laboratorios científicos de última generación y ha concedido 500.000 dólares a profesores destacados de ciencias y matemáticas. Las propuestas ganadoras abordaron temas que van desde la ingeniería celular mecanogenética, la teoría de la relatividad de Einstein, los ritmos circadianos, la astronomía de neutrinos y muchos más. Los exestudiantes del programa Challenge continuaron su trayectoria académica en universidades de primer nivel como el MIT, Harvard, Princeton y Stanford.

El comité de selección de este año estuvo compuesto por: Thea Booysen, MsC, directora de redes sociales del neurólogo Dr. Richard Isaacson y fundadora de MadeByHuman; Rachel Crane, corresponsal de espacio y ciencia de CNN; Pascale Ehrenfreund, doctora en Filosofía, presidenta del Comité de Investigación Espacial COSPAR; Dennis Gaitsgory, profesor del Instituto de Matemáticas Max Planck y galardonado con el Breakthrough Prize de Matemáticas; John Grunsfelt, astronauta con doctorado, administrador adjunto de ciencias y científico jefe en la sede central de la NASA; Mae Jemison, médica, exastronauta, empresaria; Jeffery W. Kelly, profesor de química del Instituto de Investigación Scripps y galardonado con el Breakthrough Prize de Ciencias Biológicas; Scott Kelly, astronauta jubilado de la NASA; Salman Khan, fundador y director ejecutivo de Khan Academy; Ijad Madisch, director ejecutivo y cofundador de ResearchGate; Samaya Nissanke, Universidad de Ámsterdam, galardonada con el Breakthrough Prize de Física Fundamental; Nicole Stott, astronauta de la NASA y cofundadora de la Fundación Space for Art; Andrew Strominger, profesor de Física de la Universidad de Harvard y galardonado con el Breakthrough Prize de Física Fundamental; Terence Tao, Profesor de la UCLA y galardonado con el Breakthrough Prize de Matemáticas; Esther Wojcicki, fundadora del Centro Palo Alto High Media Arts; Richard Youle, Institutos Nacionales de Salud y galardonado con el Breakthrough Prize en Ciencias Biológicas; y S. Pete Worden, presidente de la Breakthrough Prize Foundation.

Socios

Breakthrough Junior Challenge

El Breakthrough Junior Challenge, cofundado por Julia y Yuri Milner, es un concurso internacional de videos científicos cuyo objetivo es desarrollar y dar a conocer los conocimientos de los jóvenes sobre las ciencias y los principios científicos, así como sus habilidades de comunicación; despertar el interés por estos campos; promover opciones profesionales en el ámbito de las STEM y despertar la imaginación y el interés del público en general por los conceptos clave de la ciencia fundamental.

The Breakthrough Prize

The Breakthrough Prize, conocido como los "Oscar de la ciencia", reconoce a los mejores científicos del mundo. Cada lote de premios cuenta con 3 millones de dólares y se otorgan en los ámbitos de las ciencias biológicas, la física fundamental (uno al año) y las matemáticas (uno al año). Además, cada año se otorgan hasta tres premios "New Horizons in Physics" (Nuevos horizontes en la física), hasta tres premios "New Horizons in Mathematics" (Nuevos horizontes en matemáticas) y hasta tres premios "Maryam Mirzakhani New Frontiers" (Nuevos horizontes de Maryam Mirzakhani) a investigadores que se encuentran en las primeras etapas de su carrera. Los galardonados asisten a una ceremonia de entrega de premios de gala organizada para celebrar sus logros e inspirar a la próxima generación de científicos.

Los premios The Breakthrough Prize fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Julia y Yuri Milner y Anne Wojcicki. Los premios han sido patrocinados por las fundaciones personales creadas por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Julia y Yuri Milner y Anne Wojcicki. Los comités de selección, integrados por galardonados anteriores con el Breakthrough Prize en cada campo, eligen a los ganadores. Encontrará información disponible sobre The Breakthrough Prize en: breakthroughprize.org.

Acerca de Khan Academy

Khan Academy es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), cuya misión es ofrecer educación gratuita y de primer nivel a cualquier persona, en cualquier lugar. Desde 2008, Khan Academy creó una red de seguridad educativa, una plataforma gratuita diseñada para ofrecer acceso a enseñanza de alta calidad a estudiantes y recursos gratuitos a profesores a nivel mundial. Khan Academy colabora con más de 600 distritos escolares de Estados Unidos, trabaja con sistemas educativos de países de todo el mundo y ofrece herramientas que permiten personalizar la educación. Khan Academy está a la vanguardia en el uso de IA en educación para apoyar a los estudiantes, a la vez que garantiza que los docentes sigan siendo el foco de atención en el aula. En todo el mundo, más de 200 millones de usuarios registrados han utilizado Khan Academy en 190 países y en más de 50 idiomas. Para obtener más información, consulte los resultados de los estudios sobre Khan Academy y nuestro centro de prensa.

Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL)

El laboratorio de The Breakthrough Prize para la escuela de la estudiante ganadora se diseñó en colaboración con el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL). El laboratorio CSHL se fundó en 1890 y es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) independiente que impulsa descubrimientos transformadores en ámbitos del cáncer, la neurociencia, la inteligencia artificial, la biología vegetal y la biología cuantitativa. Mediante sus departamentos de ciencia y educación de prestigio mundial, el CSHL promueve una cultura de curiosidad, descubrimiento e innovación para mejorar la vida de las personas. El Centro de Aprendizaje sobre el ADN del CSHL (DNALC) es el mayor proveedor de capacitación práctica en genética y biotecnología y llega a cerca de 40.000 estudiantes de secundaria y bachillerato mediante excursiones, campamentos de día, campamentos de verano, proyectos de investigación con tutoría y formación para docentes. Durante más de un siglo, CSHL ha sido un entorno dinámico y productivo para desarrollar, conectar y compartir ideas que cambian el mundo. Para obtener más información, visite www.cshl.edu<http://www.cshl.edu/>>.

Contacto

Para obtener más información, incluidas las bases del concurso, las instrucciones para el envío de videos y cualquier consulta, visite: breakthroughjuniorchallenge.org.

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FUENTE Breakthrough Prize