La Clínica de Especialidades Oftalmológicas (CEO) se convierte en la primera organización del mundo acreditada según los Estándares de Acreditación para Organizaciones de Atención en Salud 1.0 y la Acreditación Integrada de GHA para el Turismo Médico

MEDELLÍN, Colombia, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Clínica de Especialidades Oftalmológicas (CEO) se ha convertido en la primera organización del mundo en obtener la acreditación según los Estándares de Acreditación de Organizaciones de Atención en Salud 1.0 Global Healthcare Accreditation (GHA) y en la primera organización en alcanzar el Programa de Acreditación Integrada para el Turismo Médico de GHA, lo que supone un hito histórico para la organización, en Colombia y la región.

La acreditación reconoce que los centros de CEO en Medellín, Envigado y Rionegro han cumplido con éxito los estándares de Acreditación de GHA para Organizaciones de Atención en Salud 1.0 y los estándares de Acreditación de GHA para Servicios de Turismo Médico 5.2 a través de un proceso de acreditación integrado. Este último sigue siendo un diferenciador clave, ya que reconoce la excelencia a lo largo de toda la cadena de atención del paciente de turismo médico y refuerza la posición de la CEO como destino de confianza para los pacientes de turismo médico.

El Programa de Acreditación Integrada de GHA combina la calidad clínica, la seguridad del paciente, el desempeño organizacional y la experiencia del paciente de turismo médico en un único marco estratégico. Esta vía permite a las organizaciones de atención en salud armonizar los servicios para pacientes locales e internacionales, al tiempo que reduce la duplicación, fortalece la coherencia operativa y demuestra la excelencia tanto en los estándares clínicos como en los de turismo médico.

«Este reconocimiento internacional confirma que es posible alcanzar estándares de clase mundial en seguridad del paciente, calidad clínica y experiencia del paciente en Colombia», afirmó José Francisco Bernal Márquez, director general de la Clínica de Oftalmología CEO. «Nos sentimos profundamente honrados de haber sido seleccionados por Global Healthcare Accreditation como institución piloto global para este nuevo modelo de acreditación y de convertirnos en la primera organización acreditada bajo el Programa de Acreditación Integrada.

Este logro representa la culminación de un largo, exigente y extremadamente valioso camino recorrido con GHA durante el último año y medio, que ha incluido formación, evaluaciones de brechas y la obtención de la Certificación de Excelencia en la Experiencia del Paciente de Turismo Médico. A través de este proceso, hemos reforzado nuestros sistemas de calidad y seguridad, mejorado la experiencia de los pacientes tanto locales como internacionales y observado un crecimiento significativo en nuestro volumen de pacientes internacionales. Y lo que es más importante, este logro refleja el compromiso, la disciplina y la pasión de todo nuestro equipo por proporcionar una atención excepcional a cada paciente».

«CEO ha logrado una distinción verdaderamente histórica al convertirse en la primera organización del mundo en obtener la acreditación según los Estándares para Organizaciones de Atención en Salud 1.0 de GHA y en la primera organización en completar el Programa de Acreditación Integrada de GHA», afirmó Renée-Marie Stephano, presidenta ejecutiva de Global Healthcare Accreditation. «El logro de CEO demuestra cómo un programa de turismo médico formal puede fortalecer una organización mucho más allá del incremento de pacientes internacionales. Cuando se mejoran la experiencia del paciente, la seguridad, la calidad y los sistemas operativos en todos los puntos de contacto, los beneficios se extienden a todos los pacientes. CEO ha demostrado que el turismo médico, cuando se alinea con la calidad clínica y la atención enfocada en el paciente, puede contribuir directamente a mejores resultados y a una atención médica más sólida tanto para los pacientes locales como para los internacionales».

Como parte del proceso de acreditación integrada, CEO fue evaluada según dos programas de estándares de GHA reconocidos internacionalmente. Los Estándares de Acreditación de GHA para Organizaciones de Atención en Salud 1.0 se enfocan en reforzar la seguridad del paciente, la calidad clínica, la gobernanza, la prevención y el control de infecciones, la gestión de la medicación, la competencia del personal, la gestión de riesgos, la continuidad de la atención y la mejora continua. Los estándares han sido acreditados por ISQua EEA, lo que proporciona una validación independiente de que cumplen con los principios reconocidos internacionalmente para los programas de acreditación de atención médica.

La Acreditación de GHA para Servicios de Turismo Médico 5.2 evalúa toda la cadena de atención del paciente de turismo médico, incluyendo la gestión de consultas, la coordinación previa a la llegada, la prestación de la atención, la planificación del alta, el seguimiento, la experiencia del paciente, la competencia cultural, la transparencia financiera, la gestión de riesgos y las prácticas empresariales sostenibles. El programa está diseñado para ayudar a las organizaciones de atención en salud a reforzar la confianza de los pacientes internacionales, las aseguradoras, las empresas y otros aliados estratégicos, al mismo tiempo que mejora el rendimiento y la eficacia operativa de sus programas de turismo médico.

«El proceso de acreditación integrada es riguroso porque analiza la organización desde múltiples perspectivas, incluyendo la calidad clínica, la seguridad del paciente, la gobernanza, la gestión de riesgos, la coordinación de la atención y la experiencia integral del paciente», afirmó Claudia Jorgensson, directora de Operaciones Clínicas de Global Healthcare Accreditation. «El liderazgo de la Clínica CEO demostró una visión clara de mejora continua, y sus equipos mostraron una dedicación excepcional a lo largo de todo el proceso. Lo que destacó no fue solo su preparación para la acreditación, sino su disposición a aprender, mejorar y fortalecer los sistemas de manera que beneficien directamente a los pacientes y las familias a las que atienden».

Fundada hace 18 años, la Clínica de Especialidades Oftalmológicas CEO se ha consolidado como un proveedor líder en oftalmología en Colombia. La organización cuenta con el respaldo de un equipo de 57 oftalmólogos y realiza aproximadamente 1000 intervenciones quirúrgicas al mes. A lo largo de su historia, CEO ha llevado a cabo más de 150.000 cirugías oftalmológicas.

Durante el proceso de evaluación, los auditores de GHA destacaron la sólida cultura de calidad de la Clínica CEO, el alto nivel de compromiso del personal, los procesos bien establecidos y el enfoque de la atención enfocado en el paciente. La organización también demostró sólidos indicadores clínicos y de seguridad, incluyendo cero infecciones quirúrgicas institucionales en los últimos ocho años, una tasa de reintervención del 0,8 %, cero eventos adversos complejos y una tasa de eventos adversos menores del 0,3 %.

Con este hito significativo, CEO reafirma su compromiso con la excelencia clínica, la innovación, la seguridad del paciente, la mejora continua y el fortalecimiento de la reputación de Colombia como destino de confianza para la atención médica especializada y el turismo médico.

Para obtener más información sobre CEO, visite: www.ceomedellin.com

Acerca de Global Healthcare Accreditation

Global Healthcare Accreditation (GHA) es una organización reconocida internacionalmente dedicada a mejorar la calidad, la seguridad y la experiencia del paciente en el turismo médico y los servicios de atención en salud.

Para obtener más información, visite: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FUENTE Global Healthcare Accreditation