La fabricación inteligente de Taiwán presentará sus innovaciones en EXPOMAQ 2024 en México

TAIPEI, 6 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La industria de maquinaria de precisión de Taiwán presentará sus últimas innovaciones en EXPOMAQ 2024 el 18 de junio en el Poliforum León Exhibition Center. Organizado por el Precision Machinery Research & Development Center (PMC) y con el apoyo de la International Trade Administration (TITA), este evento contará con empresas y asociaciones taiwanesas líderes, destacando el compromiso de Taiwán con la fabricación inteligente y la sostenibilidad.

Fabricación inteligente enTaiwán: Liderar el futuro Los fabricantes

taiwaneses están redefiniendo la industria con soluciones inteligentes y sostenibles, haciendo hincapié en los principios ASG y la reducción de carbono.

Presentación de la innovación taiwanesa

El PMC contará con cinco empresas taiwanesas líderes en EXPOMAQ 2024, cada una de las cuales ofrecerá tecnologías únicas y de vanguardia.

Ashun Fluid Power Co., Ltd.

Productos: Actuador rotativo hidráulico, amortiguador viscoso fluido

Aspectos destacados: ASHUN se especializa en soluciones hidráulicas, incluidos cilindros personalizados de alta calidad. Sus actuadores giratorios convierten el movimiento del pistón en movimiento giratorio con alto torque y durabilidad. Los amortiguadores viscosos de ASHUN sobresalen en la disipación de energía y han ganado múltiples Premios a la Excelencia de Taiwán.

Jainnher Machine Co., Ltd.

Productos: Rectificadoras

Aspectos destacados: Con más de 40 años de experiencia, Jainnher proporciona soluciones de rectificado de alta precisión para diversas industrias, incluidas las herramientas aeroespaciales, automotrices y médicas. Su servicio integral de ventanilla única y su I + D interna garantizan una calidad excepcional y una producción eficiente.

SANES Presses Co., Ltd.

Productos: Precision Warm and Hot Die Forging Presses de SHF

Aspectos destacados: Las prensas de SANES cuentan con alta rigidez y baja deformación con un diseño único de compensación de expansión de calor tipo X diagonal, lo que garantiza una precisión y durabilidad superiores. Esto los hace esenciales para producir productos forjados consistentes y de alta calidad.

Taiwán Chelic Co., Ltd.

Productos:

Aspectos destacados de las pinzas: Especializadas en componentes de automatización neumáticos y eléctricos, las pinzas de la serie HDE de Taiwan Chelic son conocidas por su alta precisión, recubrimiento avanzado de materiales y robustos sistemas a prueba de polvo, ideales para tareas industriales exigentes.

Winner Hydraulics Corporation

Productos: Válvulas de cartucho hidráulico, Mini Power Packs

Aspectos destacados: Winner Hydraulics Corporation es un fabricante reconocido internacionalmente de válvulas de cartucho hidráulico roscadas, colectores y mini power packs.

Todas las válvulas de cartucho de la serie que Winner proporciona están chapadas en zinc-níquel.

Involucrando al mercado mexicano

La Taiwan Machine Tool & Accessory Builders' Association (TMBA) y la Taiwan Fluid Power Association (TFPA) mostrarán las fortalezas de Taiwán en la fabricación inteligente y la personalización. La cadena de suministro de Taiwán garantiza soluciones eficientes para los clientes.

Acompáñenos en EXPOMAQ 2024 (https://www.taiwanpavilion-twmt.tw/EXPOMAQ)

Damosla bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y fabricantes a nuestra conferencia de prensa el 18 de junio a las 2 PM en el stand 1627. Los asistentes recibirán regalos exclusivos y explorarán los últimos avances de Taiwán en fabricación inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430614/300x200cm_02_11.jpg

FUENTE Precision Machinery Research & Development Center (PMC)