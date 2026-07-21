La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos lanza su campaña anual "Banderas de Fraternidad" para combatir el antisemitismo

La organización tiene como objetivo reunir a 2.500 iglesias, sinagogas y organizaciones a nivel mundial para que se sumen al movimiento Banderas de Fraternidad en su tercer aniversario, contribuyendo así a la meta de plantar 3 millones de banderas de Israel en diversos eventos conmemorativos que se llevaran a cabo.

CHICAGO, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, conocida como La Fraternidad, anunció el regreso de su campaña anual Banderas de Fraternidad, una iniciativa conmemorativa que honra la memoria de los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. En este contexto, se han programado eventos conmemorativos en más de 1.500 iglesias, universidades y sinagogas alrededor del mundo durante la semana del aniversario. Asimismo, la organización proyecta superar los 2.500 participantes en la campaña de este año.

Logo del Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos Una familia reza mientras plantando banderas israelíes en la Iglesia Misionera Betel en Commerce, Georgia, como parte del evento Banderas de la Fraternidad en octubre de 2025. Más de 1.350 iglesias, sinagogas y organizaciones participaron en la campaña liderada por el IFCJ el año pasado. Crédito de la foto: Iglesia Misionera Betel

En su tercer aniversario año, Banderas de Fraternidad ha sido diseñada para honrar a las víctimas, rehenes, héroes y familias afectadas por los ataques. Al mismo tiempo, busca ofrecer una plataforma significativa para que cristianos, congregaciones y líderes comunitarios expresen, de manera visible y firme, su apoyo a Israel en medio de un aumento sin precedentes del antisemitismo a nivel global.

Como parte de esta iniciativa, las organizaciones participantes exhibirán campos con 1.200 pequeñas banderas de Israel en sus instalaciones. Cada bandera no solo representa una vida perdida en aquel trágico día, sino también un acto contundente de solidaridad y respaldo inquebrantable a Israel. Adicionalmente, muchas de estas organizaciones llevarán a cabo servicios y eventos especiales en el marco de Banderas de Fraternidad para conmemorar este tercer aniversario.

Por otra parte, la participación internacional ha mostrado un crecimiento significativo este año, con una fuerte respuesta de iglesias en América Latina, Australia, Sudáfrica, el Reino Unido e India, entre otros países que continúan sumándose a esta iniciativa global.

Cabe destacar que, el año pasado, más de 1.350 organizaciones en América del Norte y en 10 países a nivel mundial participaron en la campaña, logrando la plantación de más de 1,5 millones de banderas en eventos locales, servicios de adoración y encuentros comunitarios. En consecuencia, de alcanzarse la meta proyectada para este año, la cifra superará las 3 millones de banderas plantadas a nivel global.

"Lo que comenzó como una iniciativa conmemorativa se ha convertido en un movimiento global de luz, unidad y resiliencia", afirmó Yael Eckstein, Presidenta y Directora Ejecutiva Global de La Fraternidad. "Banderas de Fraternidad se ha consolidado como un poderoso símbolo de esperanza y fortaleza, brindando a las personas una forma significativa de apoyar a Israel y alzar su voz frente al alarmante aumento del antisemitismo observado desde el 7 de octubre".

En este sentido, se invita a iglesias, sinagogas, universidades y organizaciones de todo el mundo a inscribirse en la campaña Banderas de Fraternidad hasta el domingo 13 de septiembre a través de www.ifcj.org/fof.

Finalmente, desde los ataques del 7 de octubre de 2023, La Fraternidad ha destinado más de quinientos millones de dólares en ayuda humanitaria para atender las necesidades de emergencia en Israel, así como para continuar fortaleciendo sus áreas clave de acción. Estas incluyen el suministro de alimentos y agua, provisión de equipos para socorristas y personal de seguridad, apoyo a la aliá y asistencia a poblaciones vulnerables afectadas por la guerra y el conflicto en curso.

Para conocer más sobre la labor de La Fraternidad, visite http://www.ifcj.org.

Acerca de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos

Durante más de 40 años, la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos se ha consolidado como la organización sin fines de lucro líder en la construcción de puentes entre cristianos y judíos, bendiciendo a Israel y al pueblo judío en todo el mundo mediante ayuda humanitaria y asistencia que salva vidas.

En 2024, La Fraternidad impactó a más de 2 millones de personas en situación de pobreza, apoyó a miles en su aliá de regreso a su tierra natal, Israel, y contribuyó al fortalecimiento de la infraestructura de seguridad del país.

Para conocer más sobre la labor de La Fraternidad, visite www.ifcj.org.

Acerca de Yael Eckstein

Yael Eckstein es Presidenta y Directora Ejecutiva Global de La Fraternidad, una de las organizaciones benéficas religiosas más grandes del mundo. Reconocida líder judía, es también conferencista internacional, autora de libros superventas, anfitriona de podcasts galardonados y destacada humanitaria.

En 2025 fue distinguida con el reconocimiento "Pilares de Jerusalén" por sus sobresalientes contribuciones a la diplomacia pública de Israel, y en 2023 fue nombrada Humanitaria del Año por The Jerusalem Post. Originaria del área de Chicago, Yael reside en Israel junto a su esposo y sus cuatro hijos.

Contacto de prensa: [email protected]

FUENTE International Fellowship of Christians and Jews