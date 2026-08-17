La función Hearing Aid de los Galaxy Buds de Samsung recibe la aprobación de la FDA

La compañía incorpora en los Galaxy Buds una solución auditiva accesible y de venta libre

SEÚL, Corea, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció que la función Hearing Aid de sus Galaxy Buds recibió la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos. Esta función permite que los Galaxy Galaxy Buds1 compatibles funcionen como un audífono de venta libre (OTC)2 y ofrece a los usuarios mayores de 18 años una solución práctica para atender la pérdida auditiva leve a moderada percibida, que puede manifestarse como dificultad para seguir conversaciones en entornos ruidosos, sin necesidad de receta médica ni de acudir a una clínica. Los usuarios también pueden evaluar su audición mediante la función Hearing Test de Galaxy Buds, registrada como Software como Dispositivo Médico (SaMD), que ofrece resultados de calidad médica.

"La salud auditiva es un componente fundamental de nuestro bienestar general, ya que influye profundamente en la forma en que nos comunicamos, nos conectamos con nuestros seres queridos e interactuamos con el mundo", afirmó Hon Pak, vicepresidente senior y director del equipo de Salud Digital de Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics. "Gracias a la reciente autorización de la FDA, estamos ampliando el acceso al apoyo auditivo y facilitando una atención proactiva al integrar las funciones Hearing Test y Hearing Aid directamente en Galaxy Buds".

La pérdida auditiva es una condición muy común, pero continúa siendo uno de los problemas de salud menos atendidos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1,500 millones de personas viven con algún grado de pérdida auditiva a nivel global, cifra que podría alcanzar los 2,500 millones para 2050. A pesar de ello, muchas personas que podrían beneficiarse del uso de audífonos no los utilizan debido a factores como el costo, el estigma social o el acceso limitado a atención especializada.

Samsung mantiene un compromiso con el desarrollo de tecnologías de apoyo auditivo para los consumidores desde 2020. Ese año, la compañía incorporó la función Personal Sound Amplification Product (Amplificación de Sonido Personal, PSAP) en Galaxy Buds+.

La función PSAP fue validada clínicamente en 2021 como una herramienta de apoyo para la comunicación cotidiana de personas con pérdida auditiva, lo que sentó las bases para el desarrollo de la función Hearing Aid. Para crear esta nueva solución de venta libre, Samsung colaboró estrechamente con los Laboratorios Nacionales de Acústica (NAL) y el Centro Médico Samsung (SMC). La tecnología resultante está respaldada por estudios de validación clínica realizados en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, la Universidad Estatal de San José y la Universidad de Memphis.

La experiencia integral de salud auditiva de Samsung se centra en dos funciones principales integradas directamente en Galaxy Buds, sin necesidad de una aplicación independiente.3 Al acceder al menú de Galaxy Buds en Ajustes, los usuarios pueden realizar una Prueba de Audición (Hearing Test) autoadministrada en tan solo cinco minutos. Mediante audiometría de tonos puros de grado clínico, el software evalúa cada oído de forma individual para identificar con precisión las necesidades auditivas específicas del usuario. Posteriormente, genera un audiograma con una precisión comparable a la de una evaluación realizada por un profesional de la audiología. Los resultados clasifican la audición del usuario como normal o en una de las cuatro etapas de pérdida auditiva: leve, moderada, grave o profunda.

Basándose en esos resultados, la función Hearing Aid amplifica los sonidos que al usuario le cuesta escuchar, como frecuencias altas, sonidos suaves del entorno y voces lejanas, y los ajusta de acuerdo con su perfil auditivo. Hearing Aid también es compatible con funciones avanzadas presentes en audífonos especializados, como la reducción de ruido y la formación de haces (beamforming), que ayudan a enfocar los sonidos provenientes del frente y a reducir el ruido de fondo.

Galaxy Buds utiliza NAL-NL2, reconocida a nivel mundial como la fórmula clínica estándar para la adaptación de audífonos con prescripción. Este enfoque permite ofrecer resultados personalizados y precisos de acuerdo con el perfil auditivo de cada usuario.

Para ofrecer una visión más completa del bienestar, la información relacionada con la salud auditiva, incluidos los niveles de exposición al ruido y los resultados de la Prueba de Audición, está disponible directamente en la aplicación Samsung Health.

Disponibilidad

Las funciones Hearing Aid y Hearing Test estarán disponibles en Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds4 Pro en Estados Unidos y en mercados seleccionados autorizados durante el cuarto trimestre de 2026.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

1 Disponible únicamente en Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds4 Pro.

2 La disponibilidad puede variar según el mercado, el modelo o los dispositivos vinculados. La función Hearing Aid está destinada a usuarios mayores de 18 años con pérdida auditiva leve o moderada, y no sustituye el diagnóstico ni tratamiento profesional realizado por un médico cualificado.

3 Para obtener compatibilidad total, se requiere un dispositivo Galaxy compatible con One UI 8 o posterior.

FUENTE Samsung Mexico