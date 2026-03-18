La Fundación Friedrich Naumann identifica la infraestructura de cuidados como la inversión urbana con mayor potencial económico y social en América Latina

Un nuevo estudio cuantifica por primera vez el valor económico del tiempo perdido por las cuidadoras en la región

CIUDAD DE MÉXICO , 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad publicó hoy un estudio que cuantifica el potencial económico de integrar el cuidado en el diseño de las ciudades.

Solo en México, reducir 10% el tiempo que las mujeres dedican a cuidar mediante servicios más cercanos y mejor transporte liberaría el equivalente a 10 mil millones de dólares.

El patrón se replica en toda América Latina, donde las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a tareas de cuidado no remunerado, que sostiene las economías de la región y que en promedio representa entre el 20 y 25% del PIB de los países latinos.

El estudio, elaborado junto a Noubi Advisors, parte de la premisa de que las decisiones urbanas que se tomen en esta década definirán si las ciudades de América Latina serán más equitativas y funcionales o si seguirán reproduciendo desigualdades de tiempo, acceso y oportunidades.

"Cuando una persona cuidadora pasa horas en transporte o buscando servicios dispersos, no solo pierde tiempo — pierde la posibilidad de estudiar, trabajar, descansar y elegir. Una ciudad que devuelve ese tiempo no solo es más justa: es una ciudad que amplía la libertad real de sus habitantes ", indicó Maria Jose Salcedo, Coordinadora de Proyectos en México de la Fundación.

El informe propone una métrica pionera — las "horas recuperables" — y documenta modelos que ya funcionan en la región y el mundo: en Bogotá, las Manzanas del Cuidado han devuelto hasta 12 horas semanales a más de 370,000 mujeres. En Iztapalapa, las UTOPÍAS recibieron en 2025 el reconocimiento de ONU-Hábitat.

En España, el programa Barcelona Cuida ha atendido a más de 16,000 personas coordinando servicios desde una ventanilla única. Por todo esto, el estudio sostiene que invertir en infraestructura de cuidado no es sólo una apuesta por la libertad sino también, una política económica efectiva.

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una organización basada en los principios del liberalismo que promueve la libertad a través de educación política, publicaciones, eventos y apoyo a nuevas generaciones en Alemania y más de 60 países.

El informe completo está disponible en https://www.freiheit.org/mexico/planeacion-urbana-con-perspectiva-incluyente-de-cuidados

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936569/Fotografi_a_1.jpg

FUENTE Fundación Friedrich Nauman