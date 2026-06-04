La gran fiesta mundialista detonará hasta en un 40% la demanda de servicios de Concierge y viajes en México

Iké estima que la demanda de servicios de hospedaje, transportación terrestre, área y de Concierge podría crecer hasta 40% durante el campeonato de fútbol.





De acuerdo con Sectur, México espera la llegada de 5.5 millones de turistas durante el torneo, así como un aumento de 44% en la actividad turística y de 48% en el gasto promedio por visitante.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de junio 2026 /PRNewswire/ -- México se prepara para recibir uno de los encuentros deportivos y turísticos más relevantes de los últimos años. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, (Sectur), el país podría recibir alrededor de 5.5 millones de visitantes entre el 11 de junio y el 5 de julio, lo que incrementará la demanda de vuelos, hospedaje, movilidad y servicios turísticos.

Ante este panorama, iké, empresa mexicana líder en desarrollar, integrar y ofrecer soluciones y servicios enfocados a mejorar la vida de las personas, estima un incremento de entre 25% y 40% en la demanda de servicios de Concierge y estilo de vida durante la temporada, impulsado tanto por el volumen de turistas que visitarán México, como por la complejidad logística que implicará la fiesta mundialista de fútbol. Entre los servicios más solicitados que prevé se encuentran: hospedaje, traslados, reservaciones en restaurantes, espectáculos, experiencias, solicitudes personalizadas, trámites y atención de imprevistos.

Aunque tradicionalmente el Concierge se relacionaba con usuarios premium, hoy estos servicios se han vuelto más relevantes, pues abarcan un público más amplio y generalizado, especialmente en este tipo de eventos, donde la movilidad, la disponibilidad de tiempo y la logística diaria pueden cambiar constantemente. De esta manera, el Concierge se convierte en un servicio estratégico que optimiza el tiempo y simplifica la vida de las personas.

Tan solo en los últimos cinco años, los servicios de Concierge de iké han mantenido un crecimiento promedio del 54%, reflejando una creciente adopción y consolidación de estas soluciones como un apoyo clave para coordinar hospedaje, traslados, reservaciones, experiencias, trámites y atención de imprevistos.

"Los servicios de Concierge se convierten en aliados estratégicos para centralizar y facilitar distintas necesidades de los viajeros. Además del apoyo en soluciones de viajes y estilo de vida, estos servicios pueden coordinar traslados, búsqueda de hospedaje, reservaciones en los restaurantes más exclusivos a nivel mundial, experiencias gastronómicas, actividades culturales, entretenimiento, recomendaciones locales y atención a solicitudes especiales como el envío de un arreglo floral, contribuyendo a una experiencia completa, ágil, organizada y segura", afirmó Rodrigo Toledano Correa, responsable de Concierge en iké.

Agregó que la cumbre mundialista de fútbol transformará por completo las experiencias de viaje. "Hoy las personas no sólo buscan reservar un vuelo o un hotel, también buscan alternativas rápidas, experiencias elevadas y coordinar distintos aspectos de su día a día con ayuda de un experto".

Además, el avance tecnológico está redefiniendo la manera en que operan estos servicios. Se estima que el 70% de los usuarios de plataformas de reservaciones planea utilizar asistentes inteligentes o funciones de Concierge con Inteligencia Artificial para asegurar mesas y experiencias gastronómicas.

La incorporación de automatización e Inteligencia Artificial permite fortalecer la disponibilidad de los servicios de iké 24/7, reducir tiempos de respuesta y ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario en todos nuestros ecosistemas.

"En iké buscamos que la tecnología funcione como un habilitador que potencie la toma de decisiones, facilite la coordinación operativa y permita a nuestros equipos enfocarse en brindar una atención más empática, eficiente y oportuna", señaló Jorge Salmerón Vargas, Head de Infraestructura y Arquitectura TI de iké.

Con el alto número de personas movilizándose entre distintas ciudades en pocas semanas, expertos de iké anticipan que la planeación, la flexibilidad y la capacidad de respuesta serán factores fundamentales para enfrentar uno de los periodos de mayor movilidad turística que México vivirá con motivo de la fiesta mundialista de fútbol.

Acerca de iké

iké es una empresa 100% mexicana fundada en 1988, pionera en brindar soluciones integrales para mejorar la vida de las personas. Con presencia en México, Argentina y Colombia, ofrece servicios que abarcan la atención de imprevistos viales, del hogar y de salud, así como experiencias en viajes, entretenimiento y bienestar. Respaldada por una red de más de 10,000 proveedores certificados y una operación 24/7, la compañía opera bajo un modelo B2B2C que la posiciona como aliado estratégico de empresas en sectores clave, con un enfoque basado en inmediatez, calidad y seguridad.

FUENTE iké