La Grassroots Justice Network lanza el podcast "La Olla Colectiva"

La primera temporada reúne cinco historias de empoderamiento jurídico, de Argentina a Malaui, con relatos globales de justicia comunitaria para audiencias hispanohablantes de Latinoamérica y más allá.

WASHINGTON, Aug. 20, 2026 /PRNewswire/ -- La Grassroots Justice Network (GJN), convocada por Namati, anunció hoy el lanzamiento de su podcast en español, La Olla Colectiva, con la primera temporada ya disponible. Los episodios exploran las estrategias con que comunidades de todo el mundo defienden la justicia social y ambiental frente al avance del autoritarismo global. El podcast adapta la versión original en inglés, A Common Pot, para audiencias hispanohablantes."

"La Olla Colectiva comparte historias inspiradoras de comunidades de todo el mundo que están descubriendo su poder para hacer frente a opresiones y discriminaciones históricas. Muestra lo que es posible con unos pocos ingredientes en común: acción colectiva, conocimiento del derecho y una buena dosis de determinación, ingenio y esperanza." — Abigail Moy, Directora Ejecutiva de la Grassroots Justice Network

La primera temporada recorre cinco episodios desde Argentina, Kenia, Indonesia, Chile y Malaui, donde cada historia personal de injusticia se entrelaza con las estrategias colectivas que las comunidades usan para defender sus derechos.

Las personas invitadas al programa forman parte de la Grassroots Justice Network —una red global de más de 20,000 defensoras y defensores de la justicia en más de 190 países. El podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Youtube, y llega a oyentes en más de 25 países.

"El podcast nos recordó una vez más que las luchas colectivas son procesos de largo plazo, que evolucionan, se reformulan y son valiosas de sostener incluso en sus periodos de latencia. En contextos de retracción democrática, estos relatos se resignifican y recuperan plena vigencia: historias de lucha por el propio destino, que están más vivas que nunca." – Catalina Marino, Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, Argentina (Episodio 1, "El Baile")

La Olla Colectiva es conducida por Daniela Zamora Alcaraz y coproducida por Daniela Zamora Alcaraz y Jackie Sofia de Namati. La versión en inglés, A Common Pot, es conducida por Poorvi Chitalkar y producida por Jackie Sofia, también de Namati. Ambos programas cuentan con el apoyo de Namati y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

Contacto de prensa

Jackie Sofia

Productora ejecutiva

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FUENTE Namati