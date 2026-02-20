La green4T pasa a integrar el grupo Legrand

SÃO PAULO, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Legrand, líder global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificaciones, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en green4T, empresa especializada en servicios de implementación, operación y mantenimiento de centros de datos y entornos de misión crítica, con 750 colaboradores que operan en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Esta transacción acelera el sólido crecimiento de Legrand en 2026 en el dinámico segmento de centros de datos, ampliando su presencia en América Latina. La inversión también está alineada con la estrategia de Legrand de expandir su portafolio de soluciones integradas — combinando energía, conectividad y tecnologías digitales — para apoyar a sus clientes en sus transiciones energética y digital.

"Estamos muy felices de dar la bienvenida a green4T al ecosistema de Legrand, ampliando nuestra capacidad de ofrecer soluciones innovadoras y de alto valor agregado a nuestros clientes en toda América Latina", afirmó Daniel Tatini, CEO de Legrand Brasil.

"Esta alianza permite a green4T entregar aún más valor a nuestros clientes, combinando nuestra agilidad y especialización con la escala y las capacidades globales de Legrand", comentó Eduardo Marini, CEO de green4T.

Sobre Legrand

Legrand es especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificaciones,

dedicada a apoyar transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales en todo el mundo.

Su propósito es mejorar la vida de las personas transformando los espacios donde viven,

trabajan y se relacionan, a través de infraestructuras eléctricas y digitales y soluciones

conectadas simples, innovadoras y sostenibles.

Sobre green4T

green4T es una empresa líder en servicios de misión crítica, ofreciendo soporte a

centros de datos y entornos de TI de alta disponibilidad en América Latina. La

compañía brinda soluciones completas a lo largo de todo el ciclo de vida — desde la

implementación hasta el mantenimiento y soporte operativo — garantizando

continuidad, alta disponibilidad y eficiencia para sus clientes.

