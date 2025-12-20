La híbrida enchufable Geely Riddara RD6 se lanza oficialmente en Chile, lo que acelera su expansión en el mercado mundial

HANGZHOU, China, 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de diciembre, se hizo el lanzamiento oficial de la pickup híbrida enchufable Geely Riddara RD6 en Chile. Posicionada como una "pickup híbrida de última generación", la híbrida enchufable RD6 aprovecha la eficiente tecnología híbrida y su versátil capacidad para uso familiar y empresarial con el fin de impulsar aún más la expansión mundial de Riddara, lo que ofrece a los usuarios una solución de pickup híbrida más eficiente y confiable.

RD6 PHEV

El diseño de la camioneta pickup de nueva energía Geely Riddara ha sido creado por el Centro Creativo Lotus Tech y presenta una estética marcada por los vehículos de nueva energía. La parte delantera presenta un aspecto robusto y seguro, mientras que la luz del logotipo y el conjunto de luces traseras emplean un diseño de iluminación contemporáneo y completo. Con un coeficiente de resistencia aerodinámica ultrabajo de 0,33 Cd, un 27 % inferior al de las camionetas tradicionales, ofrece notables mejoras en aerodinámica y eficiencia energética. El diseño combina el minimalismo urbano con la practicidad al aire libre, al mezclar líneas fluidas inspiradas en los SUV para adaptarse tanto al uso para el transporte diario como para el aire libre.

En cuanto al rendimiento, la híbrida enchufable RD6 ofrece una potencia combinada de 260 kW y un torque de motor de 914 N•m, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos. Sus tres modos de conducción (Eco, Confort y Deportivo) facilitan la conducción diaria en ciudad, mientras que los cuatro modos de terreno (nieve, fango, todoterreno y arena) y una capacidad de ascenso del 100 % garantizan un rendimiento seguro en regiones montañosas y caminos mineros. Con una carga nominal de 875 kg y una capacidad de remolque de 2,5 T, satisface diversas necesidades, como el transporte en granjas y el traslado de materiales.

En términos de autonomía y eficiencia, ofrece una autonomía combinada de más de 1.000 km. La propulsión eléctrica cubre la mayoría de los desplazamientos urbanos, mientras que la energía híbrida permite realizar viajes de larga distancia. El consumo de combustible es de 1,5 L/100 km (NEDC) y de 6,7 l/100 km en modo de agotamiento de carga, lo que reduce los costos operativos en usos de logística urbana, agricultura y construcción.

Fiel a su filosofía "Funciona como una pickup, se conduce como un SUV", la híbrida enchufable RD6 ofrece una conducción suave y un mayor confort. En el interior, un panel de instrumentos de 10,2 pulgadas y una consola central flotante de 14,6 pulgadas admiten el control por voz y cargar teléfonos de forma inalámbrica. Su cabina silenciosa de 35 dB y el chasis transparente de 540° aumentan la confianza al estacionar y en condiciones de conducción complejas. Además, una fuente de alimentación externa inteligente de 3,3 kW es compatible con herramientas, equipos y aparatos de campamento en todo tipo de situaciones laborales y cotidianas.

Por motivos de seguridad, la híbrida enchufable RD6 está equipada con asistencia inteligente para la conducción de nivel L2. Fabricada con más del 70 % de acero de alta resistencia y una rigidez torsional de 30.300 N•m/deg, cuenta con un sistema de frenado One-Box de una distancia de frenado de 39 m con la carga completa. La batería integra ocho tecnologías de protección y cumple con los estándares IP68 de resistencia al polvo y al agua, lo que garantiza su durabilidad en entornos mineros y costeros.

La capacidad integral de la híbrida enchufable RD6 está impulsada por el avanzado sistema híbrido EM-P de Geely. Basado en la primera arquitectura híbrida 3DHT del sector, integra un motor eléctrico de alta eficiencia, un motor de 1,5 T con una eficiencia térmica del 44,26 % y una tecnología patentada de redundancia de seguridad, lo que garantiza un funcionamiento fiable en condiciones extremas.

Desde mediados de 2025, la híbrida enchufable RD6 se ha expandido por Medio Oriente y Asia-Pacífico, y su lanzamiento en Chile representa otro paso clave en la trayectoria mundial de Geely Riddara. Como marca n.º 1 en camionetas eléctricas de China, Geely Riddara seguirá ofreciendo experiencias eficientes con camionetas de nueva energía en todo el mundo.

