La IA entra en fase empresarial: más de 5,000 ejecutivos analizarán su impacto en los negocios

El Congreso America Digital México 2026 reunirá a líderes de empresas globales, especialistas y tomadores de decisión para debatir el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la nueva infraestructura digital en América Latina.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial está acelerando una nueva etapa de transformación para empresas y economías de todo el mundo. En este contexto, el 11° Congreso IA, Tecnología y Negocios America Digital México 2026 reunirá los próximos 9 y 10 de junio en el World Trade Center Ciudad de México a más de 5,000 ejecutivos, líderes de innovación y tomadores de decisión de América Latina para analizar las tendencias y tecnologías que están redefiniendo el futuro empresarial de la región.

La edición 2026 estará enfocada en el impacto real que tecnologías como inteligencia artificial generativa, automatización avanzada, infraestructura cloud, data centers, ciberseguridad y analítica de datos ya están generando sobre productividad, operaciones, experiencia de cliente y crecimiento económico.

Uno de los principales ejes de discusión será la llamada "sexta revolución tecnológica", impulsada por la convergencia entre inteligencia artificial, agentes autónomos, infraestructura digital y automatización empresarial, tecnologías que hoy están transformando industrias completas y modificando la forma en que las organizaciones compiten, innovan y generan valor.

La expansión acelerada de la inteligencia artificial también está impulsando nuevas inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos y servicios digitales en toda América Latina. México ocupará un lugar central dentro de estas conversaciones debido al crecimiento de su ecosistema digital, el avance del nearshoring y el aumento de inversiones vinculadas a inteligencia artificial, cloud computing y conectividad.

Entre los principales temas que marcarán la agenda destacan:

Inteligencia artificial y agentes autónomos para empresas

Automatización y productividad empresarial

Infraestructura cloud y data centers

Ciberseguridad y resiliencia digital

Estrategias de datos y analítica avanzada

Nearshoring tecnológico y competitividad regional

Liderazgo empresarial en la era de la IA

Innovación digital y transformación de industrias

La agenda contará con la participación de destacados líderes empresariales y tecnológicos, entre ellos Mois Navon, Ethic Advisor de Anthropic y ex Chief Engineer de Mobileye (Intel); Patrick Mork, ex CMO de Google Play; Diego Flores, Titular de Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía; Francisco Aguirre, LATAM Artificial Intelligence Senior Principal en Dell Technologies México; Jonathan Aguilar, Customer Engineer for Innovation en Google Cloud; Josué González, Country Director de X; José Luis Guasco, Director General y Líder de Consultoría Latam de EY GDS México; Juan José Piñeiro, Chief Digital Officer de El Palacio de Hierro; Edgar Francisco Romero Santiago, CIO de L'Oréal Groupe en México; e Ivette Rentería Hurtado, Directora Global de Auditoría de IT & OT de Grupo Bimbo.

Asimismo, participarán compañías globales y regionales que actualmente lideran proyectos de transformación digital e inteligencia artificial en América Latina, entre ellas Google Cloud, Salesforce, Dell Technologies, Snowflake, Equinix, Dynatrace, Fastly, Infor y L'Oréal.

Además de las conferencias y paneles ejecutivos, el Congreso ofrecerá espacios de networking, reuniones de negocio y actividades orientadas a conectar corporativos, instituciones financieras, startups, proveedores tecnológicos y líderes de innovación de toda la región.

Con más de una década impulsando el encuentro entre tecnología y negocios, America Digital México se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para ejecutivos que buscan comprender las tendencias que están definiendo la próxima etapa de crecimiento, competitividad e innovación empresarial.

11° Congreso America Digital México 2026

📍 World Trade Center Ciudad de México

📅 9 y 10 de junio de 2026

Más información y registro:

https://mx.america-digital.com

Contacto:

Gabriela Rivera Guadarrama

[email protected]

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FUENTE America Digital