La justicia desestima y pone punto final al caso Herrera Velutini

MIAMI, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un proceso legal de alto escrutinio público, la causa contra el banquero venezolano-británico Julio Herrera Velutini, coacusado en el proceso contra la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, llega a su fin, según reporta MP Publishing. Este 27 de enero, la jueza federal Silvia L. Carreño desestimó el caso en su totalidad y ordenó que se emita sentencia conforme al cierre del expediente, después de que los coacusados recibieran y aceptaran el indulto pleno e incondicional otorgado una semana antes por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

Julio Herrera Velutini. Credit:House of Herrera View PDF U.S.District Judge, Silvia L. Carreño-Coll, Judgement of Dismissal

Chris Kise, abogado principal del banquero, aseguró que "el señor Herrera Velutini está profundamente agradecido con el presidente Donald J. Trump por haberle concedido este indulto, y espera poder reenfocar su atención en su carrera".

El expediente, que comenzó con acusaciones penales de corrupción que no pudieron ser sustentadas por la fiscalía, fue reducido a una infracción derivada de la ley de financiamiento electoral. En 2025 la exgobernadora y los coacusados admitieron ante la corte su responsabilidad por un cargo menor de contribución política indebida bajo 52 U.S.C. § 30121, referido a una promesa expresa o implícita de apoyo económico que no se concretó.

Según William J. Stellmach otro de los abogados de la defensa, el perdón presidencial anula esa declaración de culpabilidad por la falta menor y requiere la desestimación de los cargos anteriores, que ya estaban programados para ser desestimados y nunca habían sido probados. Legalmente, el caso desaparece. "A los ojos de la ley, se considera que el beneficiario de un perdón pleno e incondicional no ha cometido delito".

El caso surgió en un contexto de respaldos políticos durante la campaña presidencial de 2020, lo que generó debates sobre la posible influencia de motivaciones externas en el proceso. Un oficial de la Casa Blanca declaró a Fox News que "la investigación de la Sra. Vázquez comenzó diez días después de que ella respaldara la candidatura del Presidente Trump. Los documentos de indulto muestran que su enjuiciamiento tuvo motivaciones políticas ".

Para el equipo de la defensa, se cierra un proceso innecesariamente prolongado por casi cuatro años. Lily Ann Sánchez, del equipo defensor, recalcó que "el Sr. Herrera Velutini aprecia enormemente el gesto benevolente del Presidente Donald J. Trump y espera, ahora sí, poder dedicar tiempo de calidad a su familia".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872318/Julio_Herrera_Velutini__Credit_House_of_Herrera.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2872319/Judge_document.pdf

FUENTE MP Publishing