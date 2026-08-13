La mayor feria de limpieza profesional de América Latina abre la acreditación para la prensa | Higiexpo 2026

SÃO PAULO, Aug. 13, 2026 /PRNewswire/ -- ABRALIMP (Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional) abrió el período de solicitud de acreditación para la prensa de HigiExpo 2026, la 29.ª edición de la mayor feria de limpieza profesional de América Latina.

El evento se realizará del 20 al 22 de octubre de 2026, de 13:00 a 20:00 h, en los Pabellones 3 y 4 del Distrito Anhembi, en São Paulo. La feria reúne las principales tendencias internacionales en higiene corporativa, sostenibilidad, automatización y tecnología aplicada a facilities management, y se ha consolidado como uno de los principales indicadores de la evolución del sector en América Latina.

La edición de 2024 fue distinguida con el Jacaré de Ouro en el Premio Caio 2025, reconocimiento que refuerza el posicionamiento de Higiexpo como una plataforma estratégica de negocios, innovación e inteligencia de mercado. Durante el evento, líderes empresariales y especialistas debaten temas como eficiencia operativa, estrategias ESG, automatización de procesos y gestión de riesgos biológicos en el ámbito de la limpieza profesional.

Adjuntamos un resumen con las principales cifras de la última edición, que reflejan el alcance y el impacto de Higiexpo en el mercado regional.

Cómo solicitar la acreditación

Los periodistas interesados en cubrir Higiexpo 2026 deberán enviar su solicitud antes del 18 de octubre de 2026, a las 12:00 h, al correo electrónico [email protected], incluyendo la siguiente información:

Nombre completo

Medio de comunicación y cargo

Correo electrónico y teléfono de contacto

Enfoque previsto de la cobertura (inauguración, entrevistas, tendencias del sector, lanzamientos, etc.)

La confirmación definitiva de la acreditación se enviará antes del inicio del evento, junto con las instrucciones para el retiro de la credencial, el acceso a la sala de prensa y la agenda de conferencias y entrevistas.

Información general

Evento: Higiexpo 2026 — 29.ª edición

Higiexpo 2026 — 29.ª edición Organiza: ABRALIMP — Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional

ABRALIMP — Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional Fecha: 20 al 22 de octubre de 2026

20 al 22 de octubre de 2026 Horario: 13:00 a 20:00 h

13:00 a 20:00 h Lugar: Distrito Anhembi — Pabellones 3 y 4

Distrito Anhembi — Pabellones 3 y 4 Dirección: Av. Olavo Fontoura, 1209 — Santana, São Paulo — SP

Av. Olavo Fontoura, 1209 — Santana, São Paulo — SP Sitio web: https://higiexpo.com.br/

FUENTE Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional