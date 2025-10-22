La operación de Flex Plásticos en Guadalajara reconocida por Mejora Continua por la Asociación para la Excelencia en Manufactura

GUADALAJARA, Mexico, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La operación de Flex Plásticos en Guadalajara ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia en Manufactura 2025, otorgado por la Asociación para la Excelencia en Manufactura (AME), en reconocimiento a su liderazgo en calidad, resolución de problemas y transformación cultural. Con este logro, nuestra operación de plásticos en Guadalajara se convierte en el sexto sitio de Flex en recibir esta prestigiosa distinción.

Entre los factores clave que hicieron posible este reconocimiento se encuentran:

Ceremonia de premiación

Una sólida cultura de mejora continua mediante kaizen y actividades en grupos pequeños.

Automatización avanzada y tecnologías que mejoran la eficiencia y la calidad.

Empoderamiento de las personas mediante programas de capacitación y alianzas estratégicas.

Colaboración global e intercambio de mejores prácticas.

Compromiso con la sostenibilidad y la seguridad en todas las operaciones.

Este reconocimiento destaca el compromiso de nuestra operación de plásticos con la mejora continua, la calidad y la transformación cultural, impulsando un enfoque de gestión centrado en las personas y la colaboración global.

"Este reconocimiento celebra la pasión de nuestro equipo de Guadalajara Plásticos por la excelencia y la mejora continua. Es un testimonio de nuestra cultura centrada en las personas", comentó Rodrigo Dall'Oglio, Presidente de Excelencia Operacional y Transformación en Flex.

"Recibir el Premio a la Excelencia 2025 reafirma la posición de Flex como líder global en manufactura avanzada, desarrollo profesional y responsabilidad social."

Nuestra operación de plásticos en Guadalajara, (México) se une a los sitios de Flex en Manaus y Jaguariúna (Brasil), Pelabuhan Tanjung Pelepas (Malasia), Tczew (Polonia) y Zhuhai (China), formando parte del selecto grupo de empresas de clase mundial reconocidas por AME por su enfoque comprobado en la mejora continua y su compromiso con la excelencia empresarial.

