LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SE CONSOLIDA COMO EL DESTINO CON MAYOR DINAMISMO TURÍSTICO EN MÉXICO: REPORTA CRECIMIENTO DEL 11.3% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

El destino recibió a cerca de 700 mil visitantes nacionales e internacionales de enero a junio de 2026.

La Paz invita a los viajeros a descubrir sus "seis territorios" mediante una ruta que combina naturaleza, gastronomía de origen y aventura sustentable.

LA PAZ, México, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Paz, Baja California Sur, atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia turística al consolidarse como un destino de resultados. De acuerdo con las cifras emitidas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico al primer semestre de 2026, el destino recibió a 696 mil 800 visitantes, lo que representa un incremento del 11.3% respecto al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento se sustenta en una estrategia que prioriza la sustentabilidad y la calidad de la experiencia sobre el turismo de masas. El turismo internacional, en particular, mantiene una tendencia positiva con un aumento del 44.1% en la llegada de viajeros extranjeros en lo que va del año. Estos resultados se suman al éxito del cierre de 2025, donde el gasto promedio diario por visitante alcanzó los $6,453 pesos, un incremento del 19% anual.

Un viaje fantástico por seis territorios.

Para la temporada de verano, La Paz promueve una ruta única que permite a los viajeros explorar la diversidad de su geografía a través de seis territorios clave, todos conectados por la emblemática Carretera Transpeninsular 1:

Centro Histórico y Malecón: Un espacio de 5 kilómetros ideal para recorrer a pie o en bicicleta, disfrutando de un ambiente seguro y una propuesta gastronómica basada en los conceptos "del mar, del huerto y del rancho a la mesa". Balandra y El Tecolote: Balandra, reconocida por sus playas y manglares, protege más de 2,512 hectáreas. Para asegurar su conservación, el acceso está limitado a 450 visitantes por turno. Todos Santos: Pueblo Mágico famoso por sus galerías de arte, playas para surfear y una oferta de hoteles boutique y gastronomía de primer nivel. La Ventana y El Sargento: Destinos internacionales para el kitesurf, buceo, kayak y experiencias de bienestar y yoga. El Triunfo: Antiguo pueblo minero que invita a la cultura con el Museo del Vaquero de Las Californias y el Museo Ruta de Plata. Los Barriles: El paraíso para la pesca deportiva, el snorkel y la aventura.

Compromiso con la Sustentabilidad

Ubicada en el "Acuario del Mundo", La Paz ha hecho de la conservación su mayor atributo. El destino impulsa proyectos de acuacultura regenerativa, restauración de corales y protección de especies endémicas, ofreciendo experiencias de turismo responsable que son altamente valoradas por el visitante.

Conectividad y Hospitalidad

La Paz es hoy más accesible que nunca, con opciones de llegada a través de su propio Aeropuerto Internacional (a 25 minutos del centro) o vía San José del Cabo (a dos horas y media). Los indicadores de satisfacción destacan la seguridad, la hospitalidad de los paceños y la excelente relación calidad-precio como los factores que determinan que el 48.8% de los turistas lleguen por recomendación directa.

Para más información acerca de La Paz, BCS, visita https://golapaz.com/

Conecta con nosotros #GoLaPaz

Instagram: https://www.instagram.com/golapaz

Twitter: https://twitter.com/golapaz

FUENTE Fideicomiso de Turismo de La Paz, BCS, (FITUPAZ)