La renombrada ciudad portuaria de Ningbo reabrió la ventana para los intercambios internacionales con la inauguración del Centro de Comunicación Internacional de Ningbo

NINGBÓ, China, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Ningbo, una famosa ciudad portuaria en China, ha añadido una ventana para los intercambios extranjeros. El Centro de Comunicación Internacional de Ningbo fue inaugurado el 8 de mayo de 2024. También se enviaron felicitaciones en video por parte de Irina Bokova, ex Directora General de la UNESCO; Georgios Papandreou, ex Primer Ministro de Grecia; Long Yongtu, ex Secretario General del Foro de Boao; Maitre Khalid EL Fataoui, Presidente de la Asociación Marroquí China para la Revitalización Cultural y Económica. Más de 200 invitados chinos y extranjeros, incluyendo a Evandro Carvalho, receptor del Premio de Amistad del Gobierno Chino y Director del Colectivo de Investigación para Estudios Brasil-China; Vincent Lemarchand, Ciudadano Honorario de Ningbo y presidente del Comité de Amistad Rouen-Ningbo, han asistido al evento.

Chinese and foreign guests unveiled the Ningbo International Communication Center

Ningbo siempre ha sido una ciudad abierta que conecta a China con el mundo exterior. Como una "Ciudad Nacional Histórica y Cultural" y la "Capital Cultural del Este Asiático" rica en cultura, Ningbo cuenta con más de 8.000 años de acumulación de patrimonio, baño cultural e influencia de la civilización, lo que hace que la cultura marítima única, la cultura de las teorías de Wang Yangming, la cultura de colecciones de libros y otros genes estén arraigados profundamente en la línea de sangre de la ciudad. Como una famosa ciudad portuaria, el Puerto de Ningbo-Zhoushan ha ocupado el primer lugar del mundo en términos de volumen de carga durante 15 años consecutivos.

El recién inaugurado Centro de Comunicación Internacional de Ningbo se enfocará en "NB-PLUS", servirá a los intercambios extranjeros, cultivará industrias de intercambio extranjero y promoverá la integración de las cadenas industriales, de innovación y de producción. Durante la ceremonia de inauguración, se lanzó la plataforma "Oportunidad China • Diálogo con el Mundo". Se planea llevar a cabo más de 150 actividades de intercambio cultural chino-extranjero en 12 categorías como espectáculos, libros, exposiciones y archivos durante el año. Se lanza el programa de intercambio "Leer China • Jóvenes Nuevos", que incluye "Jóvenes Extranjeros de Gira en Zhejiang", "Viajar con los Jóvenes", "Invitar a los Jóvenes a la Práctica", "La Juventud Petrel en el Área Rural", etc., conectando más de 30 países y regiones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Europa Central y Oriental, construyendo una plataforma para los intercambios e interacción entre los jóvenes de Ningbo y los extranjeros.

El profesor Jon Garibaldi, Decano de la Universidad de Nottingham Ningbo China, dijo: "Esta es una gran oportunidad tanto para China como para el Reino Unido. En la actualidad, hemos cooperado con China para establecer un campus y llevar a cabo la enseñanza. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para permitirnos tener más investigación y cooperación en el futuro. Esta oportunidad me permite ver un futuro muy prometedor".

