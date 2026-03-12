LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CHICAGO RIVER SWIM REGRESA EL 20 DE SEPTIEMBRE, TRAS EL PRIMER AÑO HISTÓRICO Y ESTABLECE UNA NUEVA TRADICIÓN CIUDADANA

El Swim inaugural en 2025 constituyó un hito histórico, ya que fue el primer evento de natación organizada en aguas abiertas en el río Chicago en 98 años, lo que demuestra que el río puede apoyar de manera segura el uso recreativo a gran escala a la vez que sirve como plataforma para administración ambiental, salud pública y filantropía. El evento es el resultado de más de una década de persistencia liderada por el fundador Doug McConnell, que trabaja en alianza con líderes de la ciudad, científicos y organizaciones ambientales para hacer posible el regreso de la natación al río.

La ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson se desempeñan como socios presentadores, lo que refleja el liderazgo de la ciudad en la restauración del río y la ampliación del acceso público seguro a sus vías fluviales. Su apoyo permitió que un evento de esta escala tuviera lugar en el núcleo del centro de la ciudad, lo que refuerza la transformación del río y establece el Chicago River Swim como una tradición ciudadana en crecimiento.

"El Chicago River Swim refleja el compromiso de mi administración de restaurar y activar el río como un bien público seguro y accesible", afirmó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. "Este evento celebra décadas de progreso ambiental y demuestra lo que es posible cuando la ciudad forma alianzas con líderes comunitarios para ampliar las oportunidades, promover la salud pública y reunir a los habitantes de Chicago en torno a nuestras vías fluviales compartidas".

Doug McConnell, nadador de maratón y promotor de la investigación sobre ELA, fundó el evento y A Long Swim, organización sin fines de lucro, lo produce. "El primer año demostró que la natación se podía hacer de manera segura y responsable, y que las personas estaban lista para aprovechar el río de una nueva manera", declaró McConnell. "La segunda edición anual de Chicago River Swim se trata de aprovechar ese impulso. Es profundamente valioso ver que este evento se convierta en una tradición duradera que apoya la investigación sobre ELA y ayude a garantizar que más jóvenes tengan acceso a la educación sobre natación y seguridad en el agua".

Beneficios

Las ganancias del Chicago River Swim 2026 apoyarán la investigación sobre ELA, así como los programas de seguridad y educación sobre natación para jóvenes en comunidades desfavorecidas.

Mediante A Long Swim, el fundador Doug McConnell ayudó a recaudar más de 3 millones de dólares para la investigación sobre ELA en el Laboratorio Ozdinler de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, una causa que sigue siendo profundamente personal tras la pérdida de su hermana y su padre a causa de la enfermedad.

Además, el evento apoyará los esfuerzos del Distrito de Parques de Chicago para ampliar el acceso a clases de natación gratuitas y educación sobre seguridad en el agua para niños de toda la ciudad. Gracias a la iniciativa Chicago River Swim, más de 4.000 niños ya han recibido formación sobre seguridad en el agua, lo que ayuda a garantizar que adquieran habilidades esenciales para salvar vidas.

El Distrito de Parques de Chicago ofrece una variedad de programas acuáticos para todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores. El año pasado, más de 27.000 residentes se inscribieron en "Learn to Swim" (Aprenda a nadar) y otros programas acuáticos que promueven la seguridad y confianza en el agua. Otros 17.000 niños disfrutaron de la formación sobre seguridad en el agua como parte de la programación del campamento diurno. Asimismo, el distrito ofrece Lifeguard Explorers, un programa basado en subsidios que brinda a los participantes, de 14 a 19 años, instrucción y práctica supervisadas para aprobar con éxito los requisitos para convertirse en guardavidas certificados.

"Aprender a nadar es algo más que recreación, es una cuestión de seguridad y equidad", comentó el superintendente general y director ejecutivo del Distrito de Parques de Chicago, Carlos Ramírez-Rosa. "Durante generaciones, el Distrito de Parques ha mantenido su compromiso de hacer que esta habilidad para la vida sea accesible al brindar instrucción de calidad y asequible en las piscinas de los parques de toda la ciudad. Asociaciones como Chicago River Swim ayudan a impulsar nuestros esfuerzos para eliminar las barreras financieras y de otro tipo para garantizar que más jóvenes adquieran habilidades para salvar vidas y ganar confianza en el agua".

Esta educación sobre seguridad en el agua se imparte en colaboración con la USA Swimming Foundation, que comparte el objetivo de ampliar el acceso equitativo a la educación en natación. Gracias a una generosa contribución de Swim, USA Swimming Foundation apoyará a los proveedores y esfuerzos de Chicago Parks y Learn to Swim en Chicago. Esta iniciativa ampliará las oportunidades de Learn to Swim en toda la ciudad de Chicago, aumentará el acceso a la instrucción en natación que salva vidas y garantizará que más niños tengan la oportunidad de sentirse seguros y confiados en el agua.

El Swim y dónde verlo

El día del evento, los nadadores calificados recorrerán una milla y dos millas a lo largo del canal principal del cauce río Chicago en el centro de Chicago. El recorrido, que abarca desde Wolf Point hasta State Street, estará marcado por boyas inflables y protegido por socorristas, kayaks y botes de apoyo. Se invitará a los espectadores a reunirse a lo largo del Riverwalk y las áreas de observación designadas para animar a los nadadores a medida que completan el recorrido. Más información sobre el recorrido de la natación aquí.

Un río revivido

El río Chicago se encuentra ahora en sus niveles más limpios registrados, con casi 80 especies de peces y una creciente diversidad de vida silvestre. Esta transformación refleja décadas de progreso ambiental, que incluyen: regulaciones federales y locales muy estrictas, tratamiento avanzado de aguas residuales por parte del Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua (MWRD), plan de túneles y reservas para reducir los desbordamientos, más de cuatro décadas de proyectos de defensa y restauración ambiental dirigidos por Friends of the Chicago River y documentados por el programa de monitoreo en tiempo real H2NOW Chicago de Current, y la investigación y restauración dirigida por el Shedd Aquarium. Juntos, estos socios han ayudado a recuperar el río como un ecosistema vivo y han hecho posible que los nadadores regresen de forma segura por primera vez en casi un siglo. El liderazgo ambiental a largo plazo, la inversión en infraestructura y la administración de la ciudad de Chicago han desempeñado un papel central para hacer posible el regreso de la natación en aguas abiertas.

"El regreso de la natación en aguas abiertas al río Chicago posiciona a Chicago como líder mundial en adoptar su río como una maravilla natural resistente, lo que refleja décadas de inversión, innovación y compromiso colectivo", señaló Margaret Frisbie, directora ejecutiva de Friends of the Chicago River. "Que la gente pueda volver a entrar y disfrutar del río de forma segura demuestra lo lejos que hemos llegado para restaurar la calidad del agua, fortalecer el hábitat y reconocer el río como un ecosistema vivo, lleno de vida, en el centro de nuestra ciudad".

Más información sobre la historia del río aquí.

Calidad y seguridad del agua

La calidad del agua se monitoreará de forma rigurosa mediante un enfoque de prueba en capas utilizando datos de MWRD y análisis en tiempo real realizado por la Universidad de Illinois en Chicago (UIC). La UIC realizará pruebas frecuentes basadas en ADN para contaminantes microbianos y aplicará los mismos criterios de calidad del agua recreativa utilizados en las playas de Chicago para garantizar el cumplimiento de las normas de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (US EPA). El evento Chicago River Swim se celebrará solo si todas las pruebas confirman que las condiciones del río cumplen con los estrictos requisitos de seguridad para nadar.

El día del evento, la seguridad de los nadadores será la principal prioridad. Más de 100 personas capacitadas supervisarán el recorrido desde kayaks, tablas de remo y botes, con el apoyo adicional de boyas autónomas, rastreo GPS y sistemas de cronometraje en el agua. Cada nadador también estará equipado con un chip RFID, gorros de natación de colores brillantes y una boya de natación personal para mayor visibilidad y protección. El recorrido de natación estará completamente cerrado al tráfico de embarcaciones bajo la autoridad de la Guardia Costera de EE. UU., con acceso a Riverwalk administrado tanto para la seguridad como para la experiencia del espectador. Más información aquí.

Las solicitudes

Las inscripciones para el Chicago River Swim 2026 se abrirán el 31 de marzo y se cerrarán el 27 de abril. Todos los solicitantes se someterán a una revisión de elegibilidad para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad y experiencia establecidos. Se seleccionarán quinientos nadadores calificados, y los participantes se anunciarán la semana del 4 de mayo. Los detalles adicionales del evento, incluido el horario completo del fin de semana, los protocolos de seguridad y la información de registro, se anunciarán en los próximos meses. Más información disponible aquí.

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ACERCA DEL CHICAGO RIVER SWIM

El Chicago River Swim es un evento anual de caridad en aguas abiertas que reúne a nadadores, defensores, líderes ciudadanos, socios ambientales y miembros de la comunidad para celebrar el río Chicago y su extraordinaria transformación. El lanzamiento de Swim en 2025 marcó un momento histórico como el primer evento de natación organizado en aguas abiertas en el río Chicago en 98 años. El evento celebra décadas de inversión ambiental, liderazgo en políticas y esfuerzo comunitario que han hecho que el río sea seguro para el contacto humano y el uso público renovado. Creado por A Long Swim, el Chicago River Swim recauda fondos críticos para la investigación sobre ELA y amplía el acceso a la educación sobre natación y seguridad en el agua para los jóvenes de las comunidades desfavorecidas, a la vez que posiciona al río Chicago como un activo compartido de los ciudadanos y un símbolo del progreso ambiental de Chicago.

ACERCA DE A LONG SWIM

A Long Swim es una organización sin fines de lucro que diseña y gestiona eventos de natación en aguas abiertas para recaudar fondos para la investigación sobre ELA. Fundada por los hermanos Doug McConnell y Ellen McConnell Blakeman después de que su padre falleciera de ELA y Ellen fuera diagnosticada con la enfermedad más tarde, la organización ha recaudado más de 3 millones de dólares para la investigación sobre ELA en el Laboratorio Ozdinler de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Doug, nadador de maratón de primer nivel, ha conquistado algunas de las aguas más desafiantes del mundo, como el Canal de la Mancha, la Isla de Manhattan, el Canal de Catalina y el Canal de Molokai, utilizando sus habilidades para recaudar fondos para la lucha contra la ELA.

ACERCA DEL DISTRITO DE PARQUES DE CHICAGO

El Distrito de Parques de Chicago es el ganador del Premio Medalla de Oro, reconocido por su excelencia en la gestión de parques y recreación en todo el país. Para obtener más información sobre los más de 8.800 acres de zonas verdes del Distrito de Parques de Chicago, más de 600 parques, 26 millas de frente al lago, 11 museos, dos conservatorios de primer nivel, 16 lagunas históricas, casi 50 áreas naturales, miles de eventos especiales, deportes y programas de entretenimiento, visite www.chicagoparkdistrict.com o comuníquese con el Distrito de Parques de Chicago al 312/742.PLAY o al 312/747.2001 (dispositivos telefónicos de texto (TTY)). ¿Quiere compartir su talento? Ofrézcase como voluntario en los parques llamando al 312/742.PLAY.

ACERCA DE USA SWIMMING FOUNDATION

USA Swimming Foundation es el brazo filantrópico de USA Swimming. La fundación se estableció en 2004 y trabaja para fortalecer el deporte al salvar vidas, construir campeones y generar un impacto en las comunidades. Ya sea al ofrecer a niños y adultos con la habilidad vital de aprender a nadar, brindar apoyo financiero a nuestros héroes en el Equipo Nacional de EE. UU. o ampliar el acceso de la comunidad al deporte, USA Swimming Foundation tiene como objetivo ofrecer la experiencia gratificante de nadar a todas las personas, independientemente de su capacidad de pago. Para más información, visite www.usaswimming.org/foundation.

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FUENTE A Long Swim