La siguiente jugada de Ruffles: innovación que transforma el ritual deportivo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Ruffles®, una de las marcas más icónicas de PepsiCo, anuncia el lanzamiento de su nueva innovación de sabor: Ruffles Buffalo, una propuesta alineada a su estrategia de fortalecer su territorio en la ocasión de consumo de ver deportes entre amigos.

Como parte de su evolución en 2026, la marca continúa consolidándose como la botana que vive en el corazón de los momentos deportivos, acompañando los rituales, la emoción y la diversión que se generan alrededor de cada partido. Esta nueva propuesta —inspirada en el característico sabor buffalo, con notas intensas y ligeramente picantes— responde directamente a las preferencias del consumidor mexicano, quien busca experiencias más atrevidas, compartidas y memorables.

Con sus icónicas ondas, sabor inconfundible y crunch distintivo, Ruffles transforma cada reunión en una experiencia sensorial completa. Ruffles Buffalo refuerza estos atributos clave —ondas, textura gruesa y crunch intenso— y se integra naturalmente a esos espacios donde el deporte se convierte en punto de encuentro: desde la sala de casa hasta el sports bar.

"En PepsiCo ponemos al consumidor en el centro de cada decisión. Esta innovación nace de escuchar cómo viven los mexicanos los momentos deportivos y cómo Ruffles forma parte de esos rituales. Con este lanzamiento reafirmamos nuestra apuesta por invertir en propuestas relevantes que generan sonrisas en cada bocado y sigan fortaleciendo nuestro portafolio de snacks en el país", comentó la Directora de Marketing de Ruffles®.

La nueva propuesta no solo amplía el portafolio de la marca, sino que responde a una visión clara: construir experiencias auténticas que conecten con las nuevas generaciones y refuercen la presencia de Ruffles en los momentos deportivos que unen a los fans en México, desde ligas globales hasta la pasión local por la Liga MX .

En un contexto donde el deporte se vive como cultura y comunidad, Ruffles continúa evolucionando su comunicación y su oferta para convertirse en el pretexto perfecto para reunirse, cotorrear y disfrutar el partido con la mejor vibra.

Con Ruffles Buffalo, la marca reafirma su compromiso de seguir impulsando momentos de convivencia y diversión auténtica, convirtiendo el crunch en parte esencial del ritual deportivo.

Ruffles Buffalo. Siente el crunch. Vive el juego. Come Bien.

Sobre PepsiCo Alimentos

PepsiCo Alimentos México es una de las compañías agroindustriales más grandes del país. PepsiCo es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 100 años en los hogares mexicanos, con productos como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, y Gatorade, con presencia a nivel nacional. Junto con nuestro embotellador, somos fuentes de más de 80,000 empleos directos y tenemos un impacto significativo en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.mx y síganos en Twitter y Facebook: @PepsiCoMex

FUENTE Ruffles