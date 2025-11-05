La tecnología ORC de ElectraTherm se integra en la plataforma de selección de equipos Grain Ecosystems

FLOWERY BRANCH, Georgia, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Grain Ecosystems, empresa de tecnología climática que construye infraestructura digital y financiera para proyectos de biocarbón y energía renovable, y ElectraTherm Inc. anuncian la integración de la tecnología Organic Rankine Cycle (ORC) de ElectraTherm en el software emblemático de selección de equipos de Grain. Esta mejora permite a los desarrolladores de proyectos evaluar e incorporar el valor de las soluciones de conversión de calor en energía residual de forma directa dentro de la planificación del diseño de su sistema.

La integración representa un gran avance para la industria del biocarbón y la pirólisis, lo que permite modelar de forma precisa los beneficios financieros y ambientales de generar electricidad a partir de la recuperación del calor residual, incluidas las posibles ventajas del crédito fiscal para inversión. Los sistemas ORC de ElectraTherm convierten el calor residual a baja temperatura en energía utilizable, por lo son ideales para acoplarlos en operaciones de pirólisis para transformar la energía previamente perdida en un recurso valioso.

"Al incorporar la tecnología ORC de ElectraTherm, los desarrolladores que utilizan la plataforma Grain Ecosystems ahora podrán modelar las salidas de generación eléctrica, evaluar el potencial de ingresos y cuantificar las contribuciones de energía baja en carbono de la recuperación de calor residual", señaló Ryan Letourneau, director ejecutivo y cofundador de Grain Ecosystems. "Esta característica aporta transparencia vital a las finanzas de los proyectos y ayuda a acelerar la inversión en infraestructura de tecnología limpia".

La nueva funcionalidad del software se alinea con los incentivos fiscales de EE. UU. para propiedades de recuperación de energía residual (WERP, por sus siglas en inglés), la generación de créditos para proyectos de reducción de emisiones de carbono y la monetización de absorción de energía. Permite a los desarrolladores explorar más configuraciones de proyectos y tomar decisiones basadas en datos que maximicen tanto el impacto climático como el rendimiento económico. "ElectraTherm se enorgullece de asociarse con Grain Ecosystems para hacer posible proyectos de biocarbón más inteligentes y sostenibles", comentó Natalie Van Dyke, directora de Ventas de ElectraTherm. "Esta integración facilita a los desarrolladores capturar el calor residual de la pirólisis y lo conviertan en energía confiable y renovable".

La colaboración entre Grain y ElectraTherm ya está progresando desde el concepto hasta la implementación, con múltiples proyectos en vivo en marcha y listos para entrar en línea pronto. La plataforma mejorada ya está disponible para todos los suscriptores de Grain Ecosystems. Para obtener más información o solicitar una demostración, visite www.grainecosystems.com y seleccione UNIRSE AL ECOSISTEMA.

Acerca de Grain Ecosystems

Grain Ecosystems ofrece software y herramientas de datos que ayudan a los desarrolladores, inversores y responsables políticos a acelerar la implementación de infraestructura regenerativa y de cero emisiones de carbono mediante la selección simplificada de equipos y el modelado del rendimiento.

Acerca de ElectraTherm Inc.

ElectraTherm diseña y fabrica generadores ORC de baja temperatura que convierten el calor residual en electricidad, lo que ayuda a las instalaciones industriales, geotérmicas y de biomasa a reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

