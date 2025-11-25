La UE lanza "¡Que tengas un Día de la Manzana!" - una campaña para introducir manzanas europeas de alta calidad en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ¡Que tengas un Apple Day! Conozca las manzanas de alta calidad de la UE que ha lanzado en Colombia: una nueva campaña de información y promoción cofinanciada por la Unión Europea . La iniciativa tiene como objetivo presentar a los consumidores colombianos la calidad, el sabor y la confiabilidad de las manzanas europeas, una fruta ampliamente reconocida en los mercados internacionales por sus altos estándares de producción y frescura natural.

Según las estimaciones disponibles de la industria y de la FAO, Colombia produce alrededor de 13.000 toneladas de manzanas al año, un volumen relativamente pequeño para un país de más de 50 millones de personas. Como resultado, la oferta interna no alcanza la demanda y el mercado depende de la fruta importada para llenar el vacío.

Europa es una de las principales regiones productoras de manzanas del mundo. Cada año, los huertos de la UE producen alrededor de 11–12 millones de toneladas de manzanas, y Polonia, Italia y Francia representan aproximadamente dos tercios de la cosecha total. Gracias al clima más fresco de Europa, las manzanas maduran más lentamente, desarrollando una textura naturalmente firme y un sabor rico y distintivo.

La producción europea se rige por estrictos estándares de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Desde el huerto hasta el punto de venta, cada etapa del proceso se supervisa cuidadosamente, lo que garantiza una trazabilidad y transparencia completas. Esto hace que las manzanas europeas sean una opción confiable para los consumidores que valoran la calidad, la seguridad y el origen de los alimentos.

La campaña destaca varios atributos clave que distinguen a las manzanas europeas en los mercados mundiales:

Alta calidad y seguridad alimentaria , garantizadas a través de rigurosos estándares de la UE.

, garantizadas a través de rigurosos estándares de la UE. Trazabilidad , lo que permite realizar un seguimiento del recorrido de cada manzana desde el productor hasta el consumidor.

, lo que permite realizar un seguimiento del recorrido de cada manzana desde el productor hasta el consumidor. Métodos de cultivo sostenibles , que reflejan los sólidos compromisos medioambientales de Europa.

, que reflejan los sólidos compromisos medioambientales de Europa. Una amplia gama de variedades, que ofrecen diversos perfiles de sabor y usos culinarios.

La campaña 'Have an Apple Day!' se desarrollará en Colombia durante los próximos tres años y contará con una combinación integral de actividades dirigidas tanto a profesionales de la industria como a consumidores. Las iniciativas planificadas incluyen la cooperación con medios e influencers colombianos, la participación en eventos comerciales clave, campañas de información digital, reuniones B2B con importadores y distribuidores, y un viaje de estudio a Europa para que socios seleccionados del mercado experimenten los estándares de producción de manzanas de primera mano.

Más información sobre la campaña: https://euapples.eu

Contacto para medios: [email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830306/EUAPPLES_Nov_2025.jpg

FUENTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"