Las empresas que están cambiando el panorama de la industria alimentaria

MICA es una herramienta que evalúa y reconoce el esfuerzo y la dedicación de las empresas con políticas que reducen el sufrimiento de los animales, mediante un ranking que las cataloga en 7 niveles respecto a su postura y sus avances para eliminar el confinamiento de las gallinas explotadas para la producción de huevos. Por tal motivo, nos complace felicitar a Barilla por alcanzar el nivel oro en este programa, lo cual refleja un liderazgo significativo en la industria alimentaria.

Barilla, reconocida mundialmente por sus productos de calidad, ha demostrado su compromiso con el bienestar animal al implementar políticas y prácticas que disminuyen el sufrimiento de los animales dentro de su cadena de suministro. Su dedicación es un ejemplo que debe inspirar a otras empresas en la región.

A su vez, este logro no sólo resalta el compromiso de esta empresa, sino también sirve como un llamado a la acción para aquellas compañías que aún no toman medidas para eliminar las jaulas de su cadena de suministro de huevos o que todavía no reportan dicho progreso. Los avances de Barilla demuestran que contemplar el bienestar animal en su estrategia les traerá grandes beneficios a las empresas que buscan mostrar transparencia en sus prácticas y que atienden las tendencias crecientes del mercado respecto a la preocupación por la sostenibilidad, el trato a los animales y el cuidado del medioambiente. Por ello, MICA invita a todas las empresas a seguir el ejemplo de Barilla, Costco, CRF y Danone, y a unirse a este importante movimiento hacia un futuro más compasivo y ético. Es fundamental que las compañías reporten su progreso anual de forma pública durante su transición, con el fin de demostrarle a las personas consumidoras, y a otras partes interesadas, claridad en el manejo de sus operaciones y su interés en la rendición de cuentas en materia de responsabilidad social.

En Mercy For Animals Latinoamérica, trabajamos asiduamente con empresas, consumidores y la sociedad en general, con el propósito de promover, en la industria alimentaria, un cambio positivo por los animales. Asimismo, nuestros esfuerzos se centran en acompañar a dichas compañías en este proceso. Por lo tanto, reconocemos a todas aquellas que ya asumieron un compromiso y esperamos ver a más empresas seguir su ejemplo.

Si quieres conocer las empresas que cuentan con políticas de bienestar animal y que están eliminando las jaulas de su cadena de suministro de huevos, ponte en contacto con nuestro equipo a través de www.MICA.lat .

Un futuro con más políticas de bienestar animal y transparencia para las personas consumidoras es posible y está cada vez está más cerca.

Acerca de MICA

El Monitor de Iniciativas Corporativas por los Animales (MICA), de la organización sin fines de lucro Mercy For Animals, es una herramienta que analiza las políticas de bienestar animal de las compañías de alimentos y hospitalidad más influyentes de Latinoamérica. Su objetivo es evaluar la postura y el progreso de cada empresa para cumplir la meta de abastecerse únicamente de huevos provenientes de gallinas libres de jaulas. Para que una empresa pueda permanecer en un nivel o subir de categoría en MICA, la implementación de su política de huevos libres de jaula debe alcanzar un progreso mayor en comparación con los avances que reportó el año anterior. MICA analizó la información pública reportada por las empresas en sus sitios web, en sus informes de sostenibilidad y a través de la plataforma Welfare Progress.com.

