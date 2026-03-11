LAS NUEVAS VACACIONES DE ROYAL CARIBBEAN LLEVARÁN AMERICA'S GOT TALENT AL MAR POR PRIMERA VEZ

Los artistas del universo Got Talent encabezarán un nuevo espectáculo en vivo para familias en Legend of the Seas, marcando el primero de este formato global que se realiza en el mar

MIAMI, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean está causando sensación con el debut de un nuevo espectáculo de escenario de America's Got Talent en Legend of the Seas. En agosto de 2026, America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas ofrecerá una extensión reinventada del querido programa global de variedades para familias de todo el mundo, marcando la primera vez que el programa sea protagonista en el mar.

Legend of the Seas de Royal Caribbean presentará un nuevo espectáculo en el escenario, America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas. El Royal Theater de Legend mostrará una programación dinámica de actos únicos, con artistas del universo de Got Talent, desde magos y músicos hasta acróbatas, artistas aéreos y más. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

"En Royal Caribbean, estamos redefiniendo constantemente el entretenimiento en vivo en cada paso—dando vida a actuaciones impresionantes en el escenario, el aire, el agua y el hielo—y America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas es la expresión perfecta de esa visión", dijo Christine Coachman, vicepresidenta de entretenimiento de Royal Caribbean. "Como una de las franquicias de entretenimiento más aclamadas de la televisión, America's Got Talent refleja perfectamente nuestro compromiso con experiencias audaces y de clase mundial que realmente impresionarán a nuestras audiencias en Legend."

America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas amplificará lo que ha convertido a la franquicia Got Talent en un fenómeno cultural global. El Royal Theater de Legend presentará una dinámica variedad de actos únicos con artistas del universo Got Talent, desde magos y músicos hasta acróbatas, trapecistas y mucho más.

"Estamos encantados de llevar Got Talent a una experiencia completamente nueva en el mar al zarpar por primera vez con Royal Caribbean", dijo Erica Gadecki, vicepresidenta ejecutiva de Partnership Solutions en Fremantle. "Deseamos mostrar actuaciones increíbles de todas las partes del mundo en un escenario completamente nuevo a bordo, creando una experiencia inolvidable para los fanáticos."

Desde artistas icónicos que muestran lo mejor de Got Talent de todo el mundo hasta el debut del boleto dorado de "Charlie and the Chocolate Factory" de Roald Dahl, Legend dará vida a experiencias para todas las edades con un programa de entretenimiento de primer nivel. Las familias estarán al borde de sus asientos con clavadistas de altura, acróbatas, robots y bailarines que desafían la cubierta en el AquaTheater; y actuaciones espectaculares en Absolute Zero, la pista de hielo más grande en alta mar. Los vacacionistas pueden continuar la noche en uno de los más de 20 bares y lugares de música en vivo, incluyendo temas de jazz en Lou's, concursos de canto en Dueling Pianos y experiencias gastronómicas icónicas que transportan a los huéspedes a la era del cine en el Hollywoodland Supper Club o las Silk Routes en Royal Railway – Legend Station. Pronto se revelará más información sobre las nuevas experiencias de entretenimiento de Legend.

Legend elevará el nivel de los veranos europeos con vacaciones de siete noches en el Mediterráneo occidental desde Barcelona, España, y Roma (Civitavecchia), Italia, visitando lugares imprescindibles como Provenza (Marsella), Francia; Nápoles, Italia; y Palma de Mallorca, España. Las vacaciones de Icon Class harán su gran debut caribeño en noviembre de 2026 con seis noches en el Caribe Occidental y ocho noches en el Caribe Sur desde Fort Lauderdale, Florida. En las vacaciones caribeñas, además de una visita al destino mejor valorado de Royal Caribbean en Perfect Day at CocoCay en las Bahamas, los aventureros tendrán la oportunidad de disfrutar de destinos bañados por el sol como Oranjestad, Aruba y Willemstad, Curazao.

Para más información sobre Legend, los vacacionistas pueden visitar la página web de Royal Caribbean website.

Acerca de America's Got Talent

America's Got Talent fue creado por Simon Cowell y está coproducido por Fremantle y Syco Entertainment. El programa ha permanecido como la serie de entretenimiento veraniego número 1 durante 20 años consecutivos, con la próxima temporada prevista para estrenarse en NBC este verano. Simon Cowell, Sam Donnelly y Natasha Brugler son los productores ejecutivos. Para más información, por favor, visite la web oficial del programa en: http://www.nbc.com/agt [nbc.com] y la web oficial de prensa en https://www.nbcumv.com [nbcumv.com].

Acerca de Royal Caribbean

Royal Caribbean , parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva ofreciendo vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos revolucionarios y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones líderes en la industria y una combinación integral de experiencias, desde emociones y formas de relajarse, hasta gastronomía y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en Global" durante 23 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluyendo el Perfect Day at CocoCay de la marca vacacional y el Royal Beach Club Paradise Island en las Bahamas, además de cuatro nuevos destinos emblemáticos que se suman a la creciente oferta para 2027.

Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com . Para más información o para reservar, los vacacionistas pueden visitar www.RoyalCaribbean.com , llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su asesor de viajes.

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FUENTE Royal Caribbean International