CIUDAD DE MEXICO, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Laué irrumpe en el mercado mexicano como una propuesta de frizzante* en lata que redefine la forma de disfrutar una bebida ligera, sofisticada y naturalmente fresca. La marca abraza la belleza de lo simple: esos instantes espontáneos, positivos y llenos de libertad que se disfrutan sin esfuerzo.

Laué, el nuevo frizzante que transforma cada instante en un momento fresco

Elaborado a partir de uva Verdejo parcialmente fermentada, con cero azúcares añadidos y 5.5° de alcohol, Laué encuentra un balance auténtico entre sabor y ligereza. Su carácter burbujeante y refrescante, de textura suave y expresiva, se acompaña de atributos pensados para el estilo de vida actual: bajo en calorías, conveniente y siempre listo para acompañar cualquier momento.

Laué nace con un propósito claro: ofrecer una bebida que celebre la frescura, la autenticidad y la espontaneidad. La marca apuesta por un estilo de vida sin complicaciones, donde cada sorbo se convierte en una invitación a disfrutar lo cotidiano desde una perspectiva más ligera.

Creado en la prestigiosa bodega vinícola Palacio de Bornos, en la región de Rueda, España, Laué es obra de la enóloga Pilar García del Pino, cuya visión combina precisión técnica, sensibilidad y un profundo respeto por la esencia de la uva. Elaborado exclusivamente con uva Verdejo—la variedad emblemática de la zona—Laué expresa frescura, elegancia y un carácter sutil que cobra vida en su estilo frizzante.

Con su llegada a México, Laué presenta su primer frizzante en formato lata y marca oficialmente su entrada a la categoría Ready to Drink (RTD), consolidándose como una propuesta auténtica y distintiva dentro de uno de los de mayor crecimiento en el país.

Más que una bebida, Laué representa una actitud. Su práctica y sofisticada presentación en lata, así como su formato 4-pack, la convierten en la opción ideal para reuniones entre amigos, celebraciones improvisadas o momentos de disfrute personal. Laué refleja una forma de ser: fresca, vibrante y genuina.

Laué está disponible en 7-Eleven, Vinoteca, HEB y La Comer, y en línea a través de Amazon y Mercado Libre.

Si quieres conocesegmentosr más, visita: https://lauefrizzante.com/ y en IG y Tik Tok @lauefrizzante

Contacto: Esther Shueke, [email protected]

