LEOTEK presenta su infraestructura inteligente AIoT y su ecosistema de energía sostenible en Expo Eléctrica Internacional 2026 para impulsar la transformación urbana en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- LEOTEK, líder global en soluciones de infraestructura urbana y vialidad inteligente, ha iniciado oficialmente su participación en Expo Eléctrica Internacional 2026, que se lleva a cabo del 26 al 28 de mayo. Respondiendo a los principales desafíos de la región, como la alta fragmentación regulatoria y el desarrollo desigual de la infraestructura en América Latina, LEOTEK exhibe un ecosistema integrado centrado en tecnologías AIoT. El portafolio incluye luminarias públicas inteligentes de última generación, sistemas de alumbrado público inteligente con iluminación humanocéntrica (Human-Centric Lighting), la tecnología de iluminación ecológica ECOridge, la plataforma de gestión inteligente IoT LEOLink RenAI, y soluciones escalables de cargadores para vehículos eléctricos (EV Charger); todo diseñado para mejorar la seguridad pública, optimizar la eficiencia energética y promover el desarrollo sostenible en las ciudades latinoamericanas.

LEOTEK Showcases AIoT Smart Infrastructure and Sustainable Energy Ecosystem at Expo Eléctrica Internacional

Actualmente, los municipios de América Latina enfrentan un doble desafío: actualizar la infraestructura urbana obsoleta y, al mismo tiempo, equilibrar presupuestos operativos limitados. A pesar de las diferencias en las normativas locales y los marcos de certificación, los líderes urbanos de la región comparten un objetivo unificado: mejorar la seguridad ciudadana, maximizar la eficiencia operativa, lograr la reducción de emisiones de carbono y disminuir los costos de energía y mantenimiento.

"Los desafíos urbanos modernos son inmensos, pero las soluciones pueden y deben ser más simples e inteligentes", afirmó Ewing Liu, Jefe de Gabinete y Vicepresidente de Ventas de LEOTEK. "La infraestructura actual ya tiene la capacidad de generar una cantidad masiva de datos valiosos. Al utilizar AIoT para el análisis de datos, los gobernantes pueden tomar decisiones más rápidas y precisas, reduciendo significativamente el error humano y optimizando la eficiencia operativa del día a día".

Julio Jaime Scheib, Director de Ventas para México y LATAM en LEOTEK, añadió: "Nuestra principal ventaja en el mercado radica en dejar atrás la venta de hardware individual para ofrecer un ecosistema completamente conectado desde el dispositivo hasta la nube. Esta arquitectura unificada —que abarca el ahorro de energía inteligente, la conectividad IoT y plataformas de gestión basadas en datos— es lo que realmente diferencia a LEOTEK, empoderando a nuestros clientes latinoamericanos con operaciones altamente eficientes y una toma de decisiones respaldada por la ciencia".

En el evento, LEOTEK destaca sus luminarias públicas de alta eficiencia junto con la tecnología de iluminación ecológica ECOridge, diseñada para proteger la fauna local, y los sistemas de iluminación humanocéntrica que se adaptan dinámicamente a las condiciones del entorno para proteger a automovilistas y peatones. Además, al aprovechar la integración de datos y las capacidades de control inteligente de la plataforma LEOLink RenAI, junto con las soluciones de carga de vehículos eléctricos que se extienden hacia la gestión de energía distribuida, LEOTEK unifica a la perfección los sensores inteligentes, la energía sostenible y el software de gestión. Esto permite a los clientes de América Latina avanzar con confianza hacia las ciudades del futuro, con una mayor resiliencia ambiental y rentabilidad.

Acerca de LEOTEK

LEOTEK se dedica al desarrollo de infraestructura inteligente impulsada por AIoT y soluciones de energía sostenible para ciudades de todo el mundo. Tras haber completado con éxito su transición de un proveedor de hardware tradicional a un proveedor de software independiente (ISV) líder, LEOTEK se enfoca en la IA Física (Physical AI) y la integración de software y hardware, consolidando su presencia estratégica global como líder en energía verde e infraestructura inteligente.

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FUENTE LEOTEK