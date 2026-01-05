Una alianza construida sobre el legado campeón de la Selección Argentina de Fútbol y los 30 años de innovación confiable en almacenamiento de Lexar.

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, líder global en soluciones de memoria y almacenamiento, anunció hoy una alianza global oficial con la Selección Argentina de Fútbol, desempeñándose como socio global de almacenamiento del equipo. Esta asociación une el legado futbolístico de la Selección Argentina con los 30 años de compromiso de Lexar con el almacenamiento confiable y de alto rendimiento.

Lexar y la Selección Argentina de Fútbol se unen para preservar los momentos que definen a los campeones

Durante más de un siglo, la Selección Argentina de Fútbol ha derribado barreras y moldeado la cultura futbolística global a través de su espíritu campeón y su búsqueda inquebrantable de la excelencia.

Lexar refleja este legado con tres décadas de innovación continua, introduciendo tecnologías revolucionarias como la primera tarjeta SD totalmente metálica del mundo y la primera tarjeta microSD Express de 1TB de la industria, combinando durabilidad con un rendimiento extremo para proteger cada momento decisivo.

"La AFA y Lexar comparten un compromiso con el liderazgo, el profesionalismo y la excelencia global", afirmó Leandro Petersen, Chief Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino. "La trayectoria de treinta años de Lexar en almacenamiento de alta confiabilidad los convierte en un socio ideal para apoyar a los creadores, profesionales y fans que documentan y celebran nuestro deporte en todo el mundo".

Mientras Argentina continúa liderando el fútbol mundial con tres campeonatos de la Copa del Mundo, Lexar impulsa el futuro del almacenamiento con soluciones de próxima generación diseñadas para flujos de trabajo profesionales de contenido, gaming inmersivo y las necesidades cambiantes de los fans que capturan y preservan sus recuerdos futbolísticos personales.

Como parte de la colaboración, Lexar presentará ediciones co-brandeadas con la AFA del Lexar Air Portable SSD y el Lexar SL500 Portable SSD, que llegarán durante la primera mitad de 2026. Estas ediciones especiales ofrecen a los fans una forma práctica y significativa de almacenar y transportar de manera segura sus momentos futbolísticos personales.

Más allá de los productos co-brandeados, el amplio portafolio de Lexar refleja su liderazgo en imagen profesional, SSDs y DRAM de alto rendimiento, y almacenamiento portátil: categorías que potencian a creadores, gamers y usuarios cotidianos en todo el mundo. Esta experiencia respalda a la comunidad futbolística en tres aplicaciones clave:

Imagen deportiva profesional — basada en el portafolio líder a nivel global de imagen profesional de Lexar, representado por la Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Tipo B , que ofrece el rendimiento sostenido de alta velocidad requerido para la cobertura deportiva en tiempo real y en alta resolución.

— basada en el portafolio líder a nivel global de imagen profesional de Lexar, representado por la , que ofrece el rendimiento sostenido de alta velocidad requerido para la cobertura deportiva en tiempo real y en alta resolución. Rendimiento gaming de próxima generación — impulsado por la fortaleza de Lexar en tecnología SSD y DRAM, con el nuevo Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD , que brinda cargas rápidas, jugabilidad fluida y una respuesta de nivel flagship en consolas, PCs gamer y dispositivos de gaming portátil.

— impulsado por la fortaleza de Lexar en tecnología SSD y DRAM, con el nuevo , que brinda cargas rápidas, jugabilidad fluida y una respuesta de nivel flagship en consolas, PCs gamer y dispositivos de gaming portátil. Almacenamiento de recuerdos para fans — habilitado por la línea confiable de almacenamiento portátil de Lexar, que incluye el Lexar Professional Go Portable SSD con hub, compatible con grabación Apple ProRes 4K y que ofrece almacenamiento confiable, sin cables y en movimiento para fotos, videos y recuerdos personales de los días de partido.

En conjunto, estas soluciones reflejan el compromiso compartido con la excelencia que impulsa la alianza, uniendo el espíritu campeón de la Selección Argentina de Fútbol con la experiencia de Lexar para ayudar a creadores, gamers y fans a capturar y preservar los momentos que realmente importan.

Sobre Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años impulsando soluciones de memoria confiables y de alto rendimiento, y hoy opera en más de 100.000 canales de venta en seis continentes, atendiendo a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su portafolio premiado —que abarca desde tarjetas de memoria y SSDs hasta DRAM y almacenamiento móvil— continúa empoderando a creadores, profesionales y usuarios cotidianos en todo el mundo.

