Living Well Digitally: Iniciativa mundial lanzada por NUS Centre for Trusted Internet and Community e impulsada por DQ

SINGAPORE, 20 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El 17 de abril de 2024, el Centre for Trusted Internet and Community (CTIC, por sus siglas en inglés) de la Universidad Nacional de Singapur (NUS, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva iniciativa innovadora, "Living Well Digitally" (Vivir bien desde el punto de vista digital) (https://ctic.nus.edu.sg/living-well-digitally/). Desarrollada en asociación con el Instituto DQ y en apoyo del movimiento Digital for Life (Digital de por vida) de la autoridad de desarrollo de medios de Infocomm (IMDA, por sus siglas en inglés), la iniciativa tiene como objetivo educar, involucrar y capacitar a las personas de todo el mundo, con los conocimientos y herramientas necesarios para explorar las complejidades del mundo digital, y fomentar un estilo de vida digital más equilibrado e informado.

(From right to left) Professor Li Mongli, Professor Chen Tsuhan, Professor Audrey Yue, Senior Parliamentary Secretary Mdm Rahayu Mahzam, Professor Natalie Pang, Dr. Yuhyun Park, Assistant Professor Zhang Renwen, Research Assistant Soh Kai Xin Digital Wellbeing Indicator Framework (DWIF)

La iniciativa "Living Well Digitally" presenta tres componentes esenciales, a saber:

Esquema de indicadores de bienestar digital (DWIF, por sus siglas en inglés): el DWIF es el primer esquema original del mundo que evalúa de manera integral el bienestar digital en varios dominios de la vida cotidiana. Utilizando las normas globales IEEE DQ del Instituto DQ (IEEE 3527.1 TM) como esquema fundamental, el DWIF abarca cinco dominios de bienestar digital (relaciones sociales digitales, salud digital, consumo digital, empleo digital y participación cívica digital). Integra el concepto de ciudadanía digital para proporcionar un esquema integral e inclusivo para el bienestar digital.

Herramienta de evaluación del bienestar digital universal: gracias a la herramienta de evaluación de bienestar digital, Desarrollada por DQ, las personas ahora pueden evaluar fácilmente su bienestar digital con solo hacer clic y recibir puntuaciones y comentarios inmediatos en nuestro sitio web Living Well Digitally. Desarrollada a partir del esquema DWIF, la herramienta guía a los usuarios por una serie de preguntas y ofrece un desglose personalizado de su puntuación de bienestar, lo que les permite identificar áreas de fortaleza y mejora para aumentar su nivel de bienestar digital.

Recursos accesibles para la comunidad: con el objetivo de educar y capacitar a las personas para mejorar su bienestar digital, el sitio web Living Well Digitally funciona como plataforma que ofrece un repositorio seleccionado de recursos educativos gratuitos, consejos e información a la que puede acceder cualquier persona, desde adultos jóvenes hasta familias, educadores y trabajadores sociales.

Desarrollado por un equipo de investigadores del NUS-CTIC (dirigido por la profesora Audrey Yue, la profesora Natalie Pang, la profesora Zhang Renwen, en colaboración con el profesor Lim Ee-Peng de la Universidad de Gestión de Singapur, así como la Dra. Yuhyun Park del Instituto DQ), el DWIF se elaboró durante dos años de investigación, refinamiento y validación. Para ello se consultó a 23 expertos (responsables políticos, organismos de servicios sociales y académicos) de Singapur, China, EE. UU. y el Reino Unido, y se realizaron pruebas piloto con más de 1.300 personas en Singapur y en todo el mundo. A esto le siguió una encuesta de población en todo el país con más de 4.000 personas en cuatro ciudades de Singapur, Seúl, Shanghái y Londres.

Para celebrar la presentación en público de la iniciativa "Living Well Digitally", CTIC organizó un evento oficial de lanzamiento en NUS para las partes interesadas de ministerios y organizaciones gubernamentales, incluidos el Ministerio de Comunicaciones e Información e IMDA, agencias de servicios sociales como TOUCH Community Services y empresas tecnológicas líderes como Meta y ByteDance (TikTok).

"En el panorama digital actual, priorizar el bienestar digital es esencial. Con la iniciativa Living Well Digitally, estamos desencadenando un movimiento para educar y capacitar a las personas en Singapur y en todo el mundo para que se apropien de sus experiencias digitales y cultiven conexiones significativas, tanto virtuales como personales", afirmó la profesora Audrey Yue, investigadora principal del proyecto, directora adjunta de CTIC, jefa de departamento y profesora de comunicaciones y nuevos medios en NUS. "Al presentar el esquema de indicadores de bienestar digital y la plataforma Living Well Digitally, esperamos proporcionar a las personas, los trabajadores sociales, los educadores, las corporaciones tecnológicas y los responsables políticos un instrumento que ayude a todos y cada uno a 'Living Well Digitally' (Vivir bien desde el punto de vista digital) en la era digital".

En su discurso de apertura, la invitada de honor, Rahayu Mahzam, secretaria parlamentaria sénior del Ministerio de Salud y Ministerio de Derecho, enfatizó la importancia del bienestar digital y el uso consciente de las tecnologías para las personas de todos los orígenes y afirmó: "Ya sea que se identifique como padre, educador o profesional de la tecnología, es crucial que pensemos en nuestro enfoque y relación con las tecnologías de una manera consciente".

Rahahyu Mahzam agregó: "Esperamos que este conjunto de herramientas agregue la variedad de recursos en virtud del movimiento Digital for Life para educar, involucrar y capacitar a los singapurenses a fortalecer su bienestar y resiliencia digital".

Durante el evento, el equipo de investigación dio a conocer el sitio web "Living Well Digitally" y presentó la herramienta de evaluación del bienestar digital Desarrollada por DQ. "Powered by DQ" (Desarrollada por DQ) es un sello de confianza de que una intervención de alfabetización digital es creíble e impactante según las normas globales del IEEE DQ (IEEE 3527.1TM), proporcionando al esquema del NUS-CTIC herramientas de alineación y medición de impacto para identificar áreas de fortalezas y debilidades para conocimientos procesables y un mayor desarrollo de iniciativas.

La Dra. Yuhyun Park, fundadora del Instituto DQ, indicó: "El Instituto DQ se siente honrado de colaborar en esta importante iniciativa mundial destinada a comprender y mejorar el bienestar digital en una era de avances sin precedentes en inteligencia artificial (IA). Si bien los efectos de la IA en el bienestar individual continúan desarrollándose, el compromiso del equipo de investigación del NUS-CTIC está preparado para revelar ideas prácticas e impulsar un cambio positivo. Esta iniciativa impactante dotará a las comunidades de las herramientas y el conocimiento esenciales y necesarios para gestionar los riesgos y oportunidades que presenta la IA, lo que garantiza un enfoque más equilibrado del bienestar digital".

Acerca del NUS-CTIC:

El Centro de Internet y Comunidad de Confianza de la Universidad Nacional de Singapur (NUS-CTIC, por sus siglas en inglés) se dedica al estudio interdisciplinario de Internet y sus implicaciones en la sociedad del futuro. Su objetivo es integrar la investigación en ciencias sociales y del comportamiento, las tecnologías digitales, los enfoques basados en datos y los estudios de políticas para examinar de manera integral Internet y su impacto social. Para obtener más información, visite el sitio web del CTIC: https://ctic.nus.edu.sg/

Para consultas de prensa, comuníquese con:

Sra. Wendy Poh Wan Li

[email protected]

Acerca del Instituto DQ:

El Instituto DQ (DQI, por sus siglas en inglés) está conformado por un grupo de expertos internacional dedicado a establecer normas mundiales para la inteligencia digital y garantizar la seguridad, el empoderamiento y el bienestar de las personas, las organizaciones y las naciones en la era digital. El esquema DQ es reconocido como la norma global para la alfabetización, las habilidades y la preparación digital (IEEE 3527.1-2020). El DQI opera como una organización 501(c)(3) en Estados Unidos y como una organización sin fines de lucro en Singapur. Para obtener más información, visite el sitio web del Instituto DQ: https://dqinstitute.org

Para consultas de prensa, comuníquese con:

Sra. Eris Seah

[email protected]

Teléfono: +65 9396 9200

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2391338/DQ_Institute_1.jpg

Infografía: https://mma.prnewswire.com/media/2391339/DQ_Institute_2.jpg

FUENTE DQ Institute