Living Well Digitally：由 DQ 提供支援、NUS 可信互聯網與社區中心發起的全球倡議

數碼福祉指標架構 (DWIF): DWIF 是世上首個全面評估日常生活不同領域的數碼福祉之原創架構。DWIF 使用 DQ Institute 的 IEEE DQ 全球標準 (IEEE 3527.1 TM ) 為基礎架構,涵蓋五個數碼福祉領域(數碼社會關係、數碼健康、數碼消費、數碼就業與數碼公民參與)。它融合了數碼公民的概念,為數碼福祉提供全面與包容的架構。

通用數碼福祉評估工具: 使用 DQ 提供支援的數碼福祉評估工具,個人現在只需單擊按鈕即可輕鬆評估其數碼福祉,並在我們的 Living Well Digitally 網站上立即收到分數和回饋。該工具基於 DWIF 架構開發,透過一系列問題引導使用者,提供個人化的福祉評分細目,使他們能夠確定自身優勢和需要改進的領域,從而提高數碼福祉水平。

社區可取得的資源: 為了教育和賦能個人以增強其數碼福祉,Living Well Digitally 網站充當了一個平台,為使用者提供免費的精選教育資源、貼士和資訊庫,不論您是年輕人或家庭成員、從事教育工作和社會工作的人士,都可登訪使用這些資源。

由 NUS-CTIC 的研究團隊(由 Audrey Yue 教授、Natalie Pang 教授、Zhang Renwen 教授領導,與新加坡管理大學的 Lim Ee-Peng 教授以及 DQ Institute 的 Yuhyun Park 博士合作) 開發的 DWIF,經過兩年的研究、改良和驗證而精心打造。這包括與來自新加坡、中國、美國和英國的 23 名專家(政策制定者、社會服務機構和學者)進行磋商,隨後在新加坡和全球範圍内進行了超過 1,300 人的試點測試。隨後對新加坡、首爾、上海和倫敦四個城市的超過 4,000 人進行跨國人口調查。

為慶祝「Living Well Digitally」倡議的公開發佈,CTIC 在 NUS 為來自通訊和資訊部、IMDA 等政府部門和組織、TOUCH Community Services 等社會服務機構以及 Meta 和 ByteDance (TikTok) 等領先科技公司的利益相關企業,組織一場正式發佈活動。

「在當今的數碼環境中,優先考慮數碼福祉至關重要。透過「Living Well Digitally」倡議,我們發起了一場運動,教育和賦能新加坡和世界各地的個人,讓他們掌握自己的數碼體驗,並在線上和線下培養有意義的聯繫,」該項目首席研究員、CTIC 副主任、NUS 傳播與新媒體系主任兼教授 Audrey Yue 教授表示,「透過引入數碼福祉指標架構和 Living Well Digitally 平台,我們希望能為個人、社會工作人士、教育工作人士、科技公司和政策制定者提供一種工具,幫助所有人士在數碼時代中享受「數碼化美好生活」。」

衛生部和法律部高級政務秘書 Rahayu Mahzam 女士在其主題演講中強調數碼健康和謹慎使用科技對各種背景人們的重要性,她說:「無論你是家長、教育工作人士或技術從業者,我們都須以謹慎的方式思考我們使用科技的方式以及與科技的關係,這一點至關重要。」

Rahahyu Mahzam 女士補充道:「我們希望該工具包能在 Digital for Life 運動下增加一系列資源,從而教育、吸引和賦能新加坡人,增強他們的數碼福祉和韌性。」

活動期間,研究團隊推出了「Living Well Digitally」網站,並展示了 Powered by DQ 數碼福祉評估工具。「Powered by DQ」是數碼素養干預方案可信度及影響力的信任標誌,以 IEEE DQ 全球標準 (IEEE 3527.1TM) 為基礎,為 NUS-CTIC 架構提供一致性和影響力的衡量工具,以識別優缺點領域,並實現可行的見解和進一步倡議發展。

DQ Institute 創辦人 Yuhyun Park 博士表示:「DQ Institute 很榮幸能夠在人工智能 (AI) 前所未有的發展時代中,參與這項極有意義的全球性倡議合作,以了解和提高數碼福祉。隨著人工智能對個人福祉的影響逐漸顯現,NUS-CTIC 研究團隊將致力於揭示可行的見解並推動積極的變革。這項具有影響力的倡議將為社區提供所需的基本工具和知識,以應對人工智能引發的風險和機遇,確保以更加平衡的方式實現數碼福祉。」

關於 NUS-CTIC:

新加坡國立大學可信互聯網與社區中心 (NUS-CTIC) 致力於跨學科研究互聯網及其對未來社會的影響。它旨在整合社會和行為科學研究、數碼技術、數據驅動方法和政策研究,以全面審視互聯網及其社會影響。欲了解更多相關資訊,請登訪 CTIC 網站:https://ctic.nus.edu.sg/

媒體垂詢請聯絡:

Wendy Poh Wan Li 女士

[email protected]

關於 DQ Institute:

DQ Institute (DQI) 是一個國際智庫,致力於為數碼智能設計全球標準,並確保個人、組織和國家在數碼時代的安全、賦能和福祉。DQ 框架被認為是數碼素養、技能和準備程度的全球標準 (IEEE 3527.1-2020)。DQI 在美國作為 501(c)(3) 慈善組織來營運,在新加坡作為非牟利組織來營運。更多資訊可瀏覽 DQ Institute 的網站:https://dqinstitute.org

媒體垂詢請聯絡:

Eris Seah 女士

[email protected]

電話:+65 9396 9200

