¡Los brasileños ahora son audiencia! El canal de drama chino "Hi+" se ha lanzado oficialmente

PEKÍN, 29 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hace poco, el nuevo canal de dramas chinos llamado Hi+ se lanzó oficialmente en Brasil, ¡lo que permite a los espectadores acceder a los últimos dramas chinos más populares con tan solo un clic!

Como un importante logro de intercambio cultural que marca el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Brasil, el 20 de noviembre de 2024 se lanzó oficialmente "Hi+", el canal VBD chino premium, como una colaboración entre "Box Brazil Media Group" y China International Television Corporation.

canal de dramas chinos llamado Hi+

El canal "Hi+" posee una impresionante lista de dramas que contiene series de ciencia ficción chinas aclamadas a nivel mundial como Three-Body, dramas históricos como Nirvana in Fire, The Rebel Princess y Tribes and Empires, así como dramas modernos como Being A Hero y Mr. Right. ¡El público brasileño ahora podrá disfrutar oficialmente de estas cautivadoras series!

Ya en 2021, el drama de fantasía Tribes and Empires producido en China se había estrenado en el canal Premium de Box Brazil Media Group. En su estreno, la audiencia aumentó un 394 % con respecto a la misma franja horaria anterior. Al final de la serie, ¡la audiencia total alcanzó 20 veces la de otros programas emitidos durante el mismo período!

En 2022, la plataforma CB MIDIA de Brasil colaboró con China International Television Corporation para lanzar la primera sección integral llamada "China Zone". Esta plataforma presentó más de 1.000 episodios de varios programas, como dramas, documentales, series animadas y programas de variedades, todos disponibles en portugués brasileño. La plataforma cubre toda la región latinoamericana y llega a una audiencia de habla portuguesa de 600 millones de personas. (Plataforma CB MIDIA "China Zone" https://cbmidia.com/index.php/vod/show/id/24.html)

En el futuro, China y Brasil continuarán trabajando juntos para explorar activamente modelos de cooperación en profundidad, desde la televisión tradicional hasta los nuevos medios, enriqueciendo así aún más la vida cultural y espiritual del pueblo brasileño.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588485/Spanish_photo.jpg

FUENTE Hi+ Chinese Drama Channel