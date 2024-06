Los colombianos que brindaron servicios de limpieza en resorts de EE. UU. a través de MasterCorp pueden calificar para un pago en un acuerdo de demanda colectiva de $ 4.95 millones de dólares

SEATTLE, 5 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Notificación legal de JND -- Se ha llegado a un acuerdo propuesto en una demanda colectiva llamada Jane Doe, et al. contra MasterCorp., Inc., Caso No. 1:24-cv-00678 (e.d. Va.) (el "Acuerdo"). El Acuerdo es entre Jane Doe, John Doe 1 y John Doe 2 (colectivamente "Demandantes"), en nombre de la Clase del Acuerdo propuesta, y MasterCorp., Inc. ("MasterCorp" o "Demandado"). Este Aviso resume sus derechos y opciones. Más detalles están disponibles en www.ColombianHousekeeperSettlement.com.

¿Formo parte del Colectivo del Acuerdo?

Usted es un Miembro de la Clase del Acuerdo si:

Usted es de nacionalidad colombiana o de origen colombiano;

Perennial Pete, LLC o una de sus entidades o empresas afiliadas, incluidas SM Cleaning Solutions Inc.; WD Cleaning Solutions Inc.; DM Cleaning Solutions Inc.; JM Cleaning Solutions Inc.; EV Cleaning Solutions Inc.; EM Cleaning Services and Solutions Inc.; SD Cleaning Services and Solutions Inc.; y

Proporcionó servicios de limpieza en resorts en los Estados Unidos donde MasterCorp fue responsable de la limpieza entre el 19 de marzo de 2021 y el 15 de mayo de 2024.

¿De qué se trata esta demanda?

Los Demandantes afirman que MasterCorp sometió a los Miembros de la Clase del Acuerdo a prácticas desleales e ilegales. Estos incluyeron trabajar con los Miembros de la Clase del Acuerdo durante largas horas sin pago de horas extras y mala conducta relacionada con la inmigración que hizo que los Miembros de la Clase del Acuerdo fueran vulnerables. MasterCorp niega estas afirmaciones. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón o no. Las partes han acordado el Acuerdo para evitar los riesgos, la incertidumbre, el gasto y la carga del litigio.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Los Miembros de la Clase del Acuerdo que presenten una reclamación válida y oportuna recibirán una parte igual del Monto del Acuerdo de $ 4,950,000 USD menos los honorarios de abogados y los costos de litigio, las adjudicaciones de servicios, los costos de administración del Acuerdo y cualquier impuesto aplicable ("Monto NETO del Acuerdo").

Se estima que hay 205 Miembros de la Clase del Acuerdo. Si los 205 presentan una reclamación, cada uno recibirá 1/205 del Monto NETO del Acuerdo. Si menos Miembros del Colectivo presentan una reclamación, los pagos aumentarán por igual en una acción prorrateada, hasta un máximo de 1/50 del Monto NETO del Acuerdo. Cualquier fondo restante se distribuirá a St. Jude para servicios relacionados con inmigrantes indocumentados.

¿Cómo puedo recibir un pago?

Debe completar y enviar un Formulario de Reclamación oportuno en línea en www.ColombianHousekeeperSettlement.com o por correo postal antes del 13 de agosto de 2024 a: Colombian Housekeeper Settlement, c/o JND Legal Administration, PO Box 91308, Seattle WA 98111. Si no presenta un Formulario de Reclamación válido antes del 13 de agosto de 2024, no recibirá un pago, pero estará sujeto a la sentencia del Tribunal.

¿Cuáles son mis otras opciones?

1) No hacer nada. No recibir ningún pago. Estar obligado por la decisión del Tribunal. Renuncie a su derecho a demandar o continúe demandando a MasterCorp por las reclamaciones en este caso.

2) Exclúyase ("Excluirse"). Retirarse del Colectivo del Acuerdo y no recibir ningún pago. Esta es la única opción que le permite mantener su derecho a demandar o continuar demandando a MasterCorp por las reclamaciones en este caso.

3) Objeto. Dígale al Tribunal lo que no le gusta del Acuerdo. Aún estará obligado por el Acuerdo, y aún puede presentar un reclamo.

La fecha límite para excluirse u objetar es el 13 de agosto de 2024. Para obtener más detalles sobre sus derechos y opciones y cómo excluirse u objetar, visite www.ColombianHousekeeperSettlement.com.

¿Qué sucede después?

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final el 20 de septiembre de 2024 para considerar si debe dar la aprobación final al Acuerdo y otorgar la solicitud del Abogado de la Clase de que los honorarios de los abogados y los costos del litigio no excedan un tercio del Monto del Acuerdo más los costos razonables; adjudicaciones de servicios a los Demandantes por un monto máximo de $ 7,500 en dólares estadounidenses cada una; así como el reembolso de los gastos incurridos por la administración del Acuerdo, incluidos los avisos y los impuestos. El Tribunal nombró a Rachel Geman de Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, LLP y Mark Hanna de Murphy Anderson PLLC como Abogados de la Clase. No se le cobrará por estos abogados. No es necesario que asista a la audiencia, pero puede asistir por su propia cuenta.

¿Cómo puedo obtener más información?

Visite www.ColombianHousekeeperSettlement.com o llame al 1-888-825-1238 (desde EE. UU.) o al 01-800-519-1529 (desde Colombia).

