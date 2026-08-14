Los jóvenes de la Generación Z encuentran oportunidades en los «campeones únicos» del suroeste de China

JIANGKOU, China, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un reportaje del Guizhou Daily:

En las montañas de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, sectores que antes parecía imposible asociar con una remota región del interior están abriéndose paso en los mercados mundiales.

Línea de producción de volantes de bádminton de Youth Films.

En el condado de Jiangkou, en Tongren, se encuentra lo que las autoridades locales describen como la mayor planta de refinado de matcha del mundo ubicada en un único emplazamiento. Las líneas de producción totalmente automatizadas procesan el té verde molido fino destinado a los consumidores nacionales y extranjeros.

Según las cifras locales, una de cada cinco tazas de matcha que se consumen en todo el mundo se produce en Tongren. Los productos de matcha de la ciudad se exportan a más de 50 países y regiones, y este sector genera un valor económico de 105 millones de dólares estadounidenses.

Para Mauro, un joven visitante de Brasil, este sector planteó una cuestión más amplia: ¿Cómo puede una producción competitiva a nivel mundial generar oportunidades para las comunidades rurales?

El sector del matcha de Tongren colabora con 73 empresas asociadas de la cadena de suministro y cuenta con unas 13 300 hectáreas de plantaciones de té. El apoyo financiero y técnico a los productores, junto con la vinculación entre la demanda del mercado y la producción, contribuye a conectar a los agricultores locales con una cadena de suministro más amplia.

El matcha no es el único ejemplo.

En el condado de Jinping, de la Prefectura Autónoma Miao y Dong de Qiandongnan, las cifras del sector local indican que uno de cada diez volantes que circulan por todo el mundo se fabrica allí. La producción cuenta con el respaldo de una cadena de suministro que abarca desde la cría de gansos y la clasificación de plumas hasta la fabricación inteligente.

«No me había dado cuenta de que algunos de los materiales clave que se utilizan en estos vehículos proceden de Guizhou», afirmó Nim Jiratchaya, un visitante tailandés cuya familia posee un vehículo eléctrico chino. Guizhou ha desarrollado una industria avanzada de materiales funcionales que abastece a sectores como el de los vehículos eléctricos y las energías renovables.

La digitalización también está transformando la industria manufacturera tradicional. La planta inteligente de Guizhou Tyre fue la primera del sector de los neumáticos en China en incorporarse a la Red Global Lighthouse del Foro Económico Mundial, que reconoce a las fábricas que implementan tecnologías avanzadas a gran escala. La instalación también utiliza energía fotovoltaica, electricidad renovable adquirida y la recuperación del calor residual para reducir las emisiones.

Las infraestructuras desempeñaron otro papel a la hora de conectar esta provincia montañosa con los mercados. Casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en Guizhou, lo que contribuye a superar un relieve que durante mucho tiempo ha complicado el transporte y la conectividad económica.

Para el grupo de la Generación Z que realizó la visita, el viaje les permitió conocer una faceta de China más allá de sus principales ciudades y centros industriales costeros, y les mostró cómo la industria especializada, la inversión en infraestructuras y los recursos locales conectan las comunidades de la zona montañosa del suroeste de China con los mercados nacionales y mundiales.

FUENTE Guizhou Daily