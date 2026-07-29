Maison Shanghai 2026: Design Without Limits muestra la visión de futuro de China en materia de diseño

SHANGHÁI, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Maison Shanghai 2026 volverá del 7 al 10 de septiembre de 2026 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Shanghai World Expo (SWEECC) bajo el lema "Diseño sin límites", reuniendo a diseñadores, marcas, fabricantes, arquitectos, minoristas y compradores internacionales para descubrir el futuro del hogar y la innovación en el diseño.

Más que una exposición, Maison Shanghai plantea el diseño como un puente que une la creatividad, la industria, la cultura y las oportunidades empresariales a nivel mundial. La edición de 2026 presentará una nueva modalidad de "4 pabellones temáticos + 1 encuentro de diseño", creando una plataforma integral que abarca experiencias estéticas, recursos de fabricación, pensamiento creativo e innovación de futuro.

Las cuatro dimensiones del ecosistema de diseño en constante evolución de China

P1: Estética de la decoración; lenguaje del espacio

El P1 (Decoration Aesthetics – The Language of Space) explora el estilo de vida contemporáneo a través de la decoración de interiores, elementos textiles, materiales y soluciones espaciales, ofreciendo experiencias de diseño envolventes que conectan la estética con la vida cotidiana.

P2: Ampliar vías: conectar la industria manufacturera con los mercados globales

El P2 (New Channel Selection – Connecting Manufacturing with Global Markets) se centra en nuevas oportunidades de abastecimiento poniendo en contacto a fabricantes chinos de alta calidad con compradores y diseñadores internacionales y canales comerciales emergentes, creando así nuevas vías de colaboración y crecimiento.

P3: Cumbre del diseño: el núcleo creativo e intelectual del diseño chino contemporáneo

Como sección más prestigiosa y centrada en los conceptos de Maison Shanghai 2026, el P3 (Design Highland – The Creative and Intellectual Core of Contemporary Chinese Design) representa el máximo nivel de exploración creativa dentro del evento. Reúne a destacados diseñadores, artistas y pioneros creativos chinos para explorar las ideas, las narrativas culturales y las visiones de futuro que hay detrás del diseño.

A través de exposiciones comisariadas, muestras de diseño original y un diálogo interdisciplinar, el P3 pone de relieve cómo evoluciona el diseño chino a través de la artesanía, la tecnología, la sostenibilidad y los conceptos de vida del futuro.

P4: Presencia en el futuro: explorar nuevas posibilidades

El P4 (Future Presence – Exploring New Possibilities) actúa como centro de innovación para diseñadores emergentes, marcas creativas y nuevos modelos de negocio, mostrando cómo el diseño puede inspirar los estilos de vida del futuro y la transformación del sector.

Además de los pabellones de exposición, el encuentro de diseño creará una plataforma para el intercambio global a través de foros, presentaciones de productos y actividades de vinculación que pondrán en contacto a profesionales creativos y socios del sector.

Con 80 000 m² de superficie de exposición, más de 1000 marcas, más de 100 foros y más de 20 eventos, Maison Shanghai 2026 aspira a convertirse en un punto de encuentro clave para las comunidades de diseño de todo el mundo que buscan nuevas tendencias, soluciones innovadoras, oportunidades de abastecimiento y colaboraciones con el ecosistema de diseño en constante evolución de China.

Celebrado en paralelo a Furniture China 2026 (del 8 al 11 de septiembre | SNIEC), Maison Shanghai ofrece a los profesionales internacionales una experiencia completa en Shanghái durante el mes de septiembre, aunando inspiración en materia de diseño, capacidades de fabricación y futuras oportunidades de negocio en un único destino.

Inscríbase previamente en línea o a través de la app.

Organizadores: CNFA e IM Sinoexpo

FUENTE Maison Shanghai