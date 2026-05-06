Manzanita Sol® llega a festivales gastronómicos con una invitación irresistible

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Este año, Manzanita Sol® se suma a algunos de los festivales gastronómicos más esperados del país para llevar su sabor único directamente a donde se viven los mejores momentos alrededor de la comida. Con una propuesta que celebra la combinación entre comida y manzanita sol, la marca invita a los asistentes a disfrutar sin pensarlo demasiado y dejarse caer en la tentación.

La experiencia podrá vivirse en distintas ciudades y fechas clave:

Paladares — 02 y 03 de mayo, Monterrey

Burger Fest — TBD, CDMX

En cada uno de estos festivales, Manzanita Sol® contará con un espacio diseñado para convertirse en parada obligada, donde los asistentes podrán disfrutar de un combo que incluira un tentavaso con papas locas y Manzanita Sol® bien fría, explorando combinaciones irresistibles dulces, saladas y picositas que elevan cada bocado.

Además, quienes adquieran los combos podrán llevarse merch exclusiva de la marca, como gorras, tote bags, abanicos y gel antibacterial, como parte de esta experiencia unica pensada para disfrutarse de principio a fin.

"A mí me gustan mucho de esas": una celebración del sabor

Como parte de su campaña "A mí me gustan mucho de esas", Manzanita Sol® busca plasmar cómo, cuando se trata de sabor, todos terminan cayendo en la tentación de una Manzanita Sol®. En este contexto, la marca invita a los asistentes a vivir esta experiencia de primera mano, descubriendo cómo su sabor único acompaña y realza cada momento, especialmente cuando se trata de tacos, garnachas y comida callejera.

La experiencia se complementa con el Tentashoot, una cabina de fotos multisensorial con aroma a manzana, donde los asistentes podrán capturar el momento y llevarse un recuerdo de una experiencia que va más allá del sabor.

Con esta iniciativa, Manzanita Sol® continúa fortaleciendo su presencia en los momentos de consumo más relevantes, conectando de forma natural con la comida y con quienes buscan disfrutar cada experiencia a su manera.

Impulsada por PepsiCo, la marca reafirma su compromiso por crear experiencias memorables que van más allá del producto, acercándose a nuevas generaciones a través de propuestas culturales y gastronómicas.

Porque al final, hay decisiones que no se analizan... se sienten. Y cuando algo te gusta tanto, no lo piensas dos veces... simplemente caes en la tentación.

Porque sí, eres de los que dicen: "a mí me gustan mucho de esas".

Acerca de PepsiCo Alimentos México

PepsiCo México es una de las compañías de productos de consumo más grandes del país. Es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 116 años en los hogares mexicanos, con productos deliciosos y cada vez más saludables, como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, Gatorade y Sonric's, con presencia en todo el territorio nacional. Junto con nuestro socio embotellador, somos fuente de más de 80 mil empleos directos e influimos de manera significativa en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales.

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FUENTE PEPSICO-MANZANITA SOL