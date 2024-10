Marriott International anuncia la adición de Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive, como su propiedad número 500 en el Caribe y Latinoamérica

Este acontecimiento en México reafirma el crecimiento de Marriott en la región y su continua expansión en el segmento de lujo.

PLANTATION, Fla., 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), la compañía hotelera más grande del mundo y líder en el Caribe y Latinoamérica (CALA), anunció hoy la apertura de su propiedad número 500 en la región. Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive, refleja el compromiso de Marriott para elevar el segmento todo incluido y brindar experiencias de lujo en uno de los destinos más codiciados del mundo.

Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive

"El debut de Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive, como nuestra propiedad número 500 en CALA, representa un momento decisivo en nuestra expansión; ya que demuestra nuestro compromiso por evolucionar y adaptarnos para satisfacer las necesidades de los viajeros más exigentes en el Caribe y Latinoamérica," comentó Brian King, Presidente de CALA para Marriott International. "Esta excepcional propiedad es el primer resort todo incluido de lujo de Marriott en México. Además, expande nuestra marca The Luxury Collection a cuatro propiedades en el país y refuerza nuestra presencia en el mercado de alto crecimiento de Isla Mujeres".

Esta apertura clave marca la estrategia de crecimiento y expansión de Marriott en CALA, especialmente en los segmentos de lujo y todo incluido. En los últimos tres años, el portafolio de Marriott en la región creció de 300 a 500 propiedades, y aproximadamente el 10% de hoteles a nivel global de lujo se encuentran en el Caribe y Latinoamérica.

Este resort es la propiedad de lujo número 62 en la región para Luxury Group de Marriott International, el cual incluye un portafolio de siete marcas, incluyendo The Ritz-Carlton, Bvlgari Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, EDITION, The Luxury Collection, JW Marriott y W Hotels. Entre las próximas aperturas de resorts todo incluido de lujo se encuentran Paraíso de la Bonita, a Luxury Collection All-Inclusive Resort en México, previsto para el primer trimestre de 2025, y W Punta Cana en República Dominicana, para el segundo trimestre de 2025.

Desde su incursión en el segmento todo incluido en 2019, Marriott ha continuado expandiéndose en este mercado, ofreciendo estancias auténticas, inmersivas, premium y de lujo que satisfacen las necesidades de los viajeros. Como la propiedad todo incluido número 35 para la compañía, Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive, brinda a los huéspedes una escapada ideal en las costas de Isla Mujeres, México.

Este exclusivo oasis para adultos cuenta con 109 suites elegantemente decoradas, todas con vistas panorámicas al mar, balcones privados y amenidades de lujo. Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia culinaria en uno de sus siete restaurantes y bares, relajarse en Alma Spa o descansar junto a la espectacular piscina infinita con vistas al mar Caribe.

Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, Adult All-Inclusive ya está disponible para reservaciones en www.marriott.com y formará parte de Marriott Bonvoy®, el galardonado programa de viajes de la compañía, lo que permitirá a los socios acumular y canjear puntos durante su estancia en este y en otros hoteles y resorts del portafolio de más de 30 marcas de Marriott Bonvoy.

Nota sobre declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro conforme a lo establecido por las leyes federales de valores de Estados Unidos. Estas declaraciones incluyen proyecciones sobre aperturas hoteleras previstas, resultados y estrategias de crecimiento y planes de expansión, así como afirmaciones relacionadas con eventos futuros y expectativas que no corresponden a hechos históricos. Advertimos que estas declaraciones no garantizan el rendimiento futuro y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres en constante evolución, que podrían ser difíciles de predecir o evaluar con precisión, incluidos los factores de riesgo identificados en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), como nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K o el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría hacer que los resultados reales difieran de manera significativa de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado. Emitimos estas declaraciones a futuro en la fecha de publicación de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón.

Acerca de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y abarca un portafolio de más de 9,000 propiedades bajo más de 30 marcas líderes que incluye 141 países y territorios. Marriott opera y franquicia hoteles y otorga licencias a resorts de propiedad vacacional en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy®, su programa de viajes altamente premiado. Para más información, por favor visite nuestro sitio web www.marriott.com, y para las últimas noticias de la compañía visite www.marriottnewscenter.com. Conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en X e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541963/luxCUNIMex_1320192.jpg

FUENTE Marriott International