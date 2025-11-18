Más destinos, más compañía: JAPI celebra dos años impulsando viajes sin complicaciones
18 nov, 2025, 18:17 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 18 noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Japi, el servicio de transporte de pasajeros pet – friendly celebra su segundo aniversario de operación transformando la forma de viajar al ofrecer más destinos, más cercanía y más libertad para moverse sin complicaciones. Con venta 100% digital, puntos de abordaje estratégicos —fuera de terminales— y tarifas accesibles, Japi se consolida como la opción que entiende el ritmo de la movilidad de hoy.
Japi inició operaciones con rutas que conectan Ciudad de México, Puebla, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, consolidándose como un medio de transporte moderno y práctico. Para su segundo año, arrancó operaciones de Puebla a Veracruz y de Ciudad de México y Puebla hacia Tuxtla Gutiérrez, fortaleciendo su presencia en el centro y sureste del país y logrando un incremento del 60% en su oferta de destinos respecto al año anterior.
"En Japi creemos que viajar debe ser fácil, accesible y, sobre todo, una experiencia que se disfrute desde el inicio. Por eso seguimos creciendo, apostando por una movilidad más digital, inclusiva y cercana. Nos alegra ver có mo cada vez m ás personas eligen esta forma distinta de moverse, y celebramos haber transportado a más de 300 mil pasajeros al añ o, acompa ñándolos a vivir sus viajes sin complicaciones", compartió Dulce González, Gerente de Negocio de Japi.
Además, Japi se posiciona como la primera marca enMéxico que permite el acceso a mascotas de mediana estatura para viajar junto a sus humanos, rompiendo con el esquema tradicional del transporte terrestre de pasajeros. De esta forma Japi reafirma su compromiso con viajes más seguros y pensados para todos.
Con este segundo aniversario, JAPI reafirmó su propósito de inspirar a más personas a viajar sin prisa, con conciencia y en compañía de quienes más aman, recordando que el camino también es parte de la historia.
Somos JAPI, el servicio de movilidad que no teme mostrarse como es, que abraza la individualidad y se atreve a brillar a donde quiera que va. En Autobuses JAPI, nos esforzamos por hacer que tu viaje sea no sólo cómodo, sino también emocionante desde el momento en que subes a bordo al no salir de terminales de autobuses, sino de puntos de abordaje estratégicos y accesibles.
Acerca de Japi Days
Esta iniciativa surge como parte del compromiso de Japi por dejar huella no solo en las experiencias de viaje, sino también en las comunidades y en el bienestar de aquellos que no tienen voz.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826489/autobusjapi.jpg
