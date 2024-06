MCM Telecom y RingCentral lanzan Push To Talk de RingCentral for Symphony

Convierte los dispositivos inteligentes en radios de comunicación

Ideal para diversas industrias, incluidas la atención médica, el comercio, manufactura y logística

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- MCM Telecom y RingCentral Inc. (NYSE:RNG), proveedor líder en comunicaciones empresariales en la nube basadas en inteligencia artificial, soluciones de centros de contacto, video y eventos híbridos, lanzan Push To Talk de RingCentral for Symphony, una nueva solución de comunicación especialmente diseñada para trabajadores de primera línea. La solución ofrece la simplicidad de un walkie-talkie, con el poder de la telefonía inteligente, junto con vídeo con capacidades de IA, mensajería y compartición de archivos, ya que los dispositivos Android e IOS se transforman en un radio de comunicación, para conectarse con el resto de su organización de manera eficiente.

"Mediante esta solución extendemos nuestra alianza con RingCentral y logramos que MCM Telecom se encuentre a la vanguardia en la innovación que ofrece a sus clientes. El crecimiento de los mercados que se espera en la región en los próximos años podrá ser aprovechado por las organizaciones para cumplir con las necesidades de hiperconectividad y comunicaciones eficientes que son un requisito para ofrecer productos y servicios de clase mundial", comentó Julio Palacios, director de innovación y alianzas de MCM Telecom.

La solución se adapta a diversas industrias, incluidas la atención médica; comercio, manufactura y logística. Los empleados pueden usarla para comunicarse instantáneamente con los hospitales para una urgencia antes de la llegada de un paciente, verificar rápidamente la disponibilidad de productos en los almacenes del comercio y en fábricas obtener ayuda por averías mecánicas o incidentes de seguridad.

Entre los beneficios se incluyen:

Un mejor ROI con menos dispositivos y aplicaciones: elimina la necesidad de que los trabajadores de primera línea lleven varios dispositivos. Las empresas pueden optimizar los costos mediante la introducción de programas BYOD (traiga su propio dispositivo) y llamadas, vídeo y mensajería grupal en una sola suscripción. El walkie talkie de próxima generación con capacidades basadas en IA: los trabajadores pueden transformar instantáneamente una llamada de voz en una videoconferencia, utilizando la tecnología "ver lo que veo" para agregar contexto, solicitar segundas opiniones o compartir visualmente su entorno. Transcripciones en vivo basadas en IA o reducción de ruido por IA que facilitan la comunicación. Conecte a los trabajadores de primera línea con el back office: RingCentral for Symphony permite de forma segura y fiable chatear fácilmente a través de la mensajería del equipo y compartir archivos para tener una colaboración más eficaz.

"Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con MCM Telecom, equipando a los trabajadores de primera línea con Push To Talk de RingCentral para Symphony para optimizar la comunicación y mejorar la productividad", comentó Sandra Krief, Senior Vicepresident de proveedores de servicios para las Américas de RingCentral. "Hemos diseñado esta solución para las necesidades específicas de los trabajadores de primera línea en múltiples industrias, mientras trabajamos para mejorar la experiencia de comunicación en todo tipo de negocios para mejorar los resultados comerciales".

Para obtener más información sobre Push to Talk de RingCentral for Symphony y cómo puede beneficiar a su negocio, visite nuestra página.

Acerca de MCM Telecom

MCM Telecom es una empresa mexicana líder de alta tecnología, propietaria de una de las redes de telecomunicaciones más robustas de Latinoamérica, con enfoque estratégico y amplio conocimiento en el segmento empresarial. Usando tecnología de punta, ofrece innovadoras soluciones para elevar el nivel de productividad de sus clientes y así contribuir para la maximización de sus recursos.

Sobre RingCentral

RingCentral es un proveedor líder en comunicaciones empresariales en la nube basadas en inteligencia artificial, soluciones de centros de contacto, video y eventos híbridos. RingCentral dota a las empresas con inteligencia conversacional y permite mejores interacciones entre clientes y empleados para proporcionar información y mejorar los resultados comerciales. Con décadas de experiencia en comunicaciones en la nube fiables y seguras, RingCentral ha ganado la confianza de millones de clientes y miles de socios en todo el mundo. Visite ringcentral.com para obtener más información.

