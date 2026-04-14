Médicos alertan sobre el riesgo de complicaciones respiratorias y coinfecciones en población vulnerable

Personas en los extremos de la vida, pacientes inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas son algunos de los grupos considerados población de riesgo.

Bajo prescripción médica, combinación de ibuprofeno con paracetamol contribuye a reducir inflamación, dolor y fiebre, síntomas característicos de infecciones respiratorias agudas.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dado que diversos virus respiratorios circulan durante todo el año, las infecciones respiratorias agudas (IRA) continúan representando una de las principales causas de enfermedad en mexicanos. Ante ello, especialistas en infectología pediátrica, neumología y médicos de Laboratorios Silanes coincidieron en que la población vulnerable enfrenta un mayor riesgo de complicaciones y coinfecciones, debido a una respuesta inmunológica menos eficiente que deja las vías respiratorias más expuestas a la entrada de nuevos virus e incluso bacterias.

"La población en mayor riesgo de complicaciones respiratorias incluye a menores de cinco años, debido a que, su sistema inmune aún está en desarrollo; mujeres embarazadas por cambios fisiológicos; así como pacientes inmunosuprimidos, cuyas defensas no funcionan adecuadamente", mencionó la Dra. Martha Avilés, infectóloga pediatra, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su parte, el Dr. Rafael Hernández, especialista en neumología con alta especialidad en EPOC y fisiología de la vía aérea del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señaló que: "la susceptibilidad a complicaciones también aumenta en personas con enfermedades crónicas, EPOC e incluso en aquellas que fuman, así como en adultos mayores".

Cabe mencionar que, de las 16 millones 973 mil 497 personas que presentaron IRA en el 2024, más de 3 millones correspondieron a menores de cinco años y cerca de 2 millones se registraron en adultos mayores1. Ahora bien, para 2025, aunque hubo una disminución menor al 1% respecto al año previo, las IRA continuaron afectando a la población2.

Características de las infecciones respiratorias agudas y atención médica clave

Las IRA suelen iniciar como cuadros de corta duración y se clasifican en infecciones del tracto respiratorio superior que afectan nariz, garganta y oídos; y en infecciones del tracto respiratorio inferior, que involucran tráquea, bronquios y pulmones.

De acuerdo con los especialistas, en dicha población en riesgo una IRA inicialmente leve puede descender hacia las vías respiratorias inferiores y evolucionar a padecimientos más severos como bronquiolitis, bronquitis o neumonía, ya sea de origen viral o por bacterias como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, lo que incrementa el riesgo de hospitalización.

Ante tal escenario, el Dr. Hernández puntualizó que: "el tiempo cambia el desenlace clínico, por lo tanto, la atención médica es crucial para reducir la inflamación, el dolor y la fiebre, síntomas característicos de las infecciones respiratorias agudas. Un manejo sintomático adecuado, bajo supervisión médica y mediante combinaciones como ibuprofeno con paracetamol, en suspensión para la población pediátrica y en tabletas para adultos, contribuye a una evolución clínica favorable y reduce el riesgo de complicaciones".

De acuerdo con datos de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3, las defunciones por "influenza y neumonía" ocuparon la sexta posición entre las principales causas de muerte con 37 mil 283 fallecimientos, de los cuales el 98.5% correspondió a neumonía.

Circulación de los virus

Aunque los virus respiratorios tradicionalmente se asocian al invierno, la realidad es que circulan durante todo el año4. "Influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio (VSR) siguen siendo los protagonistas, pero no los únicos, ya que, también están presentes virus como el rinovirus, parainfluenza y metapneumovirus, por lo que, esta convivencia incrementa el riesgo de infecciones", indicó la Dra. Avilés.

De acuerdo con el Informe Semanal Situación Epidemiológica de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios en México5], en lo que va del año se han confirmado 244 casos de COVID-19; mientras que durante la temporada de influenza estacional 2025-2026, se han reportado más de 8 mil casos.

Por su parte, en la temporada estacional 2025-2026 de otros virus respiratorios (OVR), suman más de 5 mil casos, de los cuales 41% corresponden al VSR, 27.6% a rinovirus, 12.3% a metapneumovirus y 6.4% a parainfluenza.

Prevención como herramienta clave

Debido a que, la mayoría de los virus se transmiten a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar; aunado al contacto directo con superficies infectadas; y por partículas capaces de flotar en el aire, es importante implementar medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

"Mantener los esquemas de vacunación actualizados, reforzar hábitos como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar, la adecuada ventilación de espacios, el uso de cubrebocas, la limpieza de superficies y objetos, así como el aislamiento oportuno de personas enfermas, son algunas medidas de prevención que contribuyen a que nuestros seres queridos sigan haciendo de su vida una historia saludable", finalizó la Dra. Janette Marcano, gerente médico de la unidad Analgesia y Respiratoria de Laboratorios Silanes.

Acerca de Laboratorios Silanes

Laboratorios Silanes es una empresa mexicana con presencia internacional, con más de 80 años de experiencia en el sector farmacéutico (1943), genera más de 1,400 empleos directos. Cuenta con operaciones en EE. UU., Centroamérica, el Caribe, Brasil y gran parte de América Latina. También está presente en la Unión Europea, países de África y Medio Oriente. Observa los más altos estándares de calidad en la fabricación de sus productos. Desarrolla medicamentos para diabetes—su principal especialidad—, afecciones cardiovasculares, dolor agudo y crónico, así como para padecimientos del sistema nervioso central e infecciones en vías respiratorias. Suma 150 patentes, resultado de su fuerte apuesta por la innovación, rubro en el que invierte anualmente 6% de sus ventas, esto los ha llevado a la creación de nuevas divisiones de diagnóstico y antídotos biológicos para atender intoxicaciones por picaduras y/o mordeduras de animales ponzoñosos. www.silanes.com.mx

1 Anuario 2024. Veinte principales causas de enfermedad Nacional, por grupos de edad

2 Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSA) (semana 53)

3 INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025

4 Anuario 2024. Veinte principales causas de enfermedad Nacional, por mes

5 Informe Semanal Situación Epidemiológica de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios en México (semana epidemiológica 12)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954887/Laboratotios_Silanes__imagen_cortesi_a.jpg

FUENTE Laboratorios Silanes