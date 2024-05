Medio Siglo de Excelencia: Solmar Hotels & Resorts, pionero en Los Cabos

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Este año, Los Cabos celebra un hito extraordinario en su historia turística: ¡el 50 Aniversario de Solmar Hotels & Resorts! Desde la apertura del hotel Solmar en 1974, la primera propiedad del grupo, han trabajado en su legado de lujo y hospitalidad que ha definido una era incomparable en el idílico entorno de Baja California Sur, convirtiendo a Grupo Solmar en un referente indiscutible en la industria turística de la región.

En días pasados, Solmar Hotels & Resorts celebró con el gremio hotelero, empresarios, partners y medios de comunicación este hecho tan importante en su historia, donde además recibió de manos del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, un reconocimiento "Por su gran contribución al desarrollo del turismo de Los Cabos y de Baja California Sur en su aniversario 50".

La historia de Solmar se comenzó en 1948, cuando el visionario empresario Don Luis Bulnes partió de Asturias (España) hacia México y donde se casó con Conchita Malo, estableciéndose en Cabo San Lucas, una pequeña ciudad muy tranquila que aún no contaba con servicios básicos en ese entonces y tras varios años viviendo entre Ciudad de México y Los Cabos, se reúne con Raúl Aréchiga y Luis Coppola dando inicio de la construcción del Hotel Finisterra que fue inaugurado en 1971. Poco tiempo después, en 1972 el Sr. Bulnes emprende una nueva etapa: la construcción del Hotel Solmar. En 1974 inaugura esta propiedad, pero pronto tuvieron que enfrentar dificultades financieras que se superaron gracias a la gran visión de negocios del Sr. Bulnes y el apoyo que tuvo de su esposa Doña Conchita, quien pasaba horas enteras supervisando toda la parte administrativa y financiera del negocio familiar.

En 2021, Charo Bulnes, hija de Don Luis Bulnes, asume el liderazgo del grupo hotelero y lo ha llevado a nuevas alturas, manteniendo viva la visión original de su padre, con el apoyo y trabajo de más de 2,000 colaboradores a los que dirige actualmente.

"En todos estos años hemos construido una compañía fuerte, exitosa y en continuo crecimiento. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este logro. A nuestros compañeros gracias por su arduo trabajo y dedicación diaria, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Con el mismo espíritu de trabajo, llegaremos más lejos y con la mirada puesta en nuevas comunidades y el futuro." Declaró, Charo Bulnes.

Solmar Hotels & Resorts está conformada por Grand Solmar Land´s End Resort & Spa, Grand Solmar Pacific Dunes Resort Golf & Spa donde se encuentra Solmar Golf Links, campo de golf, Playa Grande Resort & Grand Spa, The Ridge at Playa Grande, Solmar Resort y Grand Solmar The Residences.

Solmar Hotels & Resorts renueva su compromiso de liderazgo en la industria turística de Los Cabos con emocionantes planes de renovación y expansión internacional para los próximos años, seguirán reflejando lo mejor de su oferta en Baja California Sur.

