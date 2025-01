Mejora de la capacidad de servicio mediante la competencia: Concurso Internacional de Habilidades de Servicio de JETOUR: la tercera sesión regional se celebró con éxito en Perú

LIMA, Perú, 2 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Del 9 al 13 de diciembre de 2024 se celebró con éxito en Perú la tercera sesión regional del segundo Concurso Internacional de Habilidades de Servicio de JETOUR. El concurso atrajo a 36 expertos técnicos y de servicios de 10 países, entre ellos Perú, Ecuador y Paraguay, quienes demostraron las actitudes profesionales de los servicios de JETOUR. Mediante este concurso, JETOUR fomentó los intercambios técnicos entre los mercados de Centroamérica y Sudamérica, y se mejoró el nivel de servicio regional y las competencias profesionales. JETOUR se compromete a ofrecer un servicio de alta calidad a los usuarios de todo el mundo.

El concurso constaba de dos secciones: el concurso de servicio de recepción y el concurso de habilidades de mantenimiento. El concurso combinó exámenes teóricos y prácticos y evaluó de forma exhaustiva la pericia y la capacidad de servicio en el sitio de los participantes. A lo largo de cinco días, todos los concursantes demostraron sus habilidades profesionales. Entre ellos, Ana Correa y Adalberto Tinco, de Perú, fueron galardonados con el premio al mejor Asesor de Servicio y al mejor Técnico de Mantenimiento, respectivamente. Representarán a las regiones de Centroamérica y Sudamérica de JETOUR en la final del segundo Concurso Internacional de Habilidades de Servicio de JETOUR, que se celebrará en 2025.

JETOUR es una empresa orientada a los usuarios y siempre le ha dado gran importancia a la experiencia del usuario. En 2021, JETOUR propuso un sistema de servicio integral "3 W": Whenever, Wherever y Whoever (Cuando sea, Donde sea y Quien sea). JETOUR se guía por el concepto "3 W" y promueve activamente su sistema de servicio posventa en las regiones de Centroamérica y Sudamérica, al favorecer continuamente profesionales de servicio en toda la cadena de servicio. Durante el concurso, JETOUR organizó cursos de formación profesional, en los que ofreció orientación sistemática para mejorar eficazmente la capacidad de servicio de los miembros del personal.

La mejora continua de los servicios ha proporcionado una energía sostenida para el desarrollo de JETOUR en Centroamérica y Sudamérica. En 2024, JETOUR se situó entre las principales marcas de todoterrenos en Dominica, Uruguay y Panamá. En 2025, JETOUR presentará más modelos todoterreno como el T2 y el T1 en Centroamérica y Sudamérica, y construirá una fuerte línea de productos bajo la serie familiar y todoterreno, por lo que se consolidará la cuota de mercado de JETOUR y mejorará la satisfacción del cliente.

