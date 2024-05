Microland anuncia el programa Global Elite Plus con Juniper Networks para lanzar la oferta Network as a Service

Microland se centrará en crear y lanzar una Network as a Service (NaaS, por sus siglas en inglés) basada en la experiencia del usuario, que permita el crecimiento e impulse los resultados comerciales de los clientes a través de la transformación digital basada en IA, impulsada por Juniper Mist™

BANGALORE, India, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Microland, líder mundial en transformación digital, anunció hoy su programa Elite Plus con Juniper Networks, pionera en redes nativas de IA seguras. Los socios elegidos para el programa Elite Plus han demostrado su compromiso con Juniper y tienen el mayor potencial para ofrecer un crecimiento continuo. A través del programa Elite Plus, Microland creará y lanzará su oferta de soluciones Network as a Service (NaaS), mediante un plan de inversión conjunta entre Microland y Juniper.

Juniper Networks invertirá en la oferta NaaS de Microland, en la que Microland está desarrollando capacidades e integraciones entre las soluciones empresariales de redes nativas de IA de Juniper Networks impulsadas por Mist AI™, las AIOps de Microland y la plataforma Intelligeni NetOps basada en la automatización, para ofrecer una adopción acelerada y operaciones de red optimizadas centradas en la experiencia del usuario, como parte de una oferta NaaS para empresas de todo el mundo.

Las empresas pueden experimentar complejidades adicionales con las soluciones de red tradicionales, en comparación con las soluciones impulsadas por IA, incluidos los problemas con los modelos de implementación y gestión, que en última instancia pueden afectar la experiencia de los usuarios finales. Las redes tradicionales también pueden ser costosas de transformar y operar, lentas para cambiar, carecen de innovación y pueden no ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios comerciales y clientes finales. Con la llegada de la tecnología de redes definidas por software (SDN, por sus siglas en inglés), las operaciones de IA (AIOps) y la automatización, las redes empresariales están experimentando un cambio transformador.

Con esto en mente, Microland anuncia su oferta Network as a Serviece (NaaS), impulsada por los datos de Juniper Mist AI y su propio Intelligeni NetOps, que brinda capacidades de observación profunda, hiperautomatización y análisis basadas en AIOps. El objetivo de la oferta de NaaS de Microland es ayudar a las empresas a lograr mejoras de orden de magnitud en la resiliencia, confiabilidad y eficiencia de su infraestructura de red.

Robert Wysocki, vicepresidente sénior de redes y ciberseguridad de Microland, dijo: "Estamos entusiasmados de forjar esta relación estratégica con Juniper Networks, ya que nuestras empresas comparten el enfoque en ofrecer soluciones de red centradas en la experiencia del usuario a nuestros clientes y también una filosofía similar de IA y operaciones de red basadas en plataformas. Nuestra oferta de NaaS impulsada por Juniper e Intelligeni NetOps de Microland ayudará a ofrecer excelentes experiencias de red a nuestros clientes".

Gordon Mackintosh, vicepresidente del Grupo, Organización de Socios de Juniper, Juniper Networks, dijo: "Juniper Networks se complace en firmar a Microland como socio global Elite Plus en el programa Juniper Partner Advantage (JPA). Juniper se esfuerza por ofrecer un plan estratégico de coinversión con nuestros socios Elite Plus para garantizar que apoyamos a nuestros socios ofreciendo soluciones y servicios personalizados que satisfagan las necesidades de los clientes en sus regiones. La oferta de NaaS de Microland, impulsada por la tecnología de redes nativas de IA de Juniper, ayudará a permitir experiencias de red transformadoras para los clientes de Microland en todo el mundo".

Acerca de Microland

El compromiso de Microland con "Making Digital Happen" permite que la tecnología haga más y se entrometa menos. Facilitamos a las empresas la transición a la infraestructura digital de última generación, mediante nuestra amplia cartera de servicios que incluye: centros de datos y en la nube, redes, lugar de trabajo digital, ciberseguridad e internet de las cosas industrial. Nos aseguramos de que la adopción de los servicios digitales sea predecible, confiable y estable.

Microland está haciendo realidad lo digital para las empresas, con un enfoque láser en servicios que son más relevantes que nunca para nuestros clientes y prospectos, garantizando resultados comerciales. Fundada en 1989 y con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de distribución en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Juniper Networks, el logotipo de Juniper Networks y otras marcas de Juniper Networks son marcas comerciales y/o marcas registradas de Juniper Networks, Inc. en los Estados Unidos y/u otros países.

