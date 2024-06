Microsoft Azure expande su dominancia en el mercado de nube de México, dice estudio inédito ISG

SÃO PAULO, 4 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El mercado de computación en la nube en México está en rápida expansión, con AWS, Google, Microsoft y Oracle invirtiendo significativamente. Google y Oracle han inaugurado regiones de nube en el país, mientras que Microsoft ha invertido $1.1 mil millones en su primer centro de datos. Según el informe ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem 2024, producido y distribuido por TGT ISG, Microsoft Azure está consolidando su posición en el mercado, superando a otros servicios de nube en la región gracias a su innovación continua y estrategias competitivas agresivas.

El informe destaca que más proveedores de nube están invirtiendo en recursos y entrenamientos de Azure, buscando la certificación Azure Expert MSP para garantizar altos estándares de servicios gestionados. Las empresas mexicanas están adoptando Microsoft 365 para reducir costos, aumentar la eficiencia y mejorar la colaboración, utilizando herramientas como Microsoft Teams e IA.

El mercado de software como servicio en México está creciendo, destacando el atractivo de SAP en Azure para operaciones eficientes y económicas. La adopción de RISE with SAP está impulsando las migraciones a Azure, mientras que el ecosistema de socios de Microsoft en México forma alianzas estratégicas para desarrollar servicios innovadores con IA generativa, transformando negocios.

"La IA Generativa está ganando interés global, inclusive en México, con oportunidades prometedoras en sectores como manufactura, TI y servicios en la nube", explica Mauricio Ohtani, analista distinguido de TGT ISG y autor del estudio. "Los socios de Microsoft en México han respondido proactivamente a la introducción de la IA generativa y a la asociación con OpenAI, mostrando agilidad en el desarrollo de conocimientos y soluciones para transformar los negocios de los clientes".

El informe ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem 2024 para México evalúa las capacidades de 28 proveedores en cinco cuadrantes: Managed Services for Azure, Microsoft 365 Services, SAP on Azure Services, Power Platform Services y Generative AI Services for the Microsoft Clouds.

El informe nombra a Accenture y DXC Technology como Líderes en los cinco cuadrantes, mientras que Softtek y SoftwareONE son nombradas como Líderes en tres cuadrantes cada una. Ingram Micro, Logicalis y Telefónica Tech son nombradas como Líderes en dos cuadrantes cada una, mientras que AlfaPeople, bSide, IBM y NEORIS son nombradas como Líderes en un cuadrante cada una.

Además, Readymind, SoftwareONE y TCS son nombradas como Rising Stars — empresas con un "portafolio prometedor" y "alto potencial futuro" según la definición de ISG — en un cuadrante cada una.

Contacto con la Prensa:

Thábata Mondoni

[email protected]

+55 11 98671-5652

FUENTE Information Services Group (ISG) Brasil