MiniMed ampliará su gama de sensores con sensores integrados de glucosa y cetonas fabricados por Abbott

El acuerdo se basa en la colaboración existente entre las empresas para ampliar las opciones y simplificar el control de la diabetes

NORTHRIDGE, California, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MiniMed (NASDAQ: MMED), líder mundial en tecnología para la diabetes, anunció hoy la ampliación de su acuerdo con Abbott para colaborar en la comercialización de sensores duales de glucosa y cetonas diseñados para integrarse exclusivamente con los sistemas de dosificación inteligente de MiniMed.

Estos nuevos sensores de doble monitorización están diseñados para permitir la detección temprana y en tiempo real del aumento de cetonas, con el fin de ayudar a prevenir la cetoacidosis diabética (CAD), una complicación potencialmente mortal.1 El acuerdo se basa en la colaboración ya existente entre ambas empresas en torno al sensor Instinct, fabricado por Abbott, y ofrecerá a los usuarios de MiniMed una mayor variedad de opciones en sus sistemas automatizados de administración de insulina y de administración de dosis múltiples inteligentes (Smart MDI). Los sensores tendrán el mismo tamaño que el sensor Instinct, el sensor más pequeño y delgado del mundo.2,3

"Al integrar sensores de monitorización dual de glucosa y cetonas en nuestros sistemas de dosificación inteligente MiniMed, estamos añadiendo un nivel adicional de inteligencia y protección", afirmó Que Dallara, director ejecutivo de MiniMed. "Nuestro sistema está diseñado para mantener un control estricto de la glucosa y minimizar el riesgo de CAD mediante una automatización más inteligente y constante, interviniendo antes de que la situación se convierta en una emergencia. Esta alianza con Abbott lleva ese compromiso aún más lejos. En MiniMed, nuestra misión es hacer que cada día sea un día mejor para las personas con diabetes, y eso significa buscar sin descanso innovaciones que no solo mejoren los resultados, sino que también brinden una verdadera tranquilidad".

La CAD es responsable de cientos de miles de hospitalizaciones al año en los Estados Unidos y sigue siendo la principal causa de muerte en niños y adultos menores de 58 años con diabetes tipo 1.1 Esta complicación se produce cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para utilizar el azúcar en sangre como fuente de energía y, en su lugar, comienza a descomponer la grasa para obtener combustible, lo que provoca una acumulación de cetonas, unas sustancias de carácter ácido. Los niveles de cetonas pueden aumentar independientemente de los niveles de glucosa y, en algunos casos, incluso cuando la glucosa se encuentra dentro de los valores normales, lo que puede retrasar la detección del riesgo de CAD.4 En la actualidad, el control de las cetonas requiere análisis de sangre mediante punción en el dedo o tiras reactivas de orina, que a menudo se realizan solo después de que ya hayan aparecido los síntomas, cuando la intervención es más urgente y los resultados son menos seguros.

Las empresas prevén ofrecer más información sobre los avances en materia de regulación y comercialización en los próximos meses.

Los sistemas duales de glucosa y cetonas de Abbott aún no cuentan con autorización ni están disponibles para la venta en los Estados Unidos.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo funcionarán los sensores duales de glucosa y cetonas con el sistema de administración de insulina de MiniMed?

Los sensores duales estarán totalmente integrados con los sistemas de dosificación inteligente de MiniMed y están diseñados para proporcionar datos continuos de glucosa y cetonas directamente a su algoritmo de dosificación inteligente. Si bien los datos de glucosa sirven de base para tomar decisiones automatizadas en tiempo real sobre la administración de insulina, los datos de cetonas añaden una capa adicional de seguridad al permitir alertas más tempranas cuando los niveles de cetonas comienzan a superar un nivel seguro, lo que podría permitir intervenir antes de que se desarrolle una CAD.

¿Qué es la CAD y por qué es importante la monitorización continua de los niveles de cetonas?

La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación grave y potencialmente mortal de la diabetes que se produce cuando el cuerpo genera niveles peligrosamente altos de cetonas (moléculas ácidas) debido a una falta de insulina. La CAD es la principal causa de muerte en niños y adultos menores de 58 años con diabetes tipo 1 y es responsable de cientos de miles de hospitalizaciones cada año.1 La monitorización continua de los niveles de cetonas es importante porque permite detectar el aumento de cetonas en tiempo real —antes de que aparezcan los síntomas—, lo que facilita una intervención más temprana y puede evitar una hospitalización de urgencia.

¿Para quiénes podrían estar indicados los sensores duales?

Prevemos que los sensores duales de glucosa y cetonas estarán disponibles para los mismos usuarios a los que actualmente se les indica el uso de los sistemas MiniMed. Esto incluye a las personas con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que requieren insulina y utilizan los sistemas MiniMed AID, así como a las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que utilizan MiniMed Go.†

¿Está disponible el sensor?

Todavía no. Abbott recibió recientemente la marca CE para su sistema dual de glucosa y cetonas, que también se encuentra en proceso de revisión por parte de la FDA. En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre esta colaboración.

†Es necesario realizar el emparejamiento, la conexión y la configuración correctos; de lo contrario, podrían producirse errores de dosificación y lesiones graves. Los niños de 2 a 6 años deben estar bajo la supervisión de un adulto. Consulte la guía del usuario para obtener más información.

1. Umpierrez et al. Diabetes Care (2024): https://doi.org/10.2337/dci24-0032.

2. Entre los sensores que se colocan los propios pacientes.

3. Datos en archivo. Abbott Diabetes Care, Inc.

4. Dhatariya et al. Lancet Diabetes & Endocrinology (2025): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41381175/.

Acerca de MiniMed

MiniMed es líder mundial en la administración de insulina y desarrolla constantemente terapias que ayudan a las personas con diabetes en 80 países. Nuestro ecosistema integral y completo, que incluye nuestros sistemas de administración de insulina, monitores continuos de glucosa (MCG), algoritmos y una aplicación fácil de usar, está diseñado para funcionar a la perfección en conjunto con el respaldo de un servicio personalizado y completo. Desde hace más de 40 años, hemos sido pioneros en el desarrollo de terapias en las que las personas pueden confiar, anticipándonos a sus necesidades, aliviando su carga y contribuyendo a que la vida con diabetes sea más fácil. Nuestra misión es hacer que cada día sea un día mejor para las personas con diabetes.

Cualquier declaración prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres, tales como los descritos en los documentos presentados por MiniMed ante la Comisión de Valores y Bolsa. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados previstos.

FUENTE MiniMed