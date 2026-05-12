Mirinda® y MadKidz llevan el sabor a una colección exclusiva.

Mirinda® X MadKidz, colaboración que fusiona moda, diversión y cultura joven

Ciudad de México, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mirinda® continúa expandiendo su presencia en los territorios culturales que mueven a las nuevas generaciones al presentar una colaboración con la marca de streetwear MadKidz. La colección, concebida como una edición limitada, combina el universo vibrante de Mirinda® con la estética urbana y disruptiva de MadKidz, dando vida a piezas que celebran la creatividad, el estilo y la autoexpresión.

La colaboración nace en un momento donde la moda se ha consolidado como uno de los lenguajes culturales más relevantes para la Gen Z. En este contexto, Mirinda® traslada su identidad colorida y energética al mundo del streetwear, creando una cápsula que conecta con quienes ven el estilo como una forma de expresar quiénes son y lo que los mueve.

"En Mirinda® siempre buscamos conectar con nuestra audiencia desde los espacios

que les apasionan y sabemos que muchos están en la moda, el diseño y la

creatividad, y por eso esta colaboración con MadKidz refleja el espíritu de la marca:

impulsar a las personas a mostrar su talento, ser quienes son y atreverse a

destacar", comentó Berenice Lozano, Brand Manager de Mirinda®. "Esta

colección captura esa energía con piezas pensadas para una generación que vive la

cultura con autenticidad y que encuentra en el estilo una forma de mostrar su

personalidad".

Fiel a su esencia, MadKidz toma lo que ya existe y lo mezcla sin pedir permiso. Íconos de la cultura pop, anime, street y arte urbano se transforman en gráficos que hacen ruido, en una estética cruda y directa que habla en códigos globales. Con materiales de calidad, algodón pesado y tintes que envejecen con quien los usa, MadKidz construye prendas que representan actitud y autenticidad.

La colección Mirinda® x MadKidz está compuesta por 8 piezas que reinterpretan la identidad visual vibrante de Mirinda® a través del lenguaje urbano característico de la marca. Colores intensos, gráficos audaces y una actitud irreverente dan forma a una cápsula diseñada para destacar y convertirse en objeto de deseo para los seguidores de ambas marcas. Bajo el concepto "ser parte del secreto más cool", la campaña cobra vida de la mano de Las Prez, quienes, junto a otros creadores, invitan a su comunidad a descubrir la colección y formar parte de este lanzamiento exclusivo.

La colección estará disponible a partir de mayo, reforzando el carácter exclusivo de esta colaboración y generando expectativa entre quienes buscan piezas que combinan moda, cultura y personalidad. Para conocer más sobre este lanzamiento, la marca invita a estar atentos el próximo 11 de mayo a las redes sociales de Mirinda® y MadKidz, donde se revelarán más detalles. Adicionalmente, como parte de la experiencia de lanzamiento, se llevará a cabo una pop-up en Parque España (CDMX), donde los asistentes podrán ganar merch de la colección de Mirinda®:

Sábado 16 de mayo de las 12 pm a las 8 pm

Domingo 17 de mayo de las 11 am a las 7 pm

Esta iniciativa forma parte del compromiso de PepsiCo por seguir impulsando la relevancia cultural de su portafolio a través de propuestas innovadoras que conecten con las audiencias actuales, explorando nuevos territorios donde el estilo, el entretenimiento y la cultura convergen. Con esta colaboración, Mirinda® no solo incursiona en el mundo del streetwear, sino que refuerza su lugar dentro de la cultura contemporánea, impulsando a una generación a expresarse, destacar y transformar lo cotidiano en algo memorable.

Sigue a Mirinda y a MadKidz para más información.

@mirindamexico | @madkidz.mx

Acerca de PepsiCo Alimentos México

PepsiCo México es una de las compañías de productos de consumo más grandes del país. Es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 116 años en los hogares mexicanos, con productos deliciosos y cada vez mássaludables, como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, Gatorade y Sonric's, con presencia en todo el territorio nacional. Junto con nuestro socio embotellador, somos fuente de más de 80 mil empleos directos e influimos de manera significativa en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales.

PepsiCo Positive (pep +) es nuestra filosofía para posicionarnos hacia el crecimiento a largo plazo. Esta transformación estratégica coloca a las personas y la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento, a la vez que promueve un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.mx y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974315/e76f87d7_ecda_4726_b7bb_b25ab50e56d9.jpg

FUENTE Mirinda