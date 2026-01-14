Multicare Pharma y KalVista Pharmaceuticals Anuncian Acuerdo para Llevar el Primer Tratamiento Oral a Demanda para el Angioedema Hereditario a América Latina

-El nuevo medicamento tiene el potencial de convertirse en el primer tratamiento oral indicado para el manejo de los ataques agudos de angioedema hereditario (AEH) en América Latina

-Multicare Pharma aportará su experiencia en enfermedades raras y su capacidad regional para el registro, importación y comercialización del producto

SÃO PAULO, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Multicare Pharmaceuticals, LLC, una compañía líder en América Latina con amplia experiencia en la comercialización de terapias para enfermedades raras, anunció hoy un acuerdo de asociación con KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV), una empresa biofarmacéutica global enfocada en el desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades raras. El acuerdo abarca Brasil, Argentina, Colombia y México.

De acuerdo con los términos del convenio, Multicare será responsable del registro regulatorio, la importación y la distribución del tratamiento oral a demanda de KalVista para el angioedema hereditario (AEH). Los términos financieros del acuerdo no fueron divulgados.

El medicamento es el primer y único tratamiento oral a demanda aprobado para el tratamiento de los ataques agudos de AEH y actualmente se encuentra comercializado en Estados Unidos y la Unión Europea. Representa un avance significativo en el manejo de la enfermedad al ofrecer una alternativa oral eficaz y segura, eliminando la carga asociada a los tratamientos inyectables.

El producto es un novedoso inhibidor de la calicreína plasmática aprobado en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Singapur, Australia y Japón para el tratamiento de ataques agudos de AEH en pacientes de 12 años o más. Estudios clínicos en curso evalúan su uso en niños de dos a 11 años, y múltiples solicitudes regulatorias se encuentran en revisión en mercados clave a nivel global. El medicamento tiene el potencial de convertirse en una terapia fundamental para el manejo del AEH a nivel mundial.

Acerca del Angioedema Hereditario

El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad genética rara causada por la deficiencia o disfunción del inhibidor de la esterasa C1 (C1-INH), lo que provoca una activación descontrolada del sistema calicreína-cinina. Las personas que viven con AEH experimentan tienen ataques recurrentes, dolorosos y potencialmente mortales de hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Actualmente, todos los tratamientos a demanda aprobados requieren administración intravenosa o subcutánea.

Acerca de Multicare Pharmaceuticals

Con más de 40 años de experiencia en América Latina, Multicare es una empresa líder en licenciamiento, registro, promoción, importación y distribución de tratamientos innovadores. Enfocada en enfermedades raras y complejas, la compañía garantiza el acceso oportuno a terapias esenciales y, en alianza con compañías globales como KalVista, contribuye a la expansión del acceso a la salud en la región.Para más información, visite www.multicarepharma.com.

Acerca de KalVista Pharmaceuticals, Inc.

KalVista es una compañía biofarmacéutica global dedicada a ofrecer terapias que cambian la vida de las personas que viven con enfermedades raras y con importantes necesidades médicas no cubiertas. KalVista descubrió y desarrolló EKTERLY®, el primer y único tratamiento oral a demanda para el angioedema hereditario (AEH), y continúa trabajando estrechamente con la comunidad global de AEH para mejorar la atención y el tratamiento de esta enfermedad en todo el mundo.

Para más información, visite www.kalvista.com y siga a KalVista en LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

FUENTE Multicare Pharma