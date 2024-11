MyHealthTeam se expande a las redes sociales hispanohablantes con el lanzamiento de myHIVteam en español

De su cartera de 60 redes sociales específicas para distintas condiciones médicas, es la primera versión completamente en español dedicada a mejorar el acceso a la atención médica para hispanohablantes en los Estados Unidos

SAN FRANCISCO, CA, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- MyHealthTeam, creador de las redes sociales más grandes y de mayor crecimiento para personas que enfrentan enfermedades crónicas, anunció hoy con orgullo el lanzamiento de la versión en español de myHIVteam . Esta iniciativa representa un avance importante en la equidad, la accesibilidad y los resultados en torno a la salud. La nueva red social, basada en la exitosa versión en inglés de myHIVteam lanzada hace ocho años, se diseñó en colaboración con cientos de hispanohablantes con diagnóstico de VIH en los Estados Unidos y se adapta a las necesidades específicas, las experiencias personales y las culturas distintas de la comunidad hispana.

MyHealthTeam launched myHIVteam en españole (https://es.myhivteam.com/) to make it easy to find medically-reviewed information, support, and a community of people who share the same HIV diagnosis — all in the Spanish language.

Para leer este comunicado en inglés, visite: https://myhealthteam.com/recent-news/myhealthteam-expands-into-spanish-language-patient-social-networks-with-launch-of-myhivteam-en-espanol/

Debido a la genética, el acceso y los determinantes sociales de la salud, muchos grupos étnicos en los EE. UU. tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones médicas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022, los hispanos representaron el 32 por ciento de los diagnósticos de VIH en los Estados Unidos. De hecho, se informa que los hombres hispanos tienen el doble de probabilidades y las mujeres hispanas el triple, en comparación con sus contrapartes no hispanas, de morir a causa de la infección por VIH. Dado que 42 millones de estadounidenses hablan español en sus hogares (un aumento de 28 millones desde el año 2000), la demanda de información y apoyo médico en español está en constante crecimiento.

MyHealthTeam encuestó a su audiencia con diagnóstico autorreportado de VIH (en inglés y español) y encontró que el 75 por ciento de los que respondieron en español no hablaban inglés con fluidez. Los hispanohablantes con VIH reportaron que era el doble de difícil encontrar información confiable sobre el VIH en español, su idioma preferido. El estudio también reveló que:

De las personas que hablan español, el 88 por ciento prefiere leer contenido sobre el VIH en español .

. Mayor sensación de soledad o aislamiento: el 59 por ciento de los encuestados hispanohablantes se sintió solo o aislado, en comparación con el 41 por ciento de sus contrapartes que hablan inglés.

De las personas de habla hispana, el 41 por ciento afirmó que el acceso a las pruebas y al tratamiento es limitado, en comparación con el 19 por ciento de los angloparlantes.

, en comparación con el 19 por ciento de los angloparlantes. Casi 4 de cada 5 personas hispanohablantes (79 por ciento) afirmaron que el tratamiento es inasequible, en comparación con 2 de cada 5 (41 por ciento) personas que hablan inglés.

La nueva red, myHIVteam en español ( es.myHIVteam.com ), se desarrolló a partir de estos hallazgos, y el sitio ofrece una experiencia completamente inmersiva, con artículos en español revisados por médicos. El contenido del sitio va más allá de una simple traducción: los artículos están escritos para el público hispanohablante, reflejando las culturas y los coloquialismos de esta población. El nuevo sitio facilita la búsqueda de información y apoyo, a la vez que ofrece una comunidad de personas que comparten el mismo diagnóstico de VIH, todo en español. Incluye lo siguiente:

Artículos avalados por médicos y escritos en español que cubren los síntomas, las pruebas, los tratamientos y la lucha contra el estigma del VIH específicos para la comunidad latina.

que cubren los síntomas, las pruebas, los tratamientos y la lucha contra el estigma del VIH específicos para la comunidad latina. Información y recursos educativos sobre tratamientos y cómo acceder a asistencia financiera

sobre tratamientos y cómo acceder a asistencia financiera Orientación sobre cómo trabajar con un equipo de atención médica y cómo hablar con médicos, parejas, familiares o amigos

sobre cómo trabajar con un equipo de atención médica y cómo hablar con médicos, parejas, familiares o amigos Su comunidad con VIH, su idioma: apoyo para la participación comunitaria completamente traducido para miembros que hablan inglés y español. Esta funcionalidad es útil para todos los miembros, ya que permite a los hispanohablantes entablar relaciones con quienes no hablan español y viceversa.

El sitio myHIVteam , una red social en inglés para personas con VIH, se lanzó en 2016 y sigue siendo una de las comunidades más activas de MyHealthTeam, con más de un millón de conversaciones y preguntas en línea entre personas que viven con VIH. Al notar un creciente número de comentarios, publicaciones y perfiles en español, MyHealthTeam reconoció la necesidad de una versión dirigida a la comunidad hispanohablante.

"La población hispanohablante en los Estados Unidos es amplia y está desatendida, especialmente en lo que respecta al VIH", explicó Eric Peacock, director general y cofundador de MyHealthTeam. "Al llegar a las personas diagnosticadas en su propio contexto, en el idioma con el que se sienten más cómodas, podemos ayudar a miles de personas más con VIH a vivir una vida larga y saludable. Creo que cada vez más socios farmacéuticos invertirán en este tipo de iniciativas para atender a la población latina, ya que esto amplía el mercado de personas en tratamiento y mejora la equidad y los resultados en la salud".

MyHealthTeam está realizando campañas de mercadeo y publicidad en español para generar conciencia y atraer a la audiencia latina. Esto incluye anuncios personalizados a través de Telemundo y otros canales.

El VIH es una de las varias condiciones que afectan a la población latina de los EE. UU. de manera desproporcionada. MyHealthTeam espera construir más redes en español en el futuro.

Acerca de MyHealthTeam

MyHealthTeam cree que si se le diagnostica una enfermedad rara o crónica, debería ser fácil encontrar a las personas, el apoyo y la información médicamente aprobada que necesita para manejar mejor su condición. Millones de personas visitan regularmente una de las 60 comunidades basadas en afecciones médicas de MyHealthTeam, desde la enfermedad de Alzheimer hasta el vitiligo, que abarcan todas las áreas terapéuticas y muchas afecciones raras. Visite MyHealthTeam para obtener una lista completa de las afecciones cubiertas. Las redes sociales y los centros de conocimiento de MyHealthTeam se utilizan activamente en 13 países.

