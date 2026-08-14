Nanochon recibe la autorización reglamentaria del Ministerio de Sanidad de Panamá para iniciar el primer ensayo clínico en seres humanos de Chondrograft™

BALTIMORE, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Nanochon, una empresa de dispositivos médicos que desarrolla Chondrograft™, un novedoso implante patentado para el tratamiento de defectos del cartílago articular de la rodilla, ha anunciado hoy que ha recibido la autorización reglamentaria del Ministerio de Salud de Panamá para iniciar su estudio clínico «First-in-Human» (FIH) en Panamá.

El estudio evaluará la seguridad y la eficacia de Chondrograft™ en pacientes con defectos condrales focales de la rodilla y supone un hito importante en la estrategia de desarrollo clínico y regulatorio de la empresa.

El ensayo se llevará a cabo en The Panama Clinic, en la ciudad de Panamá, bajo la dirección de los doctores Juan Osorio y Emilio Tufiño, cirujanos con amplia experiencia en medicina deportiva, siendo el Dr. Osorio el investigador principal del estudio.

El Dr. Osorio declaró: «Me complace ser el investigador principal de este importante estudio, y esperamos poder aportar los datos que sirvan de base para un estudio clínico de mayor envergadura y la posterior comercialización del producto».

Nanochon eligió Panamá por su creciente reputación como destino estratégico para la innovación médica, respaldada por procedimientos normativos eficientes, una infraestructura clínica reconocida internacionalmente y el acceso a poblaciones de pacientes diversas. La empresa también ha recibido la autorización de Health Canada para llevar a cabo el estudio en Canadá y está reclutando activamente a pacientes en Ontario.

«Esta autorización supone un hito importante para Nanochon y confirma el impulso que está experimentando nuestro programa de desarrollo clínico», afirmó Ben Holmes, cofundador y director ejecutivo de Nanochon. «El entorno normativo simplificado de Panamá y su sólido ecosistema clínico constituyen una base excelente para impulsar tecnologías ortopédicas innovadoras, como Chondrograft™, hacia los ensayos en seres humanos».

Chondrograft™ está diseñado como una solución mínimamente invasiva que no «cierra puertas», destinada a proporcionar un soporte mecánico inmediato y una regeneración del cartílago a largo plazo, al tiempo que preserva las opciones de tratamiento futuras para los pacientes que padecen lesiones focales del cartílago de la rodilla. El dispositivo ha recibido la designación de «dispositivo innovador» por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Las lesiones del cartílago articular siguen siendo una de las afecciones más complejas de la medicina ortopédica, ya que suelen provocar dolor crónico, reducción de la movilidad y degeneración articular progresiva. Los enfoques terapéuticos actuales pueden implicar largos periodos de rehabilitación y, con frecuencia, no permiten recuperar un tejido cartilaginoso funcional y duradero.

El estudio prospectivo de la FIH reclutará a pacientes de entre 22 y 60 años en los que haya fracasado el tratamiento conservador y que presenten una o dos lesiones en el cartílago de los cóndilos femorales y/o del troclear.

Acerca de Nanochon

Nanochon, Inc. es una empresa de dispositivos médicos que desarrolla soluciones innovadoras para la reparación del cartílago en pacientes que aún no son candidatos a una artroplastia. La tecnología estrella de la empresa, Chondrograft™, está diseñada para tratar los defectos focales del cartílago mediante un enfoque regenerativo mínimamente invasivo.

https://nanochon.com/

Contacto de prensa:

Rachel Offenburg

Jefa de Estrategia

[email protected]

FUENTE Nanochon