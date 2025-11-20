NORWEGIAN CRUISE LINE® ILUMINA EL ESCENARIO CON "ROCKET MAN: A CELEBRATION OF ELTON JOHN™", UN BRILLANTE Y EMOCIONANTE HOMENAJE AL ARTISTA MÁS ICÓNICO DEL MUNDO

Desarrolladas por los galardonados Creative Studios de Norwegian Cruise Line Holdings en Tampa, Florida, estas producciones están diseñadas para cautivar a un amplio espectro de viajeros, desde amantes de la música y entusiastas de la cultura pop hasta familias multigeneracionales, y para complementar la sólida oferta de experiencias nuevas y recurrentes que elevan el entretenimiento en el mar y reflejan el audaz giro de NCL hacia una programación inmersiva y digna de titulares.

Los pasajeros quedarán deslumbrados con "Rocket Man: A Celebration of Elton John", un espectáculo lleno de energía al estilo de un concierto de Elton John creado usando elementos del amplio archivo de imágenes y vídeos del artista. Para celebrar la legendaria carrera del ganador del "EGOT"1, la producción a bordo incluirá éxitos atemporales como "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "Don't Go Breaking My Heart" y muchos más.

A bordo del Norwegian Luna, la compañía también presentará una producción totalmente original, "HIKO: Innovation Meets Wonder", un innovador espectáculo de ciencia ficción que combina el arte circense con imágenes de realidad mixta. A los niños les encantará "Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival", una nueva experiencia interactiva diseñada para despertar la creatividad y la curiosidad.

"Norwegian Cruise Line tiene una orgullosa trayectoria revolucionando el entretenimiento en el mar, desde ser pionera en producciones a bordo con calidad de Broadway hasta crear continuamente experiencias originales y exclusivas de NCL", afirmó Harry Sommer, President y Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Como fanático de la música toda la vida, me emociona especialmente celebrar la obra de Elton John, un icono cuya influencia abarca varias generaciones, con un espectáculo tan dinámico e inolvidable como el propio artista. Con Norwegian Luna, continuamos con esa tradición ofreciendo nuevas y espectaculares producciones y una programación inmersiva diseñada para sorprender y deleitar a nuestros huéspedes".

El Norwegian Luna también estrenará "LunaTique", la producción exclusiva del barco para pasajeros mayores de 21 años, junto con "Syd Norman's Presents: A Tribute to Eagles™", un nuevo espectáculo tributo interpretado por el elenco de Syd Norman, muy querido por los huéspedes. Los pasajeros también podrán disfrutar de dos nuevas fiestas temáticas en la cubierta totalmente rediseñadas: Island Nights™ y Latin LIVE!™, ambas pensadas para aportar aún más emoción a las noches en el mar.

Rocket Man: A Celebration of Elton John

"Rocket Man: A Celebration of Elton John™", un audaz homenaje repleto de éxitos al pionero y universalmente adorado Elton John, es una electrizante producción con potentes voces, coreografías asombrosas y vestuario vanguardista que rinde homenaje al estilo característico de Elton. Ambientado en un escenario inspirado en un concierto, con vibrantes efectos visuales LED y un impresionante diseño escénico que incluye cuatro pianos de cola diferentes, el espectáculo sumerge a los espectadores en la música y el espíritu de uno de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos. Los espectadores disfrutarán de imágenes de archivo de las actuaciones más emblemáticas del cantante a lo largo de los años, así como de elementos interactivos que les permitirán sumergirse en este extraordinario espectáculo.

Con más de 300 millones de discos vendidos, más de 70 éxitos en el Top 40 y una carrera que abarca cinco décadas, Elton es el artista masculino solista más exitoso en la historia de las listas de éxitos de Estados Unidos; ahora, su legendario catálogo cobra vida solo en NCL para el público mundial como nunca antes.

"Rocket Man: A Celebration of Elton John" cobra vida gracias a un equipo creativo visionario cuyos méritos abarcan el espectáculo del medio tiempo de la gran final de fútbol americano, el Cirque du Soleil® y giras musicales mundiales. Dirigido por la coreógrafa y directora creativa Katy Tate; la directora creativa y coreógrafa ganadora de un premio Emmy® Tabitha D'umo; el escenógrafo Kley Tarcitano; y el diseñador de vestuario Sky Switser, han creado una de las producciones más dinámicas jamás representadas en el mar.

HIKO: Innovation Meets Wonder

Inspirada en el espíritu celestial del Norwegian Luna, "HIKO: Innovation Meets Wonder" es una nueva producción sobrenatural que combina mapping 3D de última generación, proyección de vídeo multisensorial y una banda sonora totalmente original y exclusiva de NCL que transporta a los pasajeros a un mundo futurista.

Por primera vez, NCL presenta un personaje original, HIKO, con el que los pasajeros podrán interactuar a lo largo del Norwegian Luna en una experiencia interactiva que da vida a la magia del espectáculo más allá del escenario. La producción cuenta con cuatro gimnastas de élite, el mayor número jamás visto en un espectáculo de NCL, que realizan acrobacias que desafían la gravedad. Estas emocionantes actuaciones tienen como telón de fondo unos efectos visuales hipnóticos y un vestuario inspirado en la ciencia ficción diseñado por Guy Brassard, colaborador desde hace mucho tiempo del Cirque du Soleil.

Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival: Una nueva era de entretenimiento familiar

Norwegian Cruise Line se enorgullece de presentar "Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival", una experiencia original única en su género, desarrollada internamente y diseñada específicamente para niños. Inspirado en las nostálgicas actividades de los días de campo, este encantador evento sigue a un pez curioso en una aventura interactiva a través del océano. Con juegos luminosos, trajes extravagantes y efectos visuales impresionantes, "Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival" invita a las familias a jugar, aprender y conectar en una muestra práctica de imaginación.

Un nuevo espectáculo de rock y entretenimiento en directo

Tras el éxito y la popularidad de "Syd Norman's Presents: Rumours", Norwegian Luna presentará un nuevo espectáculo, "Syd Norman's Presents: A Tribute to Eagles", que llevará los himnos del rock clásico y el espíritu de los años 70 al escenario principal del Luna Theater para que más espectadores puedan disfrutarlos.

Por otra parte, el bar y espacio de entretenimiento Syd Norman's Pour House, inspirado en la famosa escena rockera de Los Ángeles de los años 60, se renueva a bordo del Norwegian Luna con nuevas y emocionantes incorporaciones, como un decorado retro de los años 90 y karaoke con banda en directo.

LunaTique: una nueva y atrevida experiencia de fiesta para adultos

LunaTique, que hará su debut en el Norwegian Luna, será la producción exclusiva del barco para los huéspedes mayores de 21 años en The Improv at Sea, un lugar íntimo y muy popular para los espectáculos de comedia de NCL. Inspirada en la emoción, el brillo y la energía incesante de la vida nocturna de Las Vegas, esta impactante experiencia nocturna cuenta con una estética neón, cócteles exclusivos y actuaciones.

Los arquetipos clásicos del circo – maestros de ceremonias, acróbatas, payasos y hombres fuertes – se reinventan como personajes vanguardistas y a la última moda en un espectáculo con influencias pop diseñado para ofrecer noches inolvidables en el mar. El diseño de vestuario, obra del dúo de Brooklyn James Nguyen y A.C. Gottlieb, conocidos por su trabajo teatral e innovador con la estrella emergente del pop Chappell Roan, aporta un toque fresco y contemporáneo a la producción, lo que convertirá a "LunaTique" en una de las experiencias más impactantes visualmente y atrevidas estilísticamente a bordo del Norwegian Luna.

Eventos reinventados, emblemáticos y favoritos de los pasajeros

Basándose en el éxito de First Night, el espectáculo de bienvenida a bordo lleno de energía que se presentó por primera vez en el Norwegian Bliss® y el Norwegian Encore®, el Norwegian Luna presenta una celebración inaugural renovada en el Luna Theater que muestra la programación de entretenimiento que los huéspedes disfrutarán durante su viaje a través de un montaje de actuaciones.

El Luna Theater & Club, al igual que el Theater & Club a bordo del Norwegian Aqua®, el Norwegian Prima® y el Norwegian Viva®, pasará de ser un teatro de tres plantas a una discoteca de tres plantas al estilo de Las Vegas, con una amplia pista de baile, una lámpara de araña mejorada e interactiva, iluminación de última generación y mucho más. Con dos bares diferentes, el Luna Theater & Club ofrecerá toda la programación de discoteca, incluida la nueva Norwegian Luna Eclipse Party™, una fiesta luminosa inspirada en los festivales que se nutre de las tendencias nocturnas mundiales, con efectos visuales llamativos y música animada. El barco también estrenará "Planetdisco", que transportará a los huéspedes a un mundo electrizante de discoteca clásica con un animado conjunto de artistas para bailar toda la noche.

NCL también está aumentando las fiestas en cubierta a bordo del Norwegian Luna con dos conceptos de fiesta totalmente nuevos:

Island Nights da vida al espíritu vibrante de las islas con un toque pop moderno en el mar.

da vida al espíritu vibrante de las islas con un toque pop moderno en el mar. Latin LIVE! animará la cubierta de la piscina con múltiples percusionistas, una banda en directo y dinámicos vocalistas, así como actuaciones de baile en directo que mantendrán a todo el mundo bailando toda la noche.

"Crear la programación de entretenimiento para Norwegian Luna ha sido una experiencia increíble y muy gratificante", añadió Bryan White, Vice President de Entertainment Production de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Tenemos la suerte de colaborar con los creadores más innovadores y respetados del sector, lo que nos permite seguir subiendo el listón y ofrecer a nuestros huéspedes el entretenimiento de primera clase por el que NCL es conocida. Desde cautivadores conciertos tributo hasta impresionantes producciones originales, nuestra programación tiene algo que ofrecer a huéspedes de todas las edades, proporcionando experiencias inolvidables para todos a bordo".

Temporada inaugural del Norwegian Luna en el Caribe y las Bermudas

A partir de abril de 2026, Norwegian Luna realizará itinerarios de siete días con escalas en destinos del Caribe occidental como Roatán, Honduras; Costa Maya y Cozumel, México; y Harvest Caye – el destino estilo resort de la marca en Belice. El crucero también ofrecerá itinerarios de siete días con escalas en Puerto Plata, República Dominicana; Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas; Santo Tomás, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; y Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en Las Bahamas, que pronto estrenará un parque acuático de casi 2,4 hectáreas, Great Tides Waterpark, con 19 toboganes, saltos de acantilados y un río dinámico, así como nuevos bares acuáticos, una piscina climatizada y cabañas ampliadas.

Desde abril de 2027 hasta octubre de 2027, Norwegian Luna ofrecerá a sus pasajeros itinerarios de ida y vuelta de cuatro y siete días a las Bermudas desde Nueva York. Con más tiempo en el puerto y pernoctaciones en las Bermudas, los huéspedes podrán disfrutar de aventuras costeras en playas de arena rosa y actividades marítimas, como paseos en catamarán, buceo en cuevas y cruceros al atardecer.

Para obtener más información sobre la galardonada flota y los itinerarios mundiales de la compañía, o para reservar un crucero, contacta a un agente de viajes o visita ncl.com.

Para ver más imágenes del Norwegian Luna, visita la sala de prensa aquí.

1 El logro de haber ganado los cuatro premios más importantes del mundo del entretenimiento estadounidense (es decir, un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827900/Elton_John_Headshot__Sam_Taylor_Johnson__courtesy_of_WAB_Global_Limited___Rocket_Entertainment.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827901/Norwegian_Luna.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827902/Rocket_Man_A_Celebration_of_Elton_John.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827903/HIKO_Innovation_Meets_Wonder.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/254188/5633166/norwegian_cruise_line.jpg

