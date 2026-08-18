Novo Nordisk obtiene en México la primera aprobación en América Latina para semaglutida oral 25 mg (Wegovy® tabletas) marcando una nueva era en el manejo oral del peso

La semaglutida oral 25 mg de Novo Nordisk ofrece a las personas que viven con obesidad o sobrepeso una píldora de toma diaria que proporciona una pérdida de peso promedio del 17%.1

17% de pérdida de peso promedio: En el ensayo clínico OASIS 4, los adultos que tomaron semaglutida oral 25 mg perdieron alrededor del 17% de su peso corporal, y 1 de cada 3 perdió un 20% o más después de 64 semanas. 1

Una tableta que simplemente tomas y sigues con tu día: Una opción oral de toma diaria que se integra de manera práctica y simple a la rutina de cada mañana, para personas que prefieren una tableta en lugar de una inyección semanal.

El único GLP-1 oral sin restricciones por interacciones con otros medicamentos en la etiqueta: Semaglutida oral 25 mg puede tomarse junto con otros medicamentos comúnmente prescritos sin necesidad de ajustes.²

La única tableta para pérdida de peso con protección cardiovascular: Aprobada para reducir el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.2

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Novo Nordisk anunció hoy que la autoridad sanitaria de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), aprobó semaglutida oral 25 mg convirtiendo a México en el primer país de América Latina en autorizar este medicamento oral de toma diaria para la pérdida de peso, indicado para reducir el exceso de peso corporal y mantener la reducción de peso a largo plazo en adultos con obesidad o en adultos con sobrepeso en presencia de al menos una afección comórbida relacionada con el peso; y para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) adversos mayores (muerte cardiovascular infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal) en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.2

La aprobación en México llega después de los lanzamientos de semaglutida oral 25 mg en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, mientras que Alemania tiene previsto su lanzamiento para septiembre. Se espera que en México esté disponible en farmacias de todo México durante los próximos trimestres, marcando un hito en la ambición de Novo Nordisk de ampliar el acceso a la atención innovadora para la obesidad para los más de 70 millones de adultos que viven con sobrepeso u obesidad en México.3

"Para millones de personas en México que viven con obesidad, esta aprobación significa una verdadera opción. Semaglutida oral 25 mg ofrece la misma ciencia confiable de la presentación inyectable que las personas conocen, ahora en una tableta de toma diaria que se integra de manera práctica y simple a la rutina de cada mañana", dijo el Dr. Mike Vivas, Director Médico de Novo Nordisk México. "Es un paso significativo hacia adelante en la forma en que tratamos la obesidad y abre la puerta a una atención integral y de largo plazo para una condición que afecta a tres de cada cuatro adultos mexicanos."

Una nueva píldora de toma diaria, construida sobre el legado confiable de semaglutida

Semaglutida oral 25 mg es una tableta de toma diaria diseñada para personas que desean los resultados del medicamento para pérdida de peso probado de Novo Nordisk en una forma oral conveniente.

La semaglutida oral 25 mg se toma una vez al día en ayuno. Este sencillo enfoque de "toma y sigue con tu día" está diseñado para adaptarse fácilmente a la rutina matutina.

El perfil de seguridad y tolerabilidad bien conocido de semaglutida se reafirma con semaglutida oral 25 mg en el ensayo OASIS 4, siendo comparable a estudios previos de semaglutida para el control de peso. La semaglutida está respaldada por más de 50 millones de años-paciente de datos de seguridad en vida real y, de manera destacada, la etiqueta de semaglutida oral no incluye restricciones por interacciones medicamento-medicamento con medicamentos concomitantes.

Semaglutida oral 25 mg también es la única para pérdida de peso aprobada para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), incluidos muerte cardiovascular, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.2

Acerca de la obesidad

La obesidad es una afección de salud grave y de largo plazo que requiere atención continua. Una idea errónea frecuente es que la obesidad es una cuestión de fuerza de voluntad. De hecho, los mecanismos biológicos subyacentes dificultan que las personas con obesidad pierdan peso y mantengan esa pérdida. La obesidad está influida por numerosos factores, incluida la genética, los determinantes sociales de la salud y el entorno, y está asociada con más de 200 complicaciones, incluidas enfermedades cardíacas, metabólicas, hepáticas y renales.

A nivel mundial, más de mil millones de personas viven con obesidad, y la World Obesity Federation proyecta que el 51% de la población mundial, más de 4,000 millones de personas, vivirá con sobrepeso u obesidad para 2035 si continúan las tendencias actuales.3

Acerca de la semaglutida

La semaglutida es un agonista del receptor GLP-1 descubierto y desarrollado por Novo Nordisk. Es el ingrediente activo en cuatro medicamentos aprobados:

Inyección de semaglutida 2.4 mg y 7.2 mg , aprobada para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con una o más comorbilidades relacionadas con el peso, según se indica en la información de prescripción aprobada.

, aprobada para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con una o más comorbilidades relacionadas con el peso, según se indica en la información de prescripción aprobada. Semaglutida oral 25 mg , aprobada en ciertos mercados para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con una o más comorbilidades relacionadas con el peso, según se indica en la información de prescripción aprobada.

, aprobada en ciertos mercados para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con una o más comorbilidades relacionadas con el peso, según se indica en la información de prescripción aprobada. Inyección de semaglutida 1.0 mg , aprobado para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 y, en ciertos mercados, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con diabetes tipo 2, según se indica en la información de prescripción aprobada.

, aprobado para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 y, en ciertos mercados, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con diabetes tipo 2, según se indica en la información de prescripción aprobada. Semaglutida oral 14 mg, aprobado para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2, según se indica en la información de prescripción aprobada.

Ninguna autoridad regulatoria ha aprobado una formulación de semaglutida en aerosol nasal. Los pacientes que busquen tratamiento con semaglutida deben consultar a un profesional de la salud autorizado y utilizar únicamente medicamentos aprobados por la autoridad regulatoria nacional correspondiente.

Acerca de Novo Nordisk

Novo Nordisk es una empresa líder mundial en el cuidado de la salud fundada en 1923 y con sede en Dinamarca. Nuestro propósito es impulsar el cambio para derrotar enfermedades crónicas graves, construyendo sobre nuestro legado en diabetes. Lo hacemos mediante avances científicos pioneros, ampliando el acceso a nuestros medicamentos y trabajando para prevenir y, en última instancia, curar enfermedades. Novo Nordisk emplea aproximadamente a 66,700 personas en 80 países y comercializa sus productos en alrededor de 170 países. Para más información, visite novonordisk.com, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube.

Referencias

1 Wharton S, Lingvay I, Bogdanski P, et al. Oral semaglutide 25 mg in adults with overweight or obesity (OASIS 4): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. N Engl J Med. 2025;393:1077-1087. DOI: 10.1056/NEJMoa2500969.

2 Wegovy® Tabletas Registro Sanitario No. 283M2026 SSA IV.

3 World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2024: perfil de país de México. Londres: World Obesity Federation; 2024. Disponible en: https://data.worldobesity.org/ Consultado el 17 de julio de 2026.

FUENTE Novo Nordisk