NOVVA Group adquiere cartera solar colombiana de ABO Energy, fortaleciendo su plataforma en Latinoamérica

HONG KONG, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NOVVA Group ("Novva"), plataforma global de infraestructura energética habilitadora para IA, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir una cartera de proyectos solares en Colombia de la desarrolladora alemana ABO Energy, marcando un hito en su expansión latinoamericana.

La cartera comprende tres proyectos solares en fase avanzada con 37,8 MWac de capacidad combinada. Ubicados en el altiplano andino, cuentan con alta irradiación solar, aprobaciones de conexión a red aseguradas y contratos de arrendamiento de terrenos a largo plazo. Se prevé su operación comercial para principios de 2028, suministrando energía limpia a los principales centros económicos del país.

La transformación digital y modernización industrial de Colombia impulsan una demanda sostenida de energía limpia. Bajo la Hoja de Ruta Nacional de IA 2024-2031, se prevé que el 50% de empresas e instituciones adopten IA, subrayando la necesidad de la infraestructura que Novva ofrece.

"Colombia es exactamente el tipo de mercado para el que Novva está diseñada. Combinando financiamiento especializado con experiencia global, aceleramos la transición energética local y sentamos las bases verdes para la economía digital del futuro", afirmó Steven Liu, Fundador y CEO de Novva.

"Nos complace asociarnos con Novva para impulsar estos activos. Su capacidad financiera y ejecutiva los convierte en un socio ideal para acelerar la transición energética limpia en Colombia", señaló Ingo Burdack-Debes, Director General de ABO Energy.

Tras la reciente adquisición de un proyecto solar de 120 MWp en Filipinas, esta transacción refuerza la capacidad de Novva para desplegar infraestructura financiable en mercados emergentes de alto potencial.

Acerca de Novva

Novva (NOVVA Group Pte. Ltd.) es una plataforma global de infraestructura energética habilitadora para IA que origina, financia, construye y opera activos de energía limpia en Sudeste Asiático y Latinoamérica. Ante el aumento sin precedentes de la demanda eléctrica global, Novva amplía sus capacidades para construir la base energética fiable para la era de la IA y más allá.

www.novvaglobal.com

Acerca de ABO Energy

ABO Energy es una desarrolladora y constructora global de renovables con sede en Wiesbaden, Alemania. Especializada en eólica, solar, almacenamiento e hidrógeno, gestiona todo el proceso desde la evaluación hasta la operación a largo plazo.

www.aboenergy.com

FUENTE NOVVA Group