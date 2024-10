NTC otorga a Chinoin la licencia y los derechos de distribución en México y América Latina por su innovadora solución terapéutica para la preparación de colonoscopias

MILÁN, 24 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- NTC S.r.l. (NTC), una compañía farmacéutica internacional con sede en Milán, Italia, y Chinoin Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. (Chinoin), una de las compañías farmacéuticas más importantes de México, anuncian hoy una asociación comercial.

NTC otorga a Chinoin licencia y derechos de distribución de via exclsuiva en México y América Latina para NTC015 , un medicamento novedoso- solución terapéutica de medicamentos para la preparación de colonoscopias.

El acuerdo representa un paso importante para la internacionalización de dicho producto que se desarrolló para responder a las necesidades médicas no satisfechas y también para mejorar el cumplimiento del paciente.

De hecho, la preparación intestinal antes de una colonoscopia actualmente se experimenta a menudo como una carga y, si se realiza de manera inadecuada, conduce a una eficacia subóptima, lo que genera la necesidad de repetir el procedimiento: hoy en día, casi el 25 % de las colonoscopias fallan debido a una limpieza infructuosa.

Para proporcionar evidencia de apoyo para su producto, NTC acabo el estudio "Satisfacción", un ensayo clínico internacional, multicéntrico, aleatorizado y controlado con un diseño de estudio adaptativo, y publicó importantes artículos científicos que respaldan la eficacia y seguridad de NTC015.

NTC se compromete a recopilar datos del mundo real una vez que el producto llegue al mercado para respaldar la evidencia de que NTC015 puede convertirse en el estándar de referencia para la preparación de colonoscopias.

" Estamos entusiasmados de asociarnos con una compañía farmacéutica líder como Chinoin", dice Riccardo Carbucicchio, CEO de NTC. " La colonoscopia sigue siendo el estándar para diagnosticar y controlar el cáncer colorrectal y para el diagnóstico y la vigilancia de la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn. Los datos confirman que la tercera neoplasia maligna más común y el segundo cáncer más mortal es el cáncer colorrectal, lo que resulta en una incidencia estimada de 1,9 millones de casos y 0,9 millones de muertes en todo el mundo en 2020." 1

Fernando Torres, director de desarrollo comercial de Chinoin, dijo: " Al combinar la experiencia de NTC con el profundo conocimiento del mercado de Chinoin, esperamos una exitosa penetración en el mercado, ofreciendo a los pacientes y profesionales de la salud una nueva y atractiva opción terapéutica para la limpieza de colon. Creemos que este producto puede convertirse en el estándar de oro, ya que es un fármaco eficaz que favorece una limpieza intestinal rápida, agradable al paladar y fácil de tomar por los pacientes."

La asociación entre NTC y Chinoin en NTC015 mejora el compromiso de llevar la innovación en el área gastroenterológica a pacientes y médicos, maximizando la eficacia del diagnóstico y disminuyendo la carga del paciente.

Acerca de NTC

Una compañía farmacéutica con sede en Milán, Italia, con distribuidores y socios en más de 100 países, dedicada a la investigación, desarrollo, registro y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios en oftalmología y en otras áreas terapéuticas, como pediatría, ginecología y gastroenterología. NTC ofrece a más de 200 socios productos farmacéuticos estándar innovadores y de alta calidad. Para obtener más información, visite www.ntcpharma.com

Acerca de CHINOIN Productos Farmacéuticos S.A. de C.V.

Chinoin es una de las compañías farmacéuticas más destacadas de México, con un legado que abarca más de 90 años desde su fundación en 1925. Comprometida con la mejora de la salud y la calidad de vida, Chinoin se especializa en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos de alta calidad. La compañía se centra en áreas terapéuticas clave como la gastroenterología.

Con instalaciones de fabricación de vanguardia y una fuerte presencia en México y América Latina, Chinoin se adhiere a los estándares internacionales de calidad e invierte continuamente en innovación. La dedicación de la compañía a la excelencia la ha consolidado como un socio de confianza en la industria farmacéutica. Para obtener más información, visite www.chinoin.com.

1_ Xi Y, Xu P. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040. Transl Oncol. 2021 Oct;14(10):101174.

