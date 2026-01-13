PEKÍN, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Buscando respuestas sobre China en China.org.cn:

Nuevas oportunidades: joyas con un toque español que triunfan en China

Nuevas oportunidades: joyas con un toque español que triunfan en China Speed Speed

https://youtu.be/yX5V3RqjlnE

¿Son populares en el mercado chino las joyas con un toque español? Paloma Sánchez, fundadora y CEO de Paloma Sanchez, The Art of Jewelry, nos responde a esa pregunta a lo largo de este vídeo.

Durante la visita a su estudio, en pleno corazón del distrito de Chaoyang de Beijing, la gemóloga y diseñadora de joyas española nos contó su historia de éxito en China, nos habló de cómo China la ha transformado y la ha inspirado en sus creaciones, de cómo ha integrado elementos de la cultura tradicional china en sus diseños, de la fusión de estilos, y de sus experiencias de colaboración con orfebres chinos. A lo largo de la entrevista también nos explicó las tendencias que caracterizan a los nuevos consumidores chinos, las ventajas y facilidades de hacer negocios en China, el buen funcionamiento de la logística, la seguridad, el potencial del mercado o el acierto de la profundización del proceso de apertura económica puesto en marcha por China. Asimismo hizo mención a los cambios que ha presenciado desde que se instaló en Beijing y fundó su empresa allá por 2008.

Más allá de los aspectos comerciales y empresariales, la protagonista de esta historia ha tejido unos sólidos vínculos emocionales con China que seguramente se mantengan de por vida, ya que es en Beijing donde ha cumplido su sueño profesional e incluso ha criado a su hijo. Tras casi dos décadas de pasión y dedicación ha logrado tender un puente cultural entre China y España a través de sus creaciones, y se ha convertido en una empresaria y diseñadora de referencia entre la comunidad hispanohablante en China, si bien cuenta con clientes de todo el mundo y el año pasado fue galardonada con importantes premios internacionales. No es de extrañar por ende que esté totalmente convencida de que China es el país del futuro y de las oportunidades.

China Ahora

http://spanish.china.org.cn/china/node_8013526.htm

Nuevas oportunidades: joyas con un toque español que triunfan en China

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2025-04/11/content_118027278.htm

Video - https://www.youtube.com/watch?v=yX5V3RqjlnE

FUENTE China.org.cn